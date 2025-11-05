Мои заказы

Красивые виды и панорамы Самары

Найдено 4 экскурсии в категории «Панорамы» в Самаре, цены от 7350 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Идеальный микс по-самарски
На машине
2.5 часа
190 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Идеальный микс по-самарски
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
«Кроме архитектурных достопримечательностей вас также ждут прекрасные панорамы на тех смотровых площадках, которые мы посетим»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:30
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Три вершины Жигулёвских гор: Молодецкий Курган, Отважная и Шишка
На машине
8 часов
20 отзывов
Водная прогулка
Три вершины Жигулёвских гор: Молодецкий Курган, Отважная и Шишка
Исследовать красоты Самарской области и понять, что такое волжский гедонизм
Начало: В удобном для вас месте в Самаре
«Вновь перед вами предстанут панорамы Жигулёвских гор — с одной из самых лучших точек»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
На машине
8 часов
56 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Самарская Лука: путешествие по волжским панорамам и истории
Погрузитесь в мир величественных пейзажей и завораживающих историй Самарской Луки. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
«Здесь вы насладитесь пасторальными картинами и окинете взглядом панорамы Ширяевского оврага, прорезающего Жигули на 35 километров»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Самарские панорамы: Молодецкий курган, Девья гора и «Мыс красоты»
На машине
10 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Самарские панорамы: Молодецкий курган, Девья гора и «Мыс красоты»
Начало: По согласованию с туристом
«Природа, знаковые места и история С высоты птичьего полёта перед вами откроются панорамы Волги, Жигулёвских гор и Жигулёвского моря — жемчужины Самарского края»
Расписание: В свободные даты, начало экскурсии с 8.00 до 10.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Идеальный микс по-самарски
  2. Три вершины Жигулёвских гор: Молодецкий Курган, Отважная и Шишка
  3. Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
  4. Самарские панорамы: Молодецкий курган, Девья гора и «Мыс красоты»
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Площадь Куйбышева
  2. Самое главное
  3. Площадь Чапаева
  4. Самарская набережная
  5. Площадь Славы
  6. Сквер Пушкина
  7. Особняк Курлиных
  8. Жигулевский пивзавод
  9. Царев Курган
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Самаре в декабре 2025
Сейчас в Самаре в категории "Панорамы" можно забронировать 4 экскурсии от 7350 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 287 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Самаре на 2025 год по теме «Панорамы», 287 ⭐ отзывов, цены от 7350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль