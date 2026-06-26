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С чего начиналась Самара

Пройти по древним кварталам и узнать, как сторожевой форпост превратился в торговую столицу Поволжья
История Самары началась не с парадных улиц и купеческих особняков в центре.

На этой прогулке вы отправитесь в район Хлебной площади — туда, где когда-то стояла первая крепость и зарождался город.

Увидите старинные мельницы и элеватор вертикального типа, готический особняк, старейшие здания Самары и узнаете, как складывалась судьба города на протяжении нескольких веков.
С чего начиналась Самара
С чего начиналась Самара
С чего начиналась Самара

Описание экскурсии

Усадьба Соколовых — комплекс построек, возведённый в начале 20 века купцами-мукомолами Соколовыми: 6-этажная кирпичная мельница, дом для рабочих в стиле модерн, особняк управляющего. Сегодня их стены стали холстом для уличных художников.

Самарский элеватор — уникальное с технической точки зрения сооружения, издалека напоминающее средневековую крепостную башню с зубчатой короной.

Дом Субботиной-Маркисона — готический особняк, где до Революции проходили собрания самарской ложи масонов, а сегодня располагаются коммуналки.

Реальное училище — огромное здание, где в середине X19 века впервые объявили о создании Самарской губернии, а в 20 веке учились Алексей Толстой, Глеб Кржижановский и другие известные люди.

Вы узнаете:

  • для чего строилась первая, а затем и вторая самарская крепость и почему они бесследно исчезли с карты города
  • как Самара прошла путь от маленького сторожевого форпоста на окраине Руси до крупного торгового города
  • за счёт чего богатели самарские купцы 19 века
  • благодаря чему старинные дома избежали сноса и в советские годы, и в наше время

Организационные детали

На середине маршрута можно взять кофе или перекусить.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Хлебной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 291 туриста
С 2016 года я провожу экскурсии по Самаре и области. Самаре очень повезло с географическим расположением: здесь есть и могучая красавица Волга, и Жигулёвские горы, и каменные лабиринты Рачейского бора, и многокилометровые Сокские штольни… В самой же Самаре мне больше всего нравятся старые улочки с их уютными двориками, в глубине которых порой можно отыскать что-то совершенно неожиданное! До встречи!

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