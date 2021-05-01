Государственный Эрмитаж находится в Санкт-Петербурге – это музейный комплекс, который включает в себя 365 залов, а так же 6 зданий, в том числе и сам Зимний Дворец. В статьей рассказываем о коллекциях, истории 📖, а так же предлагаем купить билеты 🎫 онлайн с аудиогидом

Зал искусства Фландрии

Эрмитаж в Санкт-Петербурге – один из лучших музеев, который вы когда-либо посетите. Расположен в красивом Зимнем дворце и является местом где собрана одна из самых больших коллекций произведений искусства в мире. Его посещают более 5 миллионов человек в год, и это один из самых известных и посещаемых музеев в мире. Итак, давайте узнаем, некоторую информацию о нём и советы о том, как лучше всего исследовать сокровища Эрмитажа.

Купить билеты с аудиоэкскурсией Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в Зимний дворец 4 155 отзывов 999 ₽ за чел. Приглашаем вас на прогулку по Эрмитажу — музею, в котором представлена вторая в мире по величине коллекция произведений искусства. С нашей аудиоэкскурсией вы самостоятельно пройдетесь по самым интересным из 350 залов, побываете в зале с часами «Павлин» и в столовой, где революционеры арестовали Временное правительство. Вы не пропустите такие шедевры, как картины да Винчи и единственную в нашей стране скульптуру, созданную Микаланджело. 💳 Купить билет Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства 1090 ₽ за чел. 💳 Купить билет

Что же такое – Эрмитаж

Зимний Дворец

Эрмитаж, Дворцовая площадь, Санкт-Петербург, Россия

Уверены, что многие видели на фотографиях Санкт-Петербурга красивое бело-зеленое здание на одной из площадей. Это Зимний Дворец – бывшая резиденция русских императоров, а площадь перед ним – Дворцовая.

Теперь давайте кратко пробежимся по истории этого прекрасного места. Российская императрица Екатерина Великая основала Эрмитаж в 1764 году. Она была настоящим меценатом и положила начало коллекционирования произведений искусства в Зимнем дворце. С тех пор музейные коллекции пополнялись и преображались. Таким образом, в настоящее время они включают в себя большое количество предметов искусства со всего мира. Здесь можно познакомиться с шедеврами Древней Греции, с искусством Древнего Египта, живописью фламандских художников, итальянской живописью эпохи Возрождения, искусством и культурой России, а также увидеть роскошные государственные и частные покои императоров.

Строительство

Парадный Белый зал Павильонный зал

Впечатляет не только коллекция, но и здание, в котором расположен музей, само по себе произведение искусства. Он состоит из шести зданий, но центральной его частью является Зимний дворец с узнаваемым зеленым фасадом.

Интересно, что Зимний дворец несколько раз перекрашивали в течение истории, в разные цвета. Какое-то время он был красным, желтым и т. д., и только после Второй мировой войны его перекрасили в исходный светло-зеленый цвет.

Он использовался как дворец и дом для семьи Романовых. Екатерина Великая организовывала здесь множество мероприятий, от маскарадов для знати до грандиозных приемов и различных церемоний. Его первоначальное предназначение всё ещё ощущается в интерьере с большими холлами и исторической мебелью.

Некоторые комнаты действительно выделяются своей отделкой стен и мебелью. Особенно примечательна галерея, известная как «Лоджии Рафаэля». Она была создана в 1780-х годах как копия комнаты, расписанной Рафаэлем в Апостольском дворце в Риме.

Что посмотреть в Эрмитаже

Многие туристы, собирающиеся посетить Санкт-Петербург, ставят Эрмитаж в свой список желаний. И неудивительно, так как он, настоящее чудо света.

Разумеется, посмотреть все его выставки за одно посещение невозможно. Чтобы не перегрузить себя количеством вещей, которые стоит увидеть, спланируйте заранее свой визит. Хотя бы, подберите пару тематик, которые интересны больше всего.

Коллекции

Экспонаты Эрмитажа Саркофаги Па-куш

Эрмитаж, насчитывающий более 3 миллионов предметов, ещё раз повторимся, что он является вторым по величине музеем в мире. Говорят, что если потратить всего минуту, наблюдая за каждым экспонатом, нужно будет провести в нём 11 лет. Одиннадцать лет, Карл 😅. Лучшая часть коллекции – подборка западноевропейского искусства. Среди самых известных – работы итальянских художников эпохи Возрождения, таких как Леонардо да Винчи и Рафаэль, или голландских мастеров, таких как Рембрандт. Помимо этого, среди самых интересных – коллекции древнего Египта, античного искусства, живописи в стиле барокко и классической скульптуры.

Интерьеры

Иорданская лестница Малахитовый зал

Вы уже в курсе, что Эрмитаж – бывший дворец императоров России. Поэтому его часто называют Зимний дворец. Многие русские цари проживали в этой резиденции, принимали почетных гостей и устраивали грандиозные празднества.

Сейчас у гостей есть возможность полюбоваться роскошными парадными залами и уютными частными комнатами монархов.

Наверняка многие видели на фотографиях знаменитую Иорданскую лестницу, которая изумляет своим колоритом на входе. Эта самая лестница – первая анфилада Зимнего. В анфиладу парадных комнат включены: Малахитовый зал, Большой тронный зал, Ротонда, Военная галерея и Николаевский зал и т. д. Торжественные залы – самые эффектные в музее.

Также, можно увидеть залы с внутреннем убранством разных периодов и стилей. Они знакомят, как жили и украшали свои дома русские дворяне и аристократия.

Главный штаб

Главный штаб

Длинное здание жёлтого цвета напротив Эрмитажа и есть Главный штаб. Это тоже часть музея, тут также проводятся великолепные выставки.

Самая знаменитая коллекция, размещённая в Главном штабе, – собрание импрессионистов и постимпрессионистов, включающая полотна Пикассо, Моне, Ренуара, Мане, Ван Гога, Сезанна, Гогена.

К тому же, тут находятся комнаты с интерьерами времен Императорской России.

Билеты

Билет в государственный Эрмитаж

Можно приобрести билеты в кассах расположенных у входа. Только не пугайтесь, обнаружив длинную очередь – это норма для Эрмитажа. Также можно купить билеты в автоматах во дворе музея.

Можно приобрести билеты онлайн, так вы сэкономите своё время.

Советуем приобрести двухдневный билет. Он имеет хорошую ценность. 1-й день проведёте в Зимнем дворце, а 2-й – в Главном штабе.

Стоит отметить, что посещение Эрмитажа для дошкольников, школьников, студентов бесплатное (просто попросите в кассе бесплатный детский билет).

Билеты в Эрмитаж с оплатой онлайн Билет в Эрмитаж — Зимний дворец 4.2 1461 отзыв 700 ₽ за чел. Электронный билет дает право входить в Зимний Дворец без длительного ожидания в очереди. Фирменный путеводитель от «Спутника» поможет грамотно спланировать посещение в условиях ограниченного времени и даст необходимую информацию о парадных залах и значимых экспонатах по маршруту. Купить билет Билет в Главный штаб Эрмитажа 4 235 отзывов 700 ₽ за чел. Главный штаб Эрмитажа вмещает в себя уникальное собрание Фаберже, зал искусства народов Африки, отдельные комнаты для коллекций Моне, Ван Гога, Ренуара, Пикассо и других. Входной ваучер позволяет через отдельный вход в течении одного дня посетить Главный штаб. . Купить билет

Как лучше посетить Эрмитаж

Групповая экскурсия

Групповая экскурсия . Есть желание сходить в музей с групповой экскурсией, в таком случае необходимо купить дополнительный билет. Он приобретается вместе с входным билетом. Следовательно, покупаете входной + тур-билет. Узнать расписание групповых туров можно ежедневно на стендах информации или в информационном центре у администратора.

. Есть желание сходить в музей с групповой экскурсией, в таком случае необходимо купить дополнительный билет. Он приобретается вместе с входным билетом. Следовательно, покупаете входной + тур-билет. Узнать расписание групповых туров можно ежедневно на стендах информации или в информационном центре у администратора. Индивидуальный тур. Дорогой, но самый удобный вариант посещения. Преимущество индивидуальной экскурсии?

1. Нет нужды беспокоиться о покупке билетов.

2. Гиды отлично знают место. У них большой опыт и, что важно, имеют лицензию. То есть, они закончили соответствующие курсы и сдали экзамены.

3. Не нужно торопиться и гнаться за толпами. С гидом прогулка по музею проходит в удобном для вас темпе.

Дорогой, но самый удобный вариант посещения. Преимущество индивидуальной экскурсии? 1. Нет нужды беспокоиться о покупке билетов. 2. Гиды отлично знают место. У них большой опыт и, что важно, имеют лицензию. То есть, они закончили соответствующие курсы и сдали экзамены. 3. Не нужно торопиться и гнаться за толпами. С гидом прогулка по музею проходит в удобном для вас темпе. Самостоятельное посещение. Просто купите билет и отправляйтесь бродить по выставкам. В этом случае полезно взять аудиогид. Данный вид посещения хорош, если интересуетесь конкретной выставкой (например, хотите увидеть греческое и римское искусство).

Стоит помнить, что при самостоятельном посещении можно достаточно долго стоять в очереди за билетами.

Подходящие экскурсии Эрмитаж: экскурсия в мир искусства – Получить эстетическое удовольствие и услышать самое интересное об экспонатах, художниках и музее Цена 2500₽ за человека

Эрмитаж: экскурсия по главному музейному комплексу, включая входной билет – В Эрмитаже хранятся тысячи произведений искусства, однако при самостоятельном осмотре многие из них остаются вне поля зрения. Предлагаем вам присоединиться к экскурсии в мини-группе и уделить внимание не только самым знаменитым шедеврам, но и скрытым жемчужинам уникальной музейной коллекции. Вас ждет погружение в историю искусства со времен Древнего Востока и античности до европейской скульптуры и живописи XIX века в роскошных интерьерах бывшей императорской резиденции. Цена 1200₽ за человека

Эрмитаж вдоль и поперек – Интересно и понятно о шедеврах и мифах музея на насыщенной экскурсии Цена 4200₽ за человека

Небольшой лайфхак для самостоятельного визита: заранее забронируйте билеты с сопровождающим входом. Что это означает? У вас будет координатор, он купит входной билет. Координатор будет ждать вас у входа. Он поможет войти внутрь без стресса и бонусом подарит аудиогид и карты без очередей.

Сувенирные лавки

Сувенирная лавка в Главном штабе

Также советуем посетить сувенирные магазинчики. Расположены они на 1-м этаже в основном комплексе. В данных лавках продаются подарки и сувениры. Здесь можно приобрести блокноты и календари с изображением популярных экспонатов, толстовки с фирменным логотипом и домашний декор.

Особое внимание заслуживают книги по искусству и альбомы с фотографиями. Они написаны профессионалами и содержат много красивых иллюстраций.

Что нужно знать перед посещением

Будьте готовы к очередям Дворцовая площадь

Будучи в Санкт-Петербурге обязательно посетите Эрмитаж. Сходить в музей хотят практически все гости города. Такая популярность порождает некоторые трудности.

С мая по сентябрь в Эрмитаже туристический сезон и тут достаточно многолюдно. В главном здании не возможно непринуждённо побродить и пофотографировать. Везде туристы. Итак, что можно сделать, чтобы посещение было более лёгким и приятным?