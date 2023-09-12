Куйбышевские стиляги: трип по Броду от "тарелки" до "огорода"

Перенестись в Самару 50-х годов и узнать, как жили первые советские неформалы

5
1 отзыв
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Приготовьтесь к путешествию в прошлое: вы окажетесь в Куйбышеве 1950-х гг.

(как тогда называлась Самара) и на два часа превратитесь в чуваков и чувих, прошвырнётесь по местному «Бродвею» и увидите исторический центр Самары глазами первых советских неформалов — ярких, свободных, изобретательных стиляг!
Куйбышевские стиляги: трип по Броду от "тарелки" до "огорода"
Куйбышевские стиляги: трип по Броду от "тарелки" до "огорода"
Куйбышевские стиляги: трип по Броду от "тарелки" до "огорода"
Куйбышевские стиляги: трип по Броду от "тарелки" до "огорода"
Куйбышевские стиляги: трип по Броду от "тарелки" до "огорода"
Куйбышевские стиляги: трип по Броду от "тарелки" до "огорода"
Куйбышевские стиляги: трип по Броду от "тарелки" до "огорода"
Куйбышевские стиляги: трип по Броду от "тарелки" до "огорода"
Куйбышевские стиляги: трип по Броду от "тарелки" до "огорода"
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На моей авторской экскурсии по Самаре вы узнаете:

  • какие места в городе получили прозвища «тарелка» и «огород» и почему
  • кто из героев детских книжек был стилягой
  • как клуб работников силовых структур превратился в «роддом самарского джаза» (послушаем тот самый джаз прямо на улице!)
  • почему витрины Главпочтамта стали «окнами позора»

Я покажу исторический барельеф, чудом сохранившийся благодаря гегемонии пролетариата, и прочитаю вам «Гимн тунеядцев».

Мы вспомним забавные истории, рассказанные непосредственными участниками событий — стилягами 50-х:

  • кто мычал во дворе горкома партии
  • куда смотрит Ильич
  • о каком происшествии в городе на Волге сообщили «вражеские голоса» и многое другое!

И конечно, мы не забудем и об архитектуре окружающих достопримечательностей, ведь «стиляги» — от слова «стиль»!

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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12 сен 2023
Очень необычно! С хорошей энергетикой. Стильный и знающий экскурсовод. Рекомендую

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