История Самары началась не с парадных улиц и купеческих особняков в центре. На этой прогулке вы отправитесь в район Хлебной площади — туда, где когда-то стояла первая крепость и зарождался город. Увидите старинные мельницы и элеватор вертикального типа, готический особняк, старейшие здания Самары и узнаете, как складывалась судьба города на протяжении нескольких веков.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 5400 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Самаре

Описание экскурсии

Усадьба Соколовых — комплекс построек, возведённый в начале 20 века купцами-мукомолами Соколовыми: 6-этажная кирпичная мельница, дом для рабочих в стиле модерн, особняк управляющего. Сегодня их стены стали холстом для уличных художников.

Самарский элеватор — уникальное с технической точки зрения сооружения, издалека напоминающее средневековую крепостную башню с зубчатой короной.

Дом Субботиной-Маркисона — готический особняк, где до Революции проходили собрания самарской ложи масонов, а сегодня располагаются коммуналки.

Реальное училище — огромное здание, где в середине X19 века впервые объявили о создании Самарской губернии, а в 20 веке учились Алексей Толстой, Глеб Кржижановский и другие известные люди.

Вы узнаете:

для чего строилась первая, а затем и вторая самарская крепость и почему они бесследно исчезли с карты города

как Самара прошла путь от маленького сторожевого форпоста на окраине Руси до крупного торгового города

за счёт чего богатели самарские купцы 19 века

благодаря чему старинные дома избежали сноса и в советские годы, и в наше время

Организационные детали

На середине маршрута можно взять кофе или перекусить.