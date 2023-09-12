Перенестись в Самару 50-х годов и узнать, как жили первые советские неформалы
Приготовьтесь к путешествию в прошлое: вы окажетесь в Куйбышеве 1950-х гг.
(как тогда называлась Самара) и на два часа превратитесь в чуваков и чувих, прошвырнётесь по местному «Бродвею» и увидите исторический центр Самары глазами первых советских неформалов — ярких, свободных, изобретательных стиляг!
(как тогда называлась Самара) и на два часа превратитесь в чуваков и чувих, прошвырнётесь по местному «Бродвею» и увидите исторический центр Самары глазами первых советских неформалов — ярких, свободных, изобретательных стиляг!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На моей авторской экскурсии по Самаре вы узнаете:
- какие места в городе получили прозвища «тарелка» и «огород» и почему
- кто из героев детских книжек был стилягой
- как клуб работников силовых структур превратился в «роддом самарского джаза» (послушаем тот самый джаз прямо на улице!)
- почему витрины Главпочтамта стали «окнами позора»
Я покажу исторический барельеф, чудом сохранившийся благодаря гегемонии пролетариата, и прочитаю вам «Гимн тунеядцев».
Мы вспомним забавные истории, рассказанные непосредственными участниками событий — стилягами 50-х:
- кто мычал во дворе горкома партии
- куда смотрит Ильич
- о каком происшествии в городе на Волге сообщили «вражеские голоса» и многое другое!
И конечно, мы не забудем и об архитектуре окружающих достопримечательностей, ведь «стиляги» — от слова «стиль»!
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Революции
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 75 туристов
Меня зовут Алла. Я архитектор, родилась, живу и работаю в Самаре. Стать гидом — моя детская мечта. Пришло время её осуществить! Я прошла профессиональную переподготовку и государственную аттестацию. Сейчас помогаю гостям прикоснуться к любимому городу, дарю позитивные эмоции и новые впечатления. Провожу как обзорные, так и авторские тематические экскурсии.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
д
дмитрий
12 сен 2023
Очень необычно! С хорошей энергетикой. Стильный и знающий экскурсовод. Рекомендую
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