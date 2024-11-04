Говорят, раньше самарцы могли пройти от ж/д вокзала до Волги прямо через дворы, не идя вдоль улиц, а лишь пересекая их между кварталами. Сейчас таких «тайных ходов» всё меньше, а об уцелевших не знают даже многие местные.
Я покажу самые интересные из них, расскажу, как менялись окраинные районы старой Самары и как сейчас их облик сохраняют неравнодушные жители.
Я покажу самые интересные из них, расскажу, как менялись окраинные районы старой Самары и как сейчас их облик сохраняют неравнодушные жители.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Дом мещанина Лесина. В рамках проекта арт-консервации превратился в галерею портретов известных жителей дореволюционной Самары, с судьбой которых зачастую связаны страшные легенды
- Дом фотографа Владимира Михайлова. Здесь в 1906 году гостил известный художник Суриков, на стене дома сохранилась дореволюционная реклама
- Бывшая кухмистерская «Сад Аркадия». Не имела никакого отношения к человеку по имени Аркадий, зато здесь жил основатель третьей в мире пастеровской станции (так называли больницы, где проводили вакцинацию от бешенства)
- Дома, восстановленные волонтёрами проекта «Том Сойер Феста». В том числе «дом с жар-птицей», построенный по проекту известного архитектора Филарета Засухина
Вы пройдёте по сквозным дворам исторического центра, имеющим выход сразу на несколько улиц. Услышите много интересного о стоящих там внешне неприметных домах. Узнаете, как строились и разрушались храмы и обычные жилые здания. И как сегодня простые горожане сохраняют сооружения и отдельные детали на улицах старой Самары.
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто уже достаточно хорошо знаком с основными достопримечательностями Самары и хочет взглянуть на город с новой стороны
- Людям, неравнодушным к сохранению исторического наследия
- А также просто любителям исторических артефактов
Организационные детали
Некоторые проходы через дворы неудобны для детских колясок, в остальном дорога достаточно простая.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Дворца культуры железнодорожников им. Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 98 туристов
С 2016 года я провожу экскурсии по Самаре и области. Самаре очень повезло с географическим расположением: здесь есть и могучая красавица Волга, и Жигулёвские горы, и каменные лабиринты Рачейского бора, и многокилометровые Сокские штольни… В самой же Самаре мне больше всего нравятся старые улочки с их уютными двориками, в глубине которых порой можно отыскать что-то совершенно неожиданное! До встречи!Задать вопрос
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