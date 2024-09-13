Вера — ваша команда гидов в Самаре

Провели экскурсии для 242 туристов

Меня зовут Вера, я хозяйка и создательница Музея Городских Легенд. Это одно из самых удивительных и мистических мест в Самаре. Музей создан в 2014 году с целью сохранения исторической среды и легенд для жителей и гостей города. Ждём вас в гости!