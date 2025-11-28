Добро пожаловать в удивительный мир Самары, где каждое здание и улица хранят в себе многовековую историю, а каждый уголок пропитан духом прошедших эпох.
В этом путешествии мы отправимся по следам великого города, чтобы насладиться великолепием архитектурных шедевров и… раскрыть его тайны!
Описание экскурсии
Мы подготовили два насыщенных маршрута по Самаре, которые включают в себя, как визитные карточки города, так и рассказы о его жизни от местного гида. До 1 апреля 2026 года из-за погодных условий гуляем только по красному маршруту.
Красный маршрут:
- Мы посетим часовню Алексия, особняк Путилова, Вознесенский собор
- Пройдём по площади Революции и знаменитой улице Куйбышева
- Заглянем на самарский Арбат, увидим Волго-Камский коммерческий банк, ныне художественный музей
- Нас ждут остановки у гостиницы «Бристоль-Жигули», лютеранской кирхи и пряничного домика
- Прогулка продолжится через Струковский сад, драмтеатр в древнерусском стиле и площадь Чапаева, Пушкинский сквер и обзорную площадку с видом на Волгу, пивзавод и Иверский монастырь.
Синий маршрут:
- Начнём с часовни Алексия, а дальше — сразу к Волге: по пути мы увидим аллею Соловецких юнг, здание «Волготанкера» и знаменитую скульптуру «Бурлаки на Волге»
- Пройдём мимо теплохода «Кашгар», памятника к 100-летию Первой мировой и старинной бани купца Чаковского
- Познакомимся с Алабиным — городской голова, реформатор и почётный гражданин не только Самары
- Вы узнаете, почему в город приезжают подержать за хвост синюю птицу, а в Струковском саду послушаем вальс «На сопках Маньчжурии».
- Дальше Жигулёвский пивзавод и памятник пивовару «На дне», Самарская ГРЭС и «кошка на окошке» — городской фольклор в камне
- В районе бассейна СКА ВВС нас ждёт советский модернизм и мозаики на фасаде Дома профсоюзов. Финал — Площадь Славы и величественный Монумент трудовой доблести.
Организационные детали
- До 1 апреля 2026 года из-за похолодания экскурсии проводятся только по красному маршруту
- По пути предусмотрены удобные остановки для отдыха и фотографирования достопримечательностей
- Дети до 8 лет участвуют бесплатно
- В конце маршрута вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Самаре и обменяться впечатлениями!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в часовню святителя Алексия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самары
