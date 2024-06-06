1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Были и легенды Царева кургана: путешествие в историю и мифы Самары
Вас ждет погружение в удивительный мир историй и легенд Царева кургана, где каждый камень хранит свою тайну
Начало: В вашем отеле/месте проживания
10 июня в 09:00
12 июня в 15:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
Узнайте легенды Самары в Музее Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания ждут вас в старинном доме
Начало: В Музее Городских Легенд
«Тем, кто понимает, что такое легенды и интересуется ими или даже изучает их»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мифы и легенды Самары: путешествие по загадочным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
«Прогуливаясь по тенистому скверу, вы узнаете больше о личности революционера, имя которого прежде носил город, а, выйдя к памятнику, услышите местные легенды и мифы, связанные с ним»
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
3 750₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём6 июня 2024Одно из уникальных мест, которые можно посетить в Самаре. Частный музей расположен в большом пространстве, которое разделено на большое количество
- ММарина3 июня 2024Хочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсанты остались под впечатлением! Приятный,
- ННадежда2 июня 2024Очень хочется с таким замечательным экскурсоводом провести еще несколько экскурсий. Очень легкая, интересная подача материала. Человек влюбленный в свой город, в свою профессию, внимательный к своим гостям. Рекомендую 🥇
- ООльга31 мая 2024Очень хотелось в Самаре посетить что-то необычное. Нашла эту экскурсию. Не разочаровалась. Необычная подача материала, интересные легенды. Некоторые легенды уже
- ААлександр30 мая 2024Гид замечательный, всё очень интересно, познавательно
- ППолина26 марта 2024Ирина - светлый и хороший человек! Экскурсия проводилась для 4 человек, среди них был один молодой самарчанин, и даже ему
- ВВалерий26 февраля 2024Спасибо, очень понравилось.
- ООльга5 января 2024Очень понравилась экскурсия по Самаре. Спасибо экскурсоводу Елене за интересную и содержательную экскурсию. В Самаре были первый раз, очень понравилась архитектура, открыли для себя много нового о городе.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Мифы и легенды»
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Сейчас в Самаре в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 9 800. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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