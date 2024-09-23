Место силы Самары: остров, которого не было (в группе)

На авто и лодке отправимся к месту силы в Самаре. Откроем тайны скифов, речников и Нобелей. Погуляем среди вековых деревьев и проведём ритуалы для удачи
Групповая экскурсия в Самаре включает поездку на авто и лодке к месту силы: остров, которого не было. Здесь вы узнаете о поселении скифов, посёлке речников и базах Нобелей.

Прогулка среди вековых
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деревьев, реликтовых озёр и старинных замков подарит незабываемые впечатления. Проводятся ритуалы для привлечения богатства и любви. Включены угощения домашними овощами и фруктами. Узнайте, почему до 19 века остров не был островом, и получите амулеты для привлечения денег и любви. Комфортный трансфер и сопровождение гида гарантированы

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Прогулка среди вековых деревьев
  • 🛶 Путешествие на авто и лодке
  • 🏰 Посещение старинных замков
  • 🌿 Ритуалы для привлечения удачи
  • 🍎 Угощения домашними овощами и фруктами
    • Место силы Самары: остров, которого не было (в группе)
    Место силы Самары: остров, которого не было (в группе)
    Место силы Самары: остров, которого не было (в группе)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:30

    Что можно увидеть

  • Набережная Самары
  • Место нахождения дамбы
  • Остатки посёлков Проран, Пугачевка, Поджабный
  • Дореволюционные блага цивилизации братьев Нобелей
  • Нефтяная скважина
  • Гнёзда Белохвостых орланов
  • Усадьба Орлова-Давыдова

    • Описание экскурсии

    Я встречу вас в зале Речного вокзала Самары. Далее сначала на Омике, а затем на машине мы доберёмся до острова, где я покажу вам все его тайные, магические места.

    • Вы зарядитесь энергией солнца в сосновом лесу у огромных 500-летних деревьев
    • Полюбуетесь реликтовым озероми, покажу где летом в хорошую погоду можно искупаться в чистой и тёплой воде.
    • Выясните, где растут целебные травы и ягоды и как и когда их правильно собирать.
    • Проведёте несложные ритуалы, которые привлекут в вашу жизнь богатство, удачу и любовь.
    • Угоститесь домашними овощами и фруктами, если захотите.

    Вы узнаете:

    • Почему Самара называется именно Самарой и при чём тут бобёр…
    • Какую роль в процветании и развитии Самары сыграла нефть
    • Какие плелись интриги вокруг земель реликтового озера недавно
    • Зачем изменили русло реки и какое исчезнувшее животное всё ещё живёт на острове

    Маршрут

    • Набережная Самары, ранее причальная стенка, искусственно созданная промоина Волги в 1639
    • Место нахождения дамбы, перекрывавшей исконное русло Волги
    • Остатки посёлков: Проран, Пугачевка, Поджабный, где проживало 3500 человек
    • Дореволюционные блага цивилизации (центральный свет и водопровод) братьев Нобелей
    • Нефтяная скважина
    • Гнёзда Белохвостых орланов, чей размах крыльев — до 5 метров
    • Усадьба Орлова-Давыдова

    Организационные детали

    • Одежда и обувь должны быть удобными — прогулка по песку, лесу, остатках каменных домов. В лесу возможны комары и другие насекомые
    • От Самары до острова мы доберёмся на автомобиле Mitsubishi Pajero, а потом — на моей лодке или речном теплоходе. Вести машину и лодку мне может помогать мой муж.
    • По острову перемещаемся на машине УАЗ. Протяжённость пути — 10 км с остановками, дорога грунтовая. Туалета, кафе и магазина нет.
    • В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, угощения
    • Возьмите с собой: головной убор, полотенце для отдыха на берегу, питьевую воду и перекус, средства от солнца и насекомых, ленточки и монеты для ритуалов
    • По запросу проведу индивидуальные исцеляющие практики в определённых местах острова. Цена — 1000–1500 руб., детали уточняйте в переписке.

    в субботу и воскресенье в 09:30

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный3 000 ₽
    Дети до 12 лет1 500 ₽
    Пенсионеры2 500 ₽
    Школьники2 000 ₽
    Студенты2 500 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Речной вокзал
    Когда и сколько длится?
    Когда: в субботу и воскресенье в 09:30
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    И
    23 сен 2024
    Экскурсия очень интересная и познавательная. Экскурсовод очень красиво и понятно рассказывал где мы были явно человек очень эродирован по данной выставке. Рекомендую все посетить данную экскурсию.
    Д
    23 сен 2024
    Лично мне понравилось
    Ехать точнее плыть близко
    Очень культурный гид
    Забрала с гостиницы на своем авто
    Хорошо организовала поездку
    Материал знает Хорошо глубоко
    Точной исторической информации и более
    Можно сказать из уст в уста полученной от сторожил места

    Природа очень красивая и интересная необычная местами
    Следы мануфактуризации первой

    Погружение лично у меня произошло
    Вайб 👍
    Анна
    1 сен 2024
    Ребяяятааа,экскурсия огонь 🔥
    Если вы хотите больше у знать о истори Самары,немного окунуться в мир магии и волшебства,набраться сил,зарядиться силой природы и провести небольшие ритуальчики,обязательно к посещению. 🌞🌞♥️♥️
    А в конце,вас угостят вкусным чаем с травами))
    Прекрасный человек Светлана
    поделится с вами интересными и удивительными историями острова.))
    (Не остров)
    Ребяяятааа,экскурсия огонь 🔥Ребяяятааа,экскурсия огонь 🔥Ребяяятааа,экскурсия огонь 🔥Ребяяятааа,экскурсия огонь 🔥Ребяяятааа,экскурсия огонь 🔥Ребяяятааа,экскурсия огонь 🔥Ребяяятааа,экскурсия огонь 🔥Ребяяятааа,экскурсия огонь 🔥Ребяяятааа,экскурсия огонь 🔥

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