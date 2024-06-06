🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 164 отзыва Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... 13 100 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3 часа 17 отзывов Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной) Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор» Расписание: ежедневно в 23:00 1 690 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут» Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете Начало: У станции метро «Невский проспект» 4 670 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа 222 отзыва Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка) Начало: Английская набережная, д. 2 Расписание: Ежедневно от 1 950 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 191 отзыв Ночная экскурсия по Петербургу на авто Погрузитесь в атмосферу величественного Петербурга, исследуя его красоту ночью в уютной обстановке 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине ⛴ На теплоходе Индивидуальная 2 часа 168 отзывов Разводные мосты глазами петербуржца Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии Начало: Ваш адрес 13 339 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс) Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 51 отзыв Огни Петербурга: подсветка как произведение искусства Вечерняя автомобильная экскурсия по самым ярким достопримечательностям города Начало: Любой адрес в центре города 6 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 3 часа 19 отзывов Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов Открыть легенды Северной столицы и загадать желания на фоне сияющих главных достопримечательностей Начало: На Дворцовой площади 2 850 ₽ за человека

🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе 25% скидка Групповая 5 часов 223 отзыва Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка Познакомиться с городом в огнях иллюминации и увидеть разведение главных мостов Начало: В районе м. «Площадь Восстания» Расписание: ежедневно в 21:30 2500 1 875 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы 30% скидка Аудиогид 2.5 часа 82 отзыва Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона Начало: На набережной реки Фонтанка 2700 1 890 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 1.5 часа 475 отзывов Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города Начало: На набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций ... 1 700 ₽ за человека

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Популярное предложение Они, мосты Петербурга Побывать у Семимостья, узнать небанальные факты переправ и увидеть развод мостов 11500 9 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 28 отзывов Секреты дворов Петроградки Увидеть «изнанку» города на прогулке по легендарным дворам-колодцам и улицам знаменитого района 13 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Разводные мосты на частном катере Прокатиться по ночной Неве с комфортом и полюбоваться «летящими» мостами Начало: У Лопухинского сада 19 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚤 На катере 10% скидка Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Индивидуальная прогулка на развод мостов Погрузиться в романтическую атмосферу ночного Петербурга и увидеть с катера, как разводят мосты Начало: На набережной р. Фонтанки 23000 20 700 ₽ за всё до 11 чел.

🚗 На машине 🏎 На кабриолете Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов По вечернему Петербургу на кабриолете Проникнуться атмосферой города в свете огней и увидеть, как расходятся половинки мостов Начало: В любом удобном вам месте в черте города 15 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 3 отзыва На катере - по Финскому заливу и центру города Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды Начало: В районе Лопухинского сада 15 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы 30% скидка Групповая 2.5 часа 108 отзывов Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой Пройти по Неве под разводными мостами и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона Начало: На набережной Макарова, 32 1800 1 260 ₽ за человека

🚤 На катере 10% скидка Индивидуальная 2 часа Каналы и разводные мосты на индивидуальном катере Пройти по рекам и каналам Петербурга только со своей компанией и увидеть центр города с воды Начало: На набережной р. Фонтанки 27200 24 480 ₽ за всё до 10 чел.