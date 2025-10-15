Е ЕЛЕНА Экскурсия содержательная, интересная. Вячеслав с теплом рассказывал о Самаре, показал укромные исторические места, рассказал о зарождении города, главные события, которые повлияли на становление города и чем он живет сейчас. За 3 часа прошли пешком от площади Революции до сквера им. Пушкина А. С. время прошло не заметно, было очень интересно. Большое спасибо Вячеславу, рекомендую данную экскурсию.

Н Наталья Великолепная экскурсия и Вячеслав прекрасный рассказчик. Все структурировано, не забрасывает датами событий и именами, все в нужных дозированных объёмах. Получили огромное удовольствие и ушли с чётким пониманием что за город такой Самара))

Е Елена Экскурсия познавательная, содержательная, интересная. Вячеслав экскурсовод эрудированный, внимательный, тактичный.

