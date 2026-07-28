Представьте себя перенесенными в Куйбышев 1950-х, где вы на два часа становитесь частью яркой и свободной культуры стиляг. Вас ждет не просто прогулка по историческому центру Самары, а настоящее путешествие

во времени. Вы узнаете, почему некоторые места в городе получили необычные прозвища, кто из героев детских книжек был настоящим стилягой и как одно здание стало родиной самарского джаза. Вас ожидает уникальный опыт прослушивания джаза прямо на улице, рассказы о забавных историях от самих стиляг, а также взгляд на архитектурные достопримечательности, которые откроются вам с новой стороны. Эта пешеходная экскурсия не требует дополнительных расходов, но обещает быть незабываемой. Позвольте себе окунуться в мир, где каждый уголок хранит свою уникальную историю, а атмосфера 1950-х оживает вокруг вас

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для экскурсии по Самаре. В это время года прогулка будет особенно приятной и комфортной.

Сейчас август — это идеальное время.