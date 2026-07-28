Представьте себя перенесенными в Куйбышев 1950-х, где вы на два часа становитесь частью яркой и свободной культуры стиляг. Вас ждет не просто прогулка по историческому центру Самары, а настоящее путешествие
5 причин купить эту экскурсию
- 🕶 Погружение в атмосферу 1950-х годов
- 🎷 Живая музыка джаза на улице
- 🏛 Интересные исторические факты и легенды
- 📸 Уникальные фотолокации
- 👟 Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Лучшее время для посещения
янв
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Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для экскурсии по Самаре. В это время года прогулка будет особенно приятной и комфортной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Главпочтамт
- Исторический барельеф
- Клуб работников силовых структур
Описание экскурсии
На моей авторской экскурсии по Самаре вы узнаете:
- какие места в городе получили прозвища «тарелка» и «огород» и почему
- кто из героев детских книжек был стилягой
- как клуб работников силовых структур превратился в «роддом самарского джаза» (послушаем тот самый джаз прямо на улице!)
- почему витрины Главпочтамта стали «окнами позора»
Я покажу исторический барельеф, чудом сохранившийся благодаря гегемонии пролетариата, и прочитаю вам «Гимн тунеядцев».
Мы вспомним забавные истории, рассказанные непосредственными участниками событий — стилягами 50-х:
- кто мычал во дворе горкома партии
- куда смотрит Ильич
- о каком происшествии в городе на Волге сообщили «вражеские голоса» и многое другое!
И конечно, мы не забудем и об архитектуре окружающих достопримечательностей, ведь «стиляги» — от слова «стиль»!
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1167 туристов
Я архитектор. Родилась, живу и работаю в Самаре. Стать гидом — моя детская мечта. Пришло время её осуществить! Я прошла профессиональную переподготовку и государственную аттестацию. Сейчас помогаю гостям прикоснуться к любимому городу, дарю позитивные эмоции и новые впечатления. Провожу как обзорные, так и авторские тематические экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Х
было супер, Алла отлично ведет группу и интересно рассказывает, не занудно, не скучно, а именно так как нужно, кратко емко и с интересными фактами и интерактивами 💘
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Экскурсия очень понравилась по нескольким причинам.
Во-первых, было легко забронировать и Алла всегда была на связи.
Во-вторых, начало было точно по графику (даже чуть раньше).
Так же очень качественно был структурирован материал: приятно слушать и воспринимать информацию.
Особенно отмечу музыкальное сопровождение.
Во-первых, было легко забронировать и Алла всегда была на связи.
Во-вторых, начало было точно по графику (даже чуть раньше).
Так же очень качественно был структурирован материал: приятно слушать и воспринимать информацию.
Особенно отмечу музыкальное сопровождение.
Алла
Ответ организатора:
Ксения, благодарю за структурированный отклик)) и тёплые слова!
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Легкая, интересная прогулка в музыкальном сопровождении!
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прекрасная прогулка под джазовый аккомпанемент. Интересно, если хочется послушать не только про архитектуру и историю города. Хотя и это на экскурсии есть, органично врисано в стиляжную Самару
Алла
Ответ организатора:
Евгения, спасибо за обратную связь и время в вашей прекрасной компании!
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S
Необычная и увлекательная экскурсия. Рекомендую!
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Ю
Были в Самаре первый раз. Гуляли с замечательным гидом Аллой. Ее неспешный рассказ и яркие истории из жизни города надолго останутся в памяти.
Маршрут проложен по самым знакомым местам города, после
Маршрут проложен по самым знакомым местам города, после
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