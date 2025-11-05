О Ольга Самарские панорамы: Молодецкий курган, Девья гора и «Мыс красоты» Приятная прогулка, красивые виды и лёгкая экскурсия. Отличный способ перезагрузиться! Спасибо нашему гиду за комфортное вождение и интересные истории))

А Ангелина Самарские панорамы: Молодецкий курган, Девья гора и «Мыс красоты» Спокойно, красиво, познавательно. Каждый момент экскурсии был наполнен гармонией с природой и историей

м матвей Самарские панорамы: Молодецкий курган, Девья гора и «Мыс красоты» виды потрясные! маршрут несложный, очень впечатляет

Т Татьяна Самарские панорамы: Молодецкий курган, Девья гора и «Мыс красоты» Сидела на мысе красоты и просто смотрела на Волгу. Вдохновляющее чувство свободы!

О Оксана Самарские панорамы: Молодецкий курган, Девья гора и «Мыс красоты» Было очень интересно узнать о Храме во имя Новомучеников и в целом насладиться видами и красотами парка!

А Алена Самарские панорамы: Молодецкий курган, Девья гора и «Мыс красоты» Поехали с мужем, влюбились в виды на Волгу с “Мысa красоты”. Настоящее волшебство! Если еще будем в вашем крае, обязательно вернемся в самарскую луку

М Марина Самарские панорамы: Молодецкий курган, Девья гора и «Мыс красоты» Такая обалденная красота вокруг! Приехали к родственникам погостить, они порекомендовали посетить эту экскурсию - и видами насладились и что-то узнать о Самарской области даже. совместили приятное с полезным! 😍

С Софья Самарские панорамы: Молодецкий курган, Девья гора и «Мыс красоты» Отличная возможность показать детям красоту Самарской области и прогуляться по красотам местным. Легко, интересно и познавательно! Спасибо нашему гиду Екатерине.

М Мария Самарские панорамы: Молодецкий курган, Девья гора и «Мыс красоты» Экскурсия для всей семьи: и родители, и дети довольны! Молодецкий курган оказался очень красивым, и безопасным даже для шаловливых деток)

Д Дарья Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы Ольга прекрасный экскурсовод. Рассказ интересный, небанальный, содержательный!

И Инна Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы читать дальше Ольгой, которая на протяжении всего маршрута была интересным рассказчиком и собеседником. Узнала много нового, впечатлилась просторами этого по форме и содержанию интересного края. Самара манит своим "духом". А Ольга большая молодец! Спасибо! Приехала в Самару целенаправленно, в том числе хотелось побывать на территории Самарской Луки, увидеть Жигулевские горы. Рада, что встретилась с

Е Елена Самарские панорамы: Молодецкий курган, Девья гора и «Мыс красоты» Идеальное место, чтобы отвлечься от города и просто наслаждаться природой. Спокойствие и красота вокруг!

М Марина Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы Прекрасная экскурсия, интересные факты о географии, флоре и фауне, а также истории края. А еще Ольга - мастер декламации, слушать сказки о ее родном крае понравится и взрослым. Рекомендую экскурсию

Д Дарина Самарские панорамы: Молодецкий курган, Девья гора и «Мыс красоты» экскурсия полностью оправдала ожидания. Виды с Вертолётки — просто супер!

Т Татьяна Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы Экскурсия организована очень хорошо. Экскурсовод и водитель очень приветливы, рассказ экскурсовода интересный, эмоциональный, очень много знает о своем крае. Места необыкновенно красивые! Единственное, чего нам не хватило, - это времени на самостоятельную прогулку. Хотелось еще погулять, насладиться природой подольше.

Д Дмитрий Самарские панорамы: Молодецкий курган, Девья гора и «Мыс красоты» Отличная возможность совместить прогулку с активным отдыхом. Восхождение на курган и мыс довольно легкое, даже дети ходили, но виды просто завораживают!

И Ирина Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы читать дальше и красотой самарского края. Ольга очень неординарныый рассказчик, влюблённая в своё дело. Мы узнали много интересного и увидели великолепную природу, Волжские просторы. Спасибо за увлекательную прогулку. Экскурсия Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы полностью соответствует названию. Нашему гиду Ольге с самого начала удалось нас заинтересовать историей

М Марина Самарские панорамы: Молодецкий курган, Девья гора и «Мыс красоты» Девья гора и Молодецкий курган подарили невероятные впечатления нам) а гид рассказала интересные истории про край и храм