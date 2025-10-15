Обзорная экскурсия по Самаре предлагает прогулку по историческому центру города. Участники увидят три знаковые площади: Революции, Куйбышева и Чапаева.
Улица Куйбышева порадует старинными особняками, а завершение маршрута на смотровой площадке подарит великолепный вид на Волгу.
Это идеальная возможность познакомиться с самыми значимыми местами Самары и насладиться её уникальной атмосферой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Знаковые площади
- 🏛 Старинные особняки
- 🌅 Панорама Волги
- 🚶♂️ Увлекательная прогулка
- 📸 Отличные фото возможности
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Площадь Революции
- Площадь Куйбышева
- Площадь Чапаева
- Улица Куйбышева
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Обзорная экскурсия по историческому центру Самары — это отличная возможность увидеть главные достопримечательности нашего города.
- Прогуляться по трём площадям: площадь Революции, площадь Куйбышева, площадь Чапаева.
- Пройтись по самой красивой улице Самары — улица Куйбышева.
- Закончить экскурсию на смотровой площадке с великолепным видом на Волгу.
Ежедневно с 9:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бристоль Жигули
- Художественный музей
- Филармония
- Лютеранская церковь
- Музей-усадьба А. Толстого
- Католический костел
- Площадь Куйбышева
- Площадь Чапаева
- Площадь Революции
- Театр Драмы
- Вход в бункер Сталина
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Завершение: Пушкинский сквер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
ЕЛЕНА
15 окт 2025
Экскурсия содержательная, интересная. Вячеслав с теплом рассказывал о Самаре, показал укромные исторические места, рассказал о зарождении города, главные события, которые повлияли на становление города и чем он живет сейчас. За 3 часа прошли пешком от площади Революции до сквера им. Пушкина А. С. время прошло не заметно, было очень интересно. Большое спасибо Вячеславу, рекомендую данную экскурсию.
Н
Наталья
8 сен 2025
Великолепная экскурсия и Вячеслав прекрасный рассказчик. Все структурировано, не забрасывает датами событий и именами, все в нужных дозированных объёмах. Получили огромное удовольствие и ушли с чётким пониманием что за город такой Самара))
Е
Елена
25 июн 2025
Экскурсия познавательная, содержательная, интересная. Вячеслав экскурсовод эрудированный, внимательный, тактичный.
За 3 часа прошли пешком от площади Революции до площади Куйбышева, получив историческую справку о городе и исчерпывающие знания о нем.
Н
Николай
17 июн 2025
Экскурсия понравилась. Вячеслав рассказал действительно много интересной информации о Самаре, на протяжении маршрута заглянули в разные уголки. Все три часа экскурсии пробежали незаметно, скучать не приходилось и даже дождь не смог испортить впечатление:)
Бошьшое спасибо Вячеславу, однозначно рекомендую данную экскурсию.
Входит в следующие категории Самары
