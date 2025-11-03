Прогулка по Самаре, где каждый закоулок - страница истории. Исследуйте два самых высоких здания начала 20 века, дом с атлантами и мещанский дворик. Узнайте, как жили купцы и ремесленники, и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть уникальные здания начала 20 века
- 🏠 Узнать о жизни купцов и ремесленников
- 🔍 Разгадать тайны самарских дворов
- 📜 Погрузиться в историю города
- ✨ Ощутить атмосферу прошлого
Что можно увидеть
- Два самых высоких здания начала 20 века
- Дом с атлантами
- Мещанский дворик
- Фахверковый дом
- Дореволюционная храмовая архитектура
Описание экскурсии
Окажемся в историческом центре, где вы увидите:
- Два самых высоких и петербургских здания Самары начала 20 века
- Дом с атлантами — весьма нетипичными для своего времени
- Мещанский дворик, где 150 лет назад предприниматели прятали свой мир от посторонних глаз
- Фахверковый дом, с которым связана сентиментальная история
- Редкий пример дореволюционной храмовой архитектуры в городе
- Почти деревенские дома вчерашних крестьян-переселенцев
И узнаете:
- Как жили богатые и очень богатые купцы, мещане и ремесленники, крестьяне-переселенцы и немногочисленные дворяне
- Какой бизнес был самым стабильным, а какой — самым выгодным в Самаре прошлого
- Как в самарских дворах жилось верблюдам
- Какие тайны хранили на чердаках, а какие скрывали в подвалах
- Почему самарцы до сих пор ищут клады
Организационные детали
По желанию сделаем перерыв на чай и кофе в каком-то атмосферном месте — напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Куйбышева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александра — ваш гид в Самаре
Провела экскурсии для 217 туристов
Я родилась и выросла в Самаре, чувствую здесь свои корни. Вожу экскурсии с 2000-х годов и знаю этот город досконально — и при этом каждый день открываю его заново.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
И
Ирина
3 ноя 2025
Спасибо Александре за чудесную прогулку и приятное общение!!! Надеемся на новые встречи! ❤️
Наталья
5 окт 2025
Спасибо большое Александре за экскурсию! Возможно, кому то покажется скучновато смотреть на не очень ухоженные и запущенные дворики. Но Александра сумела здорово рассказать об этих дворах, домах и людях, которые
Евгений
21 сен 2025
Самая лучшая экскурсия в Самаре, до этой экскурсии было ещё 2 разных гида… Александра заняла 1 место, если бы знали изначально,все экскурсии брали бы только у нее! Здоровья и процветания!
Е
Елена
16 сен 2025
Прекрасный гид, отвечает на все вопросы глубоко, знает много деталей и интересных историй. Нет сухой скучной истории. Пожалели, что взяли короткий тур, с таким специалистом надо исследовать город целый день.
Елена
14 сен 2025
Очень понравилась экскурсия проведенная Александрой. Интересно рассказывает простым языком, отвечает на все возникающие вопросы, если будем еще в Самаре, то однозначно опять выберем ее же… думаю у нее в запасе еще не мало интересных историй о жителях города. Также посоветовала нам где вкусно поесть.
Э
Эва
6 сен 2025
Прекрасная познавательная экскурсия. Экскурсовод Александра продемонстрировала глубокое знание и историю своего родного края с огромной любовью и уважением к его народу. Спасибо большое! Увлекательно рассказывает о особенностях быта местного населения, традициях местных дворянских и купеческих семей. Будем рекомендовать с удовольствием друзьям и близким 👍
Ю
Юлия
28 авг 2025
Очень интересная экскурсия, одна из самых шедевральных по Самаре. Полное погружение в разные времена и атмосферные дворики. Парадно - не парадная Самара во многом. Получили огромное удовольствие, СПАСИБО. Рекомендую, всем,
А
Александра
16 авг 2025
Это было замечательно! У меня создалось ощущение, что Самара известна Александре до последнего кирпичика, о чем не спроси/куда не копни- знания, знания, знания. . А ещё любовь и уважение к
Л
ЛЕНА
11 авг 2025
Очень понравилась экскурсия: всё продумано, в комфортном темпе, чистая, правильная речь Александры, простая, приятная и толковая подача материала. При этом очевидно, что Александра знает об истории города и страны очень много, легко приводит примеры из русской литературы, хорошо ориентируется в стилях искусства. Слушать её рассказы очень и очень интересно. Рекомендую искренне.
Н
Наталья
11 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Благодарим Александру за интереснейший, подробнейший рассказ, было интересно всем от мала до велика. Каждый нашел в процессе экскурсии интерес, который пробудила прогулка. С удовольствием будем рекомендовать экскурсии Александры друзьям.
С
Светлана
11 авг 2025
большое спасибо гиду Александре! 2 часа (и даже немного больше) пролетели, мы очень интересно провели это время, Александра знает и любит свой город - а это главное при экскурсии! с удовольствием воспользуемся еще в следующий приезд! рекомендуем!
Ю
Юлия
10 авг 2025
Очень познавательная экскурсия по дворам старого города. Александра отлично организовала маршрут в сопровождении с увлекательными рассказами об истории памятников архитектуры и судьбами их владельцев.
Светлана
1 авг 2025
Получили массу удовольствия и новых знаний. Александра великолепный рассказчик и приятный человек. Очень рекомендую саму экскурсию.
Мария
26 июл 2025
Безумно благодарны Александре за интереснейший рассказ о городе.
Н
Наталья
14 июл 2025
Отдельное спасибо 🙏 за то, что скорректировали утро для нас и дали возможность увидеть Самару вашими глазами.
Как оказалось, нам именно этого и надо было)
Рекомендую, отличный погруженный экскурсовод
Как оказалось, нам именно этого и надо было)
Рекомендую, отличный погруженный экскурсовод
