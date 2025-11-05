Отправьтесь в путешествие по живописным вершинам Самарской области! Восхождение на Молодецкий курган, панорамы Волги, легендарные места и старинный храм в Прибрежном подарят вам вдохновение, гармонию и ощущение прикосновения к истории и красоте края.
Описание экскурсии
Живописное путешествие по Самаре Приглашаю вас в путешествие по самым живописным смотровым площадкам Самарской области! Мы отправимся в Национальный Парк «Самарская Лука». Вас будут ждать незабываемые виды со смотровой площадки «Вертолётка» в посёлке Управленческий, величественный Молодецкий курган и загадочная Девья гора, а также очаровательный «Мыс красоты» в Прибрежном. Природа, знаковые места и история С высоты птичьего полёта перед вами откроются панорамы Волги, Жигулёвских гор и Жигулёвского моря — жемчужины Самарского края. Вы увидите легендарную площадку, где проходит знаменитый Грушинский фестиваль, прикоснётесь к местам, наполненным историей, тайнами и легендами. Изюминка нашей экскурсии — восхождение на Молодецкий курган, прекрасный в любое время года и при любой погоде. Вас ждёт прогулка по берегу Жигулёвского моря, дыхание свежего ветра и вдохновляющие пейзажи первозданной природы. Религия и традиции На обратном пути мы заглянем в посёлок Прибрежный, где посетим Храм во имя Новомучеников и Исповедников Церкви Русской — удивительный памятник русской духовности, возведённый по древним традициям зодчества из цельного строевого леса, без единого гвоздя. Завершением путешествия станет остановка на «Мысе красоты», откуда открывается потрясающий вид на просторы Волги. В случае непогоды «Мыс красоты» может быть заменён подъёмом на Царёв курган — ещё одну достопримечательность, поражающую своим величием и историей. Важная информация:
В свободные даты, начало экскурсии с 8.00 до 10.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный Парк «Самарская Лука»
- Смотровая площадка «Вертолётка»
- Молодецкий курган
- Жигулёвское море
- Девья гора
- «Мыс красоты» (в случае непогоды - Царёв курган)
- Храм во имя Новомучеников и Исповедников Церкви Русской
Что включено
- Трансфер на автомобиле
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Национальный Парк «Самарская Лука»
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: В свободные даты, начало экскурсии с 8.00 до 10.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- В случае непогоды «Мыс красоты» может быть заменён подъёмом на Царёв курган - ещё одну достопримечательность
- Поражающую своим величием и историей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
5 ноя 2025
Приятная прогулка, красивые виды и лёгкая экскурсия. Отличный способ перезагрузиться! Спасибо нашему гиду за комфортное вождение и интересные истории))
А
Ангелина
30 окт 2025
Спокойно, красиво, познавательно. Каждый момент экскурсии был наполнен гармонией с природой и историей
м
матвей
19 окт 2025
виды потрясные! маршрут несложный, очень впечатляет
Т
Татьяна
16 окт 2025
Сидела на мысе красоты и просто смотрела на Волгу. Вдохновляющее чувство свободы!
О
Оксана
5 окт 2025
Было очень интересно узнать о Храме во имя Новомучеников и в целом насладиться видами и красотами парка!
Е
Евгения
28 сен 2025
А
Алена
27 сен 2025
Поехали с мужем, влюбились в виды на Волгу с “Мысa красоты”. Настоящее волшебство! Если еще будем в вашем крае, обязательно вернемся в самарскую луку
М
Марина
26 сен 2025
Такая обалденная красота вокруг! Приехали к родственникам погостить, они порекомендовали посетить эту экскурсию - и видами насладились и что-то узнать о Самарской области даже. совместили приятное с полезным! 😍
С
Софья
7 сен 2025
Отличная возможность показать детям красоту Самарской области и прогуляться по красотам местным. Легко, интересно и познавательно! Спасибо нашему гиду Екатерине.
М
Мария
9 авг 2025
Экскурсия для всей семьи: и родители, и дети довольны! Молодецкий курган оказался очень красивым, и безопасным даже для шаловливых деток)
Е
Елена
5 июл 2025
Идеальное место, чтобы отвлечься от города и просто наслаждаться природой. Спокойствие и красота вокруг!
Д
Дарина
23 июн 2025
экскурсия полностью оправдала ожидания. Виды с Вертолётки — просто супер!
Д
Дмитрий
10 июн 2025
Отличная возможность совместить прогулку с активным отдыхом. Восхождение на курган и мыс довольно легкое, даже дети ходили, но виды просто завораживают!
М
Марина
27 мая 2025
Девья гора и Молодецкий курган подарили невероятные впечатления нам) а гид рассказала интересные истории про край и храм
А
Алина
13 мая 2025
Прекрасное место для прогулок и отдвха от городского шума: природа, горы, свежий воздух… Энергия Волги просто удивительная…
