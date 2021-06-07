В 2021 году фестиваль «Алые паруса» и праздничный концерт с салютом, пройдут 25 июня. Где лучше всего смотреть салют и проход корабля с алыми парусами, на каких набережных, где купить билеты 🎫 на теплоходы и крыши Санкт-Петербурга. Традиция проведения началась в 1968 году, а сейчас праздник посещают до 3 млн. человек

Фестиваль "Алые паруса"

Самый романтичный фестиваль, а также главное событие в жизни каждого выпускника Санкт-Петербурга и страны.

25 июня 2021 г. Дата проведения фестиваля «Алые паруса»

Знаменует собой начало взрослой жизни, относится к числу лучших мировых фестивалей, каждый год его посещают тысячи людей не только из России, но и из зарубежа. Сейчас мы расскажем вам о самом популярном фестивале в нашей стране «Алые паруса», и истории его создания.

Лучше всего смотреть с теплохода Шоу Алые Паруса с борта VIP теплохода Монарх 12000 ₽ за чел. Незабываемый просмотр праздника «АЛЫЕ ПАРУСА»! VIP теплоход «Монарх» приглашает насладиться световым шоу и салютом праздника Алые паруса! Обратите внимание! Места на эту экскурсию быстро заканчиваются. Бронируйте заранее, чтобы попасть на кораблик. Купить билет 🎟 Прогулка на теплоходе и шоу «Алые Паруса» 4.1 18 отзывов 6000 ₽ за чел. Оказаться в эпицентре праздника и наблюдать за шоу «Алые паруса» с воды — такой вечер ждет вас, если вы окажетесь на нашей экскурсии. Вместо толпы на набережной вас ждет комфортная палуба теплохода, где будет работать бар, а приглашенный диджей сыграет для вас специальный музыкальный сет. Обратите внимание! Места на эту экскурсию быстро заканчиваются. Бронируйте заранее, чтобы попасть на кораблик. Купить билет 🎟

История

История зарождения праздника Алые Паруса в Санкт-Петербурге

Первое празднество состоялось в 1968 году, фестиваль основали по сказке «Алые паруса» Александра Грина. Основная идея фестиваля – дать подрастающему поколению свободу в новом волнующем путешествии после беззаботной школьной жизни. Первый праздник посетило примерно 25 000 выпускников, событие произвело настоящий фурор и стало отправной точкой традиции устраивать фестиваль ежегодно в июне в сезон белых ночей. Исключением был период с 1979 по 2005 год, празднование не проводилось.

Программа

Концерт на Дворцовой площади Водно-световое шоу

Сегодня мероприятие состоит из двух частей:

Праздничная концертная программа на Дворцовой площади, далее эффектное представление на реке Неве.

Обычно доступ на Дворцовую получают только выпускники школ, ещё одну сцену можно найти на Васильевском острове, где все без исключения могут насладиться выступлением популярных исполнителей в ожидании главной части праздника.

Посмотреть водно-светового шоу можно между Дворцовым мостом, Петропавловской крепостью и Эрмитажем после полуночи. Все желающие могут насладиться грандиозным зрелищем с мостов и набережных Невы.

Театрализованное выступление на самом корабле Самое эффектная часть фестиваля, это конечно же корабль под алыми парусами

Захватывающее шоу длится примерно 20 минут и состоит из множества впечатляющих элементов: пиротехнических средств, оркестра, водного и светового шоу и изюминкой мероприятия является захватывающий выход старинного корабля под алыми парусами. Все составляющие представления синхронизированы между собой и музыкой, следовательно, на корабле все находятся под большим давлением, они должны быть уверены, что бриг проходит все точки в нужный промежуток времени, как и планировалось.

На сегодняшний день в мире не так много кораблей, которые могут стать живым воплощением «Алых парусов». Кстати говоря, с 2019 года кораблём под алыми парусами, выступает бриг "Россия". Производят паруса общепринятым способом, разница только в том, что для фестиваля их изготавливают в более тонком варианте, чем подлинные, применяемые для плавания по морям.

Каждый год фестиваль посещают до 3 миллионов посетителей, все они жаждут посмотреть на одно из лучших событийных мероприятий года проходящее в городе на Неве. Постепенно из локального фестиваля "Алые паруса" превратились в крупнейшее международное событие, номинированное на премию "Лучшее европейское мероприятие" и победил в категории "Лучшее городское мероприятие".

Планируя путешествие в северную столицу приблизительно на 15-25 июня, заранее узнайте, когда будет проводиться фестиваль "Алые паруса". Кстати в 2021 году он пройдёт 25 июня. Готовясь посетить фестиваль, не забудьте прихватить с собой тёплую одежду, поскольку июньские ночи ещё прохладны, и приезжайте на набережную Невы заранее, чтобы занять подходящее место – поверьте будет очень многолюдно. Альтернативные способы насладиться зрелищный фейерверк фестиваля "Алые паруса".

Бронируйте и покупайте билеты на 25 июня – заранее Шоу Алые Паруса с борта VIP теплохода Адмирал 25000 ₽ за чел. VIP теплоход «Адмирал» приглашает насладиться световым шоу и салютом праздника Алые паруса! Обратите внимание! Места на эту экскурсию быстро заканчива... Шоу Алые паруса с палубы у Дворцового моста! 4.4 38 отзывов 6000 ₽ за чел. Просмотр шоу Алые Паруса с акватории Невы на нашем комфортном теплоходе в сопровождении диджея и работающим баром! Обратите внимание! Места на эту экс... Автобусная экскурсия по ночному Петербургу и фестиваль Алые паруса 1600 ₽ за чел. Самый яркий праздник для выпускников Санкт-Петербурга – «Алые паруса 2021» – пройдет в ночь с 25 на 26 июня. Впечатляющее шоу традиционно начнется в д...

Другие способы насладиться салютом фестиваля «Алые паруса»

Любоваться "Алыми парусами" с крыш - бесценно 😍 Чтоб вы понимали, что происходит на набережной 😅 Просмотр шоу с обзорной площадки

Если у вас нет желания толпиться на набережной Невы и приезжать за много часов до начала мероприятия, мы предлагаем рассмотреть ещё несколько вариантов:

Прогулки по крышам (достаточно популярная тема в Санкт-Петербурге), есть даже специальные туры, для тех кто не хотите заморачиваться,

можно увидеть салют с воды, воспользовавшись небольшими круизными лодочками,

также не плохим вариантом считается аренда квартиры с видом на Неву,

как вариант, можно забронировать столик в ресторане или кафе с панорамным видом на Неву,

ну и не забываем конечно про всевозможные обзорные площадки в городе.

Ещё площадки для просмотра фестиваля Шоу "Алые паруса" и праздничный салют с теплохода 6000 ₽ за чел. Несколько часов яркой феерии и буйства красок в акватории Невы — на самом главном празднике выпускников. И теперь совсем не важно, когда вы закончили ...