Живописное путешествие по Самаре Приглашаю вас в путешествие по самым живописным смотровым площадкам Самарской области! Мы отправимся в Национальный Парк «Самарская Лука». Вас будут ждать незабываемые виды со смотровой площадки «Вертолётка» в посёлке Управленческий, величественный Молодецкий курган и загадочная Девья гора, а также очаровательный «Мыс красоты» в Прибрежном. Природа, знаковые места и история С высоты птичьего полёта перед вами откроются панорамы Волги, Жигулёвских гор и Жигулёвского моря — жемчужины Самарского края. Вы увидите легендарную площадку, где проходит знаменитый Грушинский фестиваль, прикоснётесь к местам, наполненным историей, тайнами и легендами. Изюминка нашей экскурсии — восхождение на Молодецкий курган, прекрасный в любое время года и при любой погоде. Вас ждёт прогулка по берегу Жигулёвского моря, дыхание свежего ветра и вдохновляющие пейзажи первозданной природы. Религия и традиции На обратном пути мы заглянем в посёлок Прибрежный, где посетим Храм во имя Новомучеников и Исповедников Церкви Русской — удивительный памятник русской духовности, возведённый по древним традициям зодчества из цельного строевого леса, без единого гвоздя. Завершением путешествия станет остановка на «Мысе красоты», откуда открывается потрясающий вид на просторы Волги. В случае непогоды «Мыс красоты» может быть заменён подъёмом на Царёв курган — ещё одну достопримечательность, поражающую своим величием и историей. Важная информация:

