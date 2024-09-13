Эта развлекательная экскурсия отлично подходит для весёлого девичника или компании.
Вы посетите Музей городских легенд, окунётесь в таинственную атмосферу волшебства и получите несколько предсказаний, которые точно сбудутся.
В процессе мы приготовим для вас глинтвейн и угостим «Дарами волхвов» — тортом, приготовленным по старинному рецепту нашего особняка.
Вы посетите Музей городских легенд, окунётесь в таинственную атмосферу волшебства и получите несколько предсказаний, которые точно сбудутся.
В процессе мы приготовим для вас глинтвейн и угостим «Дарами волхвов» — тортом, приготовленным по старинному рецепту нашего особняка.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Программа повторяет наши традиционные святочные гадания, которые уходят корнями в глубокую древность — в языческую дохристианскую эпоху:
- Мы встретимся на первом этаже музея, где присутствует мистическая энергия, и всё украшено огоньками. Вы почувствуете дух Старой Самары и отведаете приветственные напитки
- После небольшого рассказа об особняке и предстоящем таинственном мероприятии, мы спустимся в подвал музея. Там вас ждут легенды города и исполняющий женские мечты о замужестве Пиня
- После экскурсии мы вернёмся на первый этаж, где уже будет накрыт стол с угощениями, приготовленными по старинным рецептам, которым более 160 лет
- Впереди — четыре святочных предсказания, в том числе очень весёлые и задорные, а также традиционные гадания на предметах
- Для тех, кому захочется глубже заглянуть в судьбу, открыть свои и чужие тайны, будут присутствовать тарологи и астрологи (их услуги оплачиваются отдельно)
Организационные детали
- Экскурсия 17+
- Программа рассчитана на компанию 6-30 чел.
- Рекомендуем надеть удобную обувь (предстоит спускаться в подвал по ступеням) и нарядную одежду для эффектных фотографий
- В стоимость входит: экскурсия по музею, предсказания, напитки (в том числе алкогольный глинтвейн), торт, орехи, фрукты и сухофрукты
- Отдельно по желанию оплачиваются услуги таролога и астролога — от 500 ₽
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Галактионовской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 242 туристов
Меня зовут Вера, я хозяйка и создательница Музея Городских Легенд. Это одно из самых удивительных и мистических мест в Самаре. Музей создан в 2014 году с целью сохранения исторической среды и легенд для жителей и гостей города. Ждём вас в гости!Задать вопрос
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