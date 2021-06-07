Самый романтичный фестиваль, а также главное событие в жизни каждого выпускника Санкт-Петербурга и страны.
Знаменует собой начало взрослой жизни, относится к числу лучших мировых фестивалей, каждый год его посещают тысячи людей не только из России, но и из зарубежа. Сейчас мы расскажем вам о самом популярном фестивале в нашей стране «Алые паруса», и истории его создания.
История
Первое празднество состоялось в 1968 году, фестиваль основали по сказке «Алые паруса» Александра Грина. Основная идея фестиваля – дать подрастающему поколению свободу в новом волнующем путешествии после беззаботной школьной жизни. Первый праздник посетило примерно 25 000 выпускников, событие произвело настоящий фурор и стало отправной точкой традиции устраивать фестиваль ежегодно в июне в сезон белых ночей. Исключением был период с 1979 по 2005 год, празднование не проводилось.
Программа
Сегодня мероприятие состоит из двух частей:
- Праздничная концертная программа на Дворцовой площади,
- далее эффектное представление на реке Неве.
Обычно доступ на Дворцовую получают только выпускники школ, ещё одну сцену можно найти на Васильевском острове, где все без исключения могут насладиться выступлением популярных исполнителей в ожидании главной части праздника.
Посмотреть водно-светового шоу можно между Дворцовым мостом, Петропавловской крепостью и Эрмитажем после полуночи. Все желающие могут насладиться грандиозным зрелищем с мостов и набережных Невы.
Захватывающее шоу длится примерно 20 минут и состоит из множества впечатляющих элементов: пиротехнических средств, оркестра, водного и светового шоу и изюминкой мероприятия является захватывающий выход старинного корабля под алыми парусами. Все составляющие представления синхронизированы между собой и музыкой, следовательно, на корабле все находятся под большим давлением, они должны быть уверены, что бриг проходит все точки в нужный промежуток времени, как и планировалось.
На сегодняшний день в мире не так много кораблей, которые могут стать живым воплощением «Алых парусов». Кстати говоря, с 2019 года кораблём под алыми парусами, выступает бриг "Россия". Производят паруса общепринятым способом, разница только в том, что для фестиваля их изготавливают в более тонком варианте, чем подлинные, применяемые для плавания по морям.
Каждый год фестиваль посещают до 3 миллионов посетителей, все они жаждут посмотреть на одно из лучших событийных мероприятий года проходящее в городе на Неве. Постепенно из локального фестиваля "Алые паруса" превратились в крупнейшее международное событие, номинированное на премию "Лучшее европейское мероприятие" и победил в категории "Лучшее городское мероприятие".
Планируя путешествие в северную столицу приблизительно на 15-25 июня, заранее узнайте, когда будет проводиться фестиваль "Алые паруса". Кстати в 2021 году он пройдёт 25 июня. Готовясь посетить фестиваль, не забудьте прихватить с собой тёплую одежду, поскольку июньские ночи ещё прохладны, и приезжайте на набережную Невы заранее, чтобы занять подходящее место – поверьте будет очень многолюдно. Альтернативные способы насладиться зрелищный фейерверк фестиваля "Алые паруса".
Другие способы насладиться салютом фестиваля «Алые паруса»
Если у вас нет желания толпиться на набережной Невы и приезжать за много часов до начала мероприятия, мы предлагаем рассмотреть ещё несколько вариантов:
- Прогулки по крышам (достаточно популярная тема в Санкт-Петербурге), есть даже специальные туры, для тех кто не хотите заморачиваться,
- можно увидеть салют с воды, воспользовавшись небольшими круизными лодочками,
- также не плохим вариантом считается аренда квартиры с видом на Неву,
- как вариант, можно забронировать столик в ресторане или кафе с панорамным видом на Неву,
- ну и не забываем конечно про всевозможные обзорные площадки в городе.
Всем приятного просмотра 😉