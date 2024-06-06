1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу
Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
3 часа
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете
Начало: У станции метро «Невский проспект»
9 июня в 01:00
10 июня в 00:00
4 670₽ за человека
Круиз
2 часа
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:59
Завтра в 23:45
от 1 950₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная экскурсия по Петербургу на авто
Погрузитесь в атмосферу величественного Петербурга, исследуя его красоту ночью в уютной обстановке
9 июня в 19:30
10 июня в 18:30
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Разводные мосты глазами петербуржца
Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии
Начало: Ваш адрес
19 июня в 00:30
21 июня в 00:30
13 339₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огни Петербурга: подсветка как произведение искусства
Вечерняя автомобильная экскурсия по самым ярким достопримечательностям города
Начало: Любой адрес в центре города
25 июня в 23:00
26 июня в 23:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
Открыть легенды Северной столицы и загадать желания на фоне сияющих главных достопримечательностей
Начало: На Дворцовой площади
13 июня в 22:15
14 июня в 22:15
2 850₽ за человека
скидка
25%
Групповая
5 часов
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Познакомиться с городом в огнях иллюминации и увидеть разведение главных мостов
Начало: В районе м. «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 21:30
Завтра в 21:30
9 июня в 21:30
25001 875₽ за человека
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города
Начало: На набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций ...
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
1 700₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Они, мосты Петербурга
Побывать у Семимостья, узнать небанальные факты переправ и увидеть развод мостов
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
115009 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Секреты дворов Петроградки
Увидеть «изнанку» города на прогулке по легендарным дворам-колодцам и улицам знаменитого района
Завтра в 17:00
9 июня в 11:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Разводные мосты на частном катере
Прокатиться по ночной Неве с комфортом и полюбоваться «летящими» мостами
Начало: У Лопухинского сада
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
19 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Погрузиться в романтическую атмосферу ночного Петербурга и увидеть с катера, как разводят мосты
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 23:30
9 июня в 23:30
2300020 700₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По вечернему Петербургу на кабриолете
Проникнуться атмосферой города в свете огней и увидеть, как расходятся половинки мостов
Начало: В любом удобном вам месте в черте города
10 июня в 23:30
11 июня в 23:30
15 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
На катере - по Финскому заливу и центру города
Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
15 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:30
14 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
30%
Групповая
2.5 часа
Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
Пройти по Неве под разводными мостами и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона
Начало: На набережной Макарова, 32
18001 260₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Каналы и разводные мосты на индивидуальном катере
Пройти по рекам и каналам Петербурга только со своей компанией и увидеть центр города с воды
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 00:15
9 июня в 00:15
2720024 480₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
По малым набережным Петербурга - в мини-группе
Насладиться романтичной атмосферой белых ночей среди роскошных зданий
Начало: На Исаакиевской площади
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 19:00
9 июня в 19:00
12 июня в 19:00
15001 350₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Все прошло восхитительно! Было интересно увидеть старинные мосты и узнать их историю. А разводные мосты - это вообще особенные эмоции! Большой плюс экскурсии, что без толпы людей можно посмотреть на три разводных моста, все кроме Дворцового. Спасибо Антону!
- EElena5 июня 2024Отличная прогулка, запомню на всю жизнь, спасибо
- ИИрина5 июня 2024Спасибо большое Виктору, экскурсия была классная👍🏻 Подъехал к нашему отелю заранее, т. е. вас и заберут и отвезут в конце
- ААнастасия5 июня 2024Все понравилось, спасибо!
- ЮЮлия4 июня 2024Отличный маршрут. Вежливый, весёлый персонал. Замечательный музыкант и администратор. Всё очень понравилось. Однозначно будем рекомендовать прогулку друзьям.
- ООльга4 июня 2024Прогулка очень понравилась. Антон показал самые интересные достопримечательности города и рассказал о них. Разведение мостов - просто восторг, удалось увидеть несколько. Антон сразу нашёл подход к ребёнку и рассказывал так, чтобы ему было все понятно и интересно. Самое лучшее впечатление от экскурсии.
- ММаргарита4 июня 2024Все очень понравилось. Ночной Питер это нечто.
- ВВера3 июня 2024Экскурсия просто потрясающая! Всё было очень грамотно организовано. Огромное спасибо гиду Наталье и Руслану за интересные рассказы.
- EEkaterina3 июня 2024Все супер, капитан Андрей очень дружелюбен и общителен
- ТТатьяна3 июня 2024Доступная цена 2.5 часа ездили, экскурсия по Питеру на воде, что может быть лучше! В конце увидела до слез раздирающие мосты 😽 Капитан короля красавчик, очень хорошо водит кораблик. А так же можно взять кофе, а внизу под крышей играет саксофонист
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