Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить

Разобраться, как живется уличному искусству на берегу Волги, и ощутить современный дух города

Чтобы понять, чем сегодня живет и дышит Самара, приглашаем вас ненадолго отвлечься от многовековой истории и купеческих двориков — и погрузиться в мир уличного искусства.

Муралы, стикер-арт, граффити, инсталляции, фестивали: вам предстоит под разными углами взглянуть на самарский андеграунд, узнать о его главных творцах и отыскать знаковые стрит-арт работы.
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить

Что вас ожидает

Арт-будни Самары

В центре нашего внимания окажется жизнь Самары здесь и сейчас. Последние годы в городе набирает обороты уличное искусство: мы выясним, кто такой местный Бэнкси, зачем к нам приезжал Покрас Лампас, где находится закрытый арт-двор и почему арсенал самарского стрит-арта каждый день пополняется новыми и новыми муралами. Разумеется, не обойдем стороной арт-фестивали Samara Ground, которые стали главной площадкой для становления местных стрит-художников.

Граффити, муралы, маски: креатив на улицах города

Маршрут прогулки позволит нам за пару часов охватить ключевые арт-объекты на самарских улицах: среди них, например, инсталляция из почтовых ящиков от Андрея Сяйлева и «Мадонна» Дениса Вертиго. Мы отыщем самые яркие и необычные граффити, малые рисунки и муралы, поговорим о самарских графитчиках, познакомимся с образцами стикер-арта. А еще обнаружим маленькие гипсовые скульптурки в виде масок на фасадах домов — работы художника Клауса.

Кому подойдет прогулка

Тем, кому интересны современная жизнь Самара, уличное искусство и альтернативный взгляд на город.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Приветствуется удобная одежда и обувь

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на пересечении Ленинградской и Куйбышева
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Александр и Анастасия
Александр и Анастасия
Всем здравствуйте! Мы профессиональные экскурсоводы-историки и краеведы. Уже 7 лет занимаемся экскурсиями по Самаре, рассказывая путешественникам удивительные и повседневные истории города, добытые из архивных источников. Мы отличаемся нестандартным подходом и стараемся показать Самару со всех сторон. Знаем и подскажем всё: инстаграмм-локации, уютные кафе и укромные бары «для своих», приправленное историческими фактами и интересными историями. Вы получите наиболее полное впечатление от города!
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