Белые Ночи – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 22 экскурсии в категории «Белые Ночи» в Санкт-Петербурге, цены от 1 260 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чарующее сияние ночного Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
164 отзыва
Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу
Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690 за человека
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете
Начало: У станции метро «Невский проспект»
9 июня в 01:00
10 июня в 00:00
4 670 за человека
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
222 отзыва
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:59
Завтра в 23:45
от 1 950 за человека
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
191 отзыв
Ночная экскурсия по Петербургу на авто
Погрузитесь в атмосферу величественного Петербурга, исследуя его красоту ночью в уютной обстановке
9 июня в 19:30
10 июня в 18:30
13 000 за всё до 4 чел.
Разводные мосты глазами петербуржца
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
2 часа
168 отзывов
Разводные мосты глазами петербуржца
Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии
Начало: Ваш адрес
19 июня в 00:30
21 июня в 00:30
13 339 за всё до 4 чел.
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Огни Петербурга: подсветка как произведение искусства
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Огни Петербурга: подсветка как произведение искусства
Вечерняя автомобильная экскурсия по самым ярким достопримечательностям города
Начало: Любой адрес в центре города
25 июня в 23:00
26 июня в 23:00
6 670 за всё до 4 чел.
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
19 отзывов
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
Открыть легенды Северной столицы и загадать желания на фоне сияющих главных достопримечательностей
Начало: На Дворцовой площади
13 июня в 22:15
14 июня в 22:15
2 850 за человека
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Групповая
5 часов
223 отзыва
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Познакомиться с городом в огнях иллюминации и увидеть разведение главных мостов
Начало: В районе м. «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 21:30
Завтра в 21:30
9 июня в 21:30
25001 875 за человека
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
82 отзыва
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890 за человека
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1.5 часа
475 отзывов
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города
Начало: На набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций ...
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
1 700 за человека
Они, мосты Петербурга
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Популярное предложение
Они, мосты Петербурга
Побывать у Семимостья, узнать небанальные факты переправ и увидеть развод мостов
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
115009 200 за всё до 4 чел.
Секреты дворов Петроградки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
28 отзывов
Секреты дворов Петроградки
Увидеть «изнанку» города на прогулке по легендарным дворам-колодцам и улицам знаменитого района
Завтра в 17:00
9 июня в 11:00
13 500 за всё до 5 чел.
Разводные мосты на частном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Разводные мосты на частном катере
Прокатиться по ночной Неве с комфортом и полюбоваться «летящими» мостами
Начало: У Лопухинского сада
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
19 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная прогулка на развод мостов
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Погрузиться в романтическую атмосферу ночного Петербурга и увидеть с катера, как разводят мосты
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 23:30
9 июня в 23:30
2300020 700 за всё до 11 чел.
По вечернему Петербургу на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
По вечернему Петербургу на кабриолете
Проникнуться атмосферой города в свете огней и увидеть, как расходятся половинки мостов
Начало: В любом удобном вам месте в черте города
10 июня в 23:30
11 июня в 23:30
15 990 за всё до 3 чел.
На катере - по Финскому заливу и центру города
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
На катере - по Финскому заливу и центру города
Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
15 600 за всё до 7 чел.
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:30
14 000 за всё до 3 чел.
Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
30%
Групповая
2.5 часа
108 отзывов
Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
Пройти по Неве под разводными мостами и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона
Начало: На набережной Макарова, 32
18001 260 за человека
Каналы и разводные мосты на индивидуальном катере
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Каналы и разводные мосты на индивидуальном катере
Пройти по рекам и каналам Петербурга только со своей компанией и увидеть центр города с воды
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 00:15
9 июня в 00:15
2720024 480 за всё до 10 чел.
По малым набережным Петербурга - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
По малым набережным Петербурга - в мини-группе
Насладиться романтичной атмосферой белых ночей среди роскошных зданий
Начало: На Исаакиевской площади
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 19:00
9 июня в 19:00
12 июня в 19:00
15001 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Белые Ночи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Чарующее сияние ночного Петербурга
  2. Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
  3. Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
  4. Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
  5. Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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