Говорят, раньше самарцы могли пройти от ж/д вокзала до Волги прямо через дворы, не идя вдоль улиц, а лишь пересекая их между кварталами. Сейчас таких «тайных ходов» всё меньше, а об уцелевших не знают даже многие местные. Я покажу самые интересные из них, расскажу, как менялись окраинные районы старой Самары и как сейчас их облик сохраняют неравнодушные жители.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Дом мещанина Лесина . В рамках проекта арт-консервации превратился в галерею портретов известных жителей дореволюционной Самары, с судьбой которых зачастую связаны страшные легенды

. В рамках проекта арт-консервации превратился в галерею портретов известных жителей дореволюционной Самары, с судьбой которых зачастую связаны страшные легенды Дом фотографа Владимира Михайлова . Здесь в 1906 году гостил известный художник Суриков, на стене дома сохранилась дореволюционная реклама

. Здесь в 1906 году гостил известный художник Суриков, на стене дома сохранилась дореволюционная реклама Бывшая кухмистерская «Сад Аркадия» . Не имела никакого отношения к человеку по имени Аркадий, зато здесь жил основатель третьей в мире пастеровской станции (так называли больницы, где проводили вакцинацию от бешенства)

. Не имела никакого отношения к человеку по имени Аркадий, зато здесь жил основатель третьей в мире пастеровской станции (так называли больницы, где проводили вакцинацию от бешенства) Дома, восстановленные волонтёрами проекта «Том Сойер Феста». В том числе «дом с жар-птицей», построенный по проекту известного архитектора Филарета Засухина

Вы пройдёте по сквозным дворам исторического центра, имеющим выход сразу на несколько улиц. Услышите много интересного о стоящих там внешне неприметных домах. Узнаете, как строились и разрушались храмы и обычные жилые здания. И как сегодня простые горожане сохраняют сооружения и отдельные детали на улицах старой Самары.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже достаточно хорошо знаком с основными достопримечательностями Самары и хочет взглянуть на город с новой стороны

Людям, неравнодушным к сохранению исторического наследия

А также просто любителям исторических артефактов

Организационные детали

Некоторые проходы через дворы неудобны для детских колясок, в остальном дорога достаточно простая.