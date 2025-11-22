Смотрите, какой у нас план: побывать в старинном особняке с укладом жизни как в купеческие времена. Заглянуть в бывшую швейную мастерскую с историческими артефактами и магическими зеркалами. Спуститься в таинственный подвал с дУхами и легендами Самары.
Подняться по крутым лестницам на крышу-веранду, выпить там чай с конфетами и признать: день удался на славу!
Подняться по крутым лестницам на крышу-веранду, выпить там чай с конфетами и признать: день удался на славу!
Описание экскурсии
- Cтаринный уютный дворик с рассказом о дореволюционных обитателях особняка.
- Бывшая швейная мастерская с историческими предметами и магическими зеркалами.
- Таинственный подвал с привидениями, мистическими историями и легендами города. Мы расскажем про Пиню, который до сих пор помогает девушкам выйти замуж, и дух мёртвой невесты, который можно попытаться сфотографировать.
- Крыша-веранда, где мы устроим чаепитие по старинному рецепту и фотосессию на фоне панорам Старого города.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на группы школьников и подростков от 12 до 17 лет в сопровождении 1 взрослого (его участие бесплатно).
- Возможно проведение экскурсии с 19:00 до рассвета, а также для группы до 30 человек — детали уточняйте в переписке.
- Приходите в удобной обуви — вас ждёт очень неудобный спуск в старинный подвал и подъём по крутым лестницам на 4 этаж на крышу. Для людей с ограниченными возможностями вход, к сожалению, невозможен из-за отсутствия пандусов и удобного подъёма.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее городских легенд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 902 туристов
Меня зовут Вера, я хозяйка и создательница Музея городских легенд. Это одно из самых удивительных и мистических мест в Самаре. Музей создан в 2014 году с целью сохранения исторической среды и легенд для жителей и гостей города. Ждём вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
23 ноя 2025
Потрясающее место с потрясающей атмосферой! Мы были с группой школьников 15 лет, они были очарованы и счастливы. Тайны, легенды, загадки, привидения, истории любви. И всё это легко, весело. Очень теплое
Входит в следующие категории Самары
Похожие экскурсии из Самары
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный микс по-самарски
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Панорамные виды и история Самары
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
Завтра в 08:30
1 дек в 08:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Тайны психологии и истории наказаний в Самаре
Индивидуальная экскурсия для взрослых в Самаре. Погружение в мир городских легенд, телесных наказаний и психологии. Дегустация напитков на крыше
Начало: На улице Галактионовской
1 дек в 19:00
2 дек в 19:00
20 000 ₽ за всё до 2 чел.