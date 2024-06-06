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экскурсия понравилась:) Природа чистая, снег белый, дышалось свободно! Не пожалели, что взяли именно автомобильную экскурсию, хотя обычно не любим выезжать за пределы города. Ирина нам рассказала увлекательную историю Самары, провела по необычным для нас природным местам. На Цареве Кургане нам захотелось зайти помолиться, жаль, что не было никаких пожеланий на уме:) Если вы православный человек, то очень советую подготовиться к церквушке на Цареве Кургане, потому что это на редкость намоленное, приятное место! В нём чувствуется определённая сила! Мы даже хотели самостоятельно приехать на Царев Курган, но, к сожалению, наша поездка уже заканчивалась к тому времени, поэтому так его и не посетили во второй раз:) От всей души благодарим Ирину за то, что открыла для нас Самару со стороны её красивой и чистой природы! Очень советую эту экскурсию, если вы любите прогуливаться по холмам:)