Откройте для себя мифы и легенды Самары с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Самаре, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Были и легенды Царева кургана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Были и легенды Царева кургана: путешествие в историю и мифы Самары
Вас ждет погружение в удивительный мир историй и легенд Царева кургана, где каждый камень хранит свою тайну
Начало: В вашем отеле/месте проживания
10 июня в 09:00
12 июня в 15:00
9 800 за всё до 3 чел.
Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
Узнайте легенды Самары в Музее Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания ждут вас в старинном доме
Начало: В Музее Городских Легенд
«Тем, кто понимает, что такое легенды и интересуется ими или даже изучает их»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500 за всё до 4 чел.
Мифы и легенды Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Мифы и легенды Самары: путешествие по загадочным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
«Прогуливаясь по тенистому скверу, вы узнаете больше о личности революционера, имя которого прежде носил город, а, выйдя к памятнику, услышите местные легенды и мифы, связанные с ним»
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
3 750 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    6 июня 2024
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Одно из уникальных мест, которые можно посетить в Самаре. Частный музей расположен в большом пространстве, которое разделено на большое количество
    читать дальше

    различных функциональных зон. Основная составляющая - это, конечно, городские легенды; но посещение этого места будет полезно и людям, которые интересуются не только самарским городским фольклором, но и проблемами сохранения исторически-архитектурного наследия. Я посещал экскурсию в составе группы музейных сотрудников из другого самарского музея и, с точки зрения организации данного экспозиционного пространства, оно создано на достаточно высоком уровне. В процессе экскурсии затрагиваются темы как истории самого дома - имения - в котором сейчас располагается музей, так и истории борьбы владельца музея за спасение исторического здания от сноса. И, разумеется, в подвале дома как раз и располагается экспозиция, посвящённая самарским городским легендам, которые были собраны при создании этого музея. В качестве экспонатов в целом на разных этажах представлены как предметы дореволюционной мебели/обстановки, так и инсталляции/живописные работы современных самарских художников, близкие по своей тематике этому месту, и многое другое. Персонал музея очень открытый и доброжелательный; о смысловом наполнении, требуемом возрастном цензе, времени и дате возможно договориться заранее.

  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Хочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсанты остались под впечатлением! Приятный,
    читать дальше

    обаятельный и грамотный экскурсовод Мариша рассказала нам удивительные истории этого дома и провела нас по вехам событий нашего города! А радушная и щедрая хозяйка этого музея встретила наших бойцов щедрыми угощениями и восхитительным видом на центр города! А еще по секрету рассказала мне про новую экскурсию 18+, которая скоро будет доступна для посещения! Очень любопытно,с нетерпением жду и с удовольствием приду в это уникальное место снова!

    Хочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсантыХочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсантыХочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсанты
  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Были и легенды Царева кургана
    Очень хочется с таким замечательным экскурсоводом провести еще несколько экскурсий. Очень легкая, интересная подача материала. Человек влюбленный в свой город, в свою профессию, внимательный к своим гостям. Рекомендую 🥇
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Очень хотелось в Самаре посетить что-то необычное. Нашла эту экскурсию. Не разочаровалась. Необычная подача материала, интересные легенды. Некоторые легенды уже
    читать дальше

    знала, услышала новую и очень интересную интерпретацию. Сразу видно, экскурсовод Оля любит знает город и его легенды. Место действительно мистическое. В подвале страшновато и пробирает до мурашек. Немного рассказали про экскурсию, на которую попасть не просто. Эта экскурсия только для взрослых. С огромным удовольствием посещу тайную комнату. Огромное спасибо, что мне пошли на встречу и провели экскурсию в удобное для меня время. Вид с крыши восхитительный, так же, как и чай, угощения и конечно предсказание. Подарили «волшебную красную нить желаний» очень жду что все сбудется. Экскурсию очень рекомендую!!

  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Были и легенды Царева кургана
    Гид замечательный, всё очень интересно, познавательно
  • П
    Полина
    26 марта 2024
    Были и легенды Царева кургана
    Ирина - светлый и хороший человек! Экскурсия проводилась для 4 человек, среди них был один молодой самарчанин, и даже ему
    читать дальше

    экскурсия понравилась:) Природа чистая, снег белый, дышалось свободно! Не пожалели, что взяли именно автомобильную экскурсию, хотя обычно не любим выезжать за пределы города. Ирина нам рассказала увлекательную историю Самары, провела по необычным для нас природным местам. На Цареве Кургане нам захотелось зайти помолиться, жаль, что не было никаких пожеланий на уме:) Если вы православный человек, то очень советую подготовиться к церквушке на Цареве Кургане, потому что это на редкость намоленное, приятное место! В нём чувствуется определённая сила! Мы даже хотели самостоятельно приехать на Царев Курган, но, к сожалению, наша поездка уже заканчивалась к тому времени, поэтому так его и не посетили во второй раз:) От всей души благодарим Ирину за то, что открыла для нас Самару со стороны её красивой и чистой природы! Очень советую эту экскурсию, если вы любите прогуливаться по холмам:)

  • В
    Валерий
    26 февраля 2024
    Мифы и легенды Самары
    Спасибо, очень понравилось.
  • О
    Ольга
    5 января 2024
    Мифы и легенды Самары
    Очень понравилась экскурсия по Самаре. Спасибо экскурсоводу Елене за интересную и содержательную экскурсию. В Самаре были первый раз, очень понравилась архитектура, открыли для себя много нового о городе.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Были и легенды Царева кургана
  2. Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
  3. Мифы и легенды Самары
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 9 800. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Самары в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году
ХорошоТам