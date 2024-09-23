Групповая экскурсия в Самаре включает поездку на авто и лодке к месту силы: остров, которого не было. Здесь вы узнаете о поселении скифов, посёлке речников и базах Нобелей.
Прогулка среди вековых
Прогулка среди вековых
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Я встречу вас в зале Речного вокзала Самары. Далее сначала на Омике, а затем на машине мы доберёмся до острова, где я покажу вам все его тайные, магические места.
- Вы зарядитесь энергией солнца в сосновом лесу у огромных 500-летних деревьев
- Полюбуетесь реликтовым озероми, покажу где летом в хорошую погоду можно искупаться в чистой и тёплой воде.
- Выясните, где растут целебные травы и ягоды и как и когда их правильно собирать.
- Проведёте несложные ритуалы, которые привлекут в вашу жизнь богатство, удачу и любовь.
- Угоститесь домашними овощами и фруктами, если захотите.
Вы узнаете:
- Почему Самара называется именно Самарой и при чём тут бобёр…
- Какую роль в процветании и развитии Самары сыграла нефть
- Какие плелись интриги вокруг земель реликтового озера недавно
- Зачем изменили русло реки и какое исчезнувшее животное всё ещё живёт на острове
Маршрут
- Набережная Самары, ранее причальная стенка, искусственно созданная промоина Волги в 1639
- Место нахождения дамбы, перекрывавшей исконное русло Волги
- Остатки посёлков: Проран, Пугачевка, Поджабный, где проживало 3500 человек
- Дореволюционные блага цивилизации (центральный свет и водопровод) братьев Нобелей
- Нефтяная скважина
- Гнёзда Белохвостых орланов, чей размах крыльев — до 5 метров
- Усадьба Орлова-Давыдова
Организационные детали
- Одежда и обувь должны быть удобными — прогулка по песку, лесу, остатках каменных домов. В лесу возможны комары и другие насекомые
- От Самары до острова мы доберёмся на автомобиле Mitsubishi Pajero, а потом — на моей лодке или речном теплоходе. Вести машину и лодку мне может помогать мой муж.
- По острову перемещаемся на машине УАЗ. Протяжённость пути — 10 км с остановками, дорога грунтовая. Туалета, кафе и магазина нет.
- В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, угощения
- Возьмите с собой: головной убор, полотенце для отдыха на берегу, питьевую воду и перекус, средства от солнца и насекомых, ленточки и монеты для ритуалов
- По запросу проведу индивидуальные исцеляющие практики в определённых местах острова. Цена — 1000–1500 руб., детали уточняйте в переписке.
в субботу и воскресенье в 09:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 000 ₽
|Дети до 12 лет
|1 500 ₽
|Пенсионеры
|2 500 ₽
|Школьники
|2 000 ₽
|Студенты
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Речной вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Самаре
В Самаре живу с рождения — 54 года. На острове Место силы живу с мужем-отшельником уже 11 лет. Его бабушка с дедушкой, родители и он (ему 67 лет) жили здесь.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
23 сен 2024
Экскурсия очень интересная и познавательная. Экскурсовод очень красиво и понятно рассказывал где мы были явно человек очень эродирован по данной выставке. Рекомендую все посетить данную экскурсию.
Д
Даут
23 сен 2024
Лично мне понравилось
Ехать точнее плыть близко
Очень культурный гид
Забрала с гостиницы на своем авто
Хорошо организовала поездку
Материал знает Хорошо глубоко
Точной исторической информации и более
Можно сказать из уст в уста полученной от сторожил места
Природа очень красивая и интересная необычная местами
Следы мануфактуризации первой
Погружение лично у меня произошло
Вайб 👍
Ехать точнее плыть близко
Очень культурный гид
Забрала с гостиницы на своем авто
Хорошо организовала поездку
Материал знает Хорошо глубоко
Точной исторической информации и более
Можно сказать из уст в уста полученной от сторожил места
Природа очень красивая и интересная необычная местами
Следы мануфактуризации первой
Погружение лично у меня произошло
Вайб 👍
Анна
1 сен 2024
Ребяяятааа,экскурсия огонь 🔥
Если вы хотите больше у знать о истори Самары,немного окунуться в мир магии и волшебства,набраться сил,зарядиться силой природы и провести небольшие ритуальчики,обязательно к посещению. 🌞🌞♥️♥️
А в конце,вас угостят вкусным чаем с травами))
Прекрасный человек Светлана
поделится с вами интересными и удивительными историями острова.))
(Не остров)
Если вы хотите больше у знать о истори Самары,немного окунуться в мир магии и волшебства,набраться сил,зарядиться силой природы и провести небольшие ритуальчики,обязательно к посещению. 🌞🌞♥️♥️
А в конце,вас угостят вкусным чаем с травами))
Прекрасный человек Светлана
поделится с вами интересными и удивительными историями острова.))
(Не остров)
Входит в следующие категории Самары
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