Что вас ожидает

Арт-будни Самары

В центре нашего внимания окажется жизнь Самары здесь и сейчас. Последние годы в городе набирает обороты уличное искусство: мы выясним, кто такой местный Бэнкси, зачем к нам приезжал Покрас Лампас, где находится закрытый арт-двор и почему арсенал самарского стрит-арта каждый день пополняется новыми и новыми муралами. Разумеется, не обойдем стороной арт-фестивали Samara Ground, которые стали главной площадкой для становления местных стрит-художников.

Граффити, муралы, маски: креатив на улицах города

Маршрут прогулки позволит нам за пару часов охватить ключевые арт-объекты на самарских улицах: среди них, например, инсталляция из почтовых ящиков от Андрея Сяйлева и «Мадонна» Дениса Вертиго. Мы отыщем самые яркие и необычные граффити, малые рисунки и муралы, поговорим о самарских графитчиках, познакомимся с образцами стикер-арта. А еще обнаружим маленькие гипсовые скульптурки в виде масок на фасадах домов — работы художника Клауса.

Кому подойдет прогулка

Тем, кому интересны современная жизнь Самара, уличное искусство и альтернативный взгляд на город.

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