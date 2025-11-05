Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИдеальный микс по-самарски
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
«Кроме архитектурных достопримечательностей вас также ждут прекрасные панорамы на тех смотровых площадках, которые мы посетим»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:30
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Три вершины Жигулёвских гор: Молодецкий Курган, Отважная и Шишка
Исследовать красоты Самарской области и понять, что такое волжский гедонизм
Начало: В удобном для вас месте в Самаре
«Вновь перед вами предстанут панорамы Жигулёвских гор — с одной из самых лучших точек»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Самарская Лука: путешествие по волжским панорамам и истории
Погрузитесь в мир величественных пейзажей и завораживающих историй Самарской Луки. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
«Здесь вы насладитесь пасторальными картинами и окинете взглядом панорамы Ширяевского оврага, прорезающего Жигули на 35 километров»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Самарские панорамы: Молодецкий курган, Девья гора и «Мыс красоты»
Начало: По согласованию с туристом
«Природа, знаковые места и история С высоты птичьего полёта перед вами откроются панорамы Волги, Жигулёвских гор и Жигулёвского моря — жемчужины Самарского края»
Расписание: В свободные даты, начало экскурсии с 8.00 до 10.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 ноября 2025Приятная прогулка, красивые виды и лёгкая экскурсия. Отличный способ перезагрузиться! Спасибо нашему гиду за комфортное вождение и интересные истории))
- ААнгелина30 октября 2025Спокойно, красиво, познавательно. Каждый момент экскурсии был наполнен гармонией с природой и историей
- мматвей19 октября 2025виды потрясные! маршрут несложный, очень впечатляет
- ТТатьяна16 октября 2025Сидела на мысе красоты и просто смотрела на Волгу. Вдохновляющее чувство свободы!
- ООксана5 октября 2025Было очень интересно узнать о Храме во имя Новомучеников и в целом насладиться видами и красотами парка!
- ААлена27 сентября 2025Поехали с мужем, влюбились в виды на Волгу с “Мысa красоты”. Настоящее волшебство! Если еще будем в вашем крае, обязательно вернемся в самарскую луку
- ММарина26 сентября 2025Такая обалденная красота вокруг! Приехали к родственникам погостить, они порекомендовали посетить эту экскурсию - и видами насладились и что-то узнать о Самарской области даже. совместили приятное с полезным! 😍
- ССофья7 сентября 2025Отличная возможность показать детям красоту Самарской области и прогуляться по красотам местным. Легко, интересно и познавательно! Спасибо нашему гиду Екатерине.
- ММария9 августа 2025Экскурсия для всей семьи: и родители, и дети довольны! Молодецкий курган оказался очень красивым, и безопасным даже для шаловливых деток)
- ДДарья25 июля 2025Ольга прекрасный экскурсовод. Рассказ интересный, небанальный, содержательный!
- ИИнна20 июля 2025Приехала в Самару целенаправленно, в том числе хотелось побывать на территории Самарской Луки, увидеть Жигулевские горы. Рада, что встретилась с
- ЕЕлена5 июля 2025Идеальное место, чтобы отвлечься от города и просто наслаждаться природой. Спокойствие и красота вокруг!
- ММарина4 июля 2025Прекрасная экскурсия, интересные факты о географии, флоре и фауне, а также истории края. А еще Ольга - мастер декламации, слушать сказки о ее родном крае понравится и взрослым. Рекомендую экскурсию
- ДДарина23 июня 2025экскурсия полностью оправдала ожидания. Виды с Вертолётки — просто супер!
- ТТатьяна18 июня 2025Экскурсия организована очень хорошо. Экскурсовод и водитель очень приветливы, рассказ экскурсовода интересный, эмоциональный, очень много знает о своем крае. Места необыкновенно красивые! Единственное, чего нам не хватило, - это времени на самостоятельную прогулку. Хотелось еще погулять, насладиться природой подольше.
- ДДмитрий10 июня 2025Отличная возможность совместить прогулку с активным отдыхом. Восхождение на курган и мыс довольно легкое, даже дети ходили, но виды просто завораживают!
- ИИрина30 мая 2025Экскурсия Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы полностью соответствует названию. Нашему гиду Ольге с самого начала удалось нас заинтересовать историей
- ММарина27 мая 2025Девья гора и Молодецкий курган подарили невероятные впечатления нам) а гид рассказала интересные истории про край и храм
- ЕЕлена17 мая 2025очень красивые виды, прекрасные панорамы, время прошло незаметно. Ольга отлично знает природу родного края, познакомила с местными растениями (запахи чудесные),
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Панорамы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Самаре в декабре 2025
Сейчас в Самаре в категории "Панорамы" можно забронировать 4 экскурсии от 7350 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 287 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Самаре на 2025 год по теме «Панорамы», 287 ⭐ отзывов, цены от 7350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль