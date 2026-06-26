Пройти по древним кварталам и узнать, как сторожевой форпост превратился в торговую столицу Поволжья
История Самары началась не с парадных улиц и купеческих особняков в центре.
На этой прогулке вы отправитесь в район Хлебной площади — туда, где когда-то стояла первая крепость и зарождался город.
Увидите старинные мельницы и элеватор вертикального типа, готический особняк, старейшие здания Самары и узнаете, как складывалась судьба города на протяжении нескольких веков.
Описание экскурсии
Усадьба Соколовых — комплекс построек, возведённый в начале 20 века купцами-мукомолами Соколовыми: 6-этажная кирпичная мельница, дом для рабочих в стиле модерн, особняк управляющего. Сегодня их стены стали холстом для уличных художников.
Самарский элеватор — уникальное с технической точки зрения сооружения, издалека напоминающее средневековую крепостную башню с зубчатой короной.
Дом Субботиной-Маркисона — готический особняк, где до Революции проходили собрания самарской ложи масонов, а сегодня располагаются коммуналки.
Реальное училище — огромное здание, где в середине X19 века впервые объявили о создании Самарской губернии, а в 20 веке учились Алексей Толстой, Глеб Кржижановский и другие известные люди.
Вы узнаете:
для чего строилась первая, а затем и вторая самарская крепость и почему они бесследно исчезли с карты города
как Самара прошла путь от маленького сторожевого форпоста на окраине Руси до крупного торгового города
за счёт чего богатели самарские купцы 19 века
благодаря чему старинные дома избежали сноса и в советские годы, и в наше время
Организационные детали
На середине маршрута можно взять кофе или перекусить.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Хлебной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 291 туриста
С 2016 года я провожу экскурсии по Самаре и области. Самаре очень повезло с географическим расположением: здесь есть и могучая красавица Волга, и Жигулёвские горы, и каменные лабиринты Рачейского бора, и многокилометровые Сокские штольни… В самой же Самаре мне больше всего нравятся старые улочки с их уютными двориками, в глубине которых порой можно отыскать что-то совершенно неожиданное! До встречи!