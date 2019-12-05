Обзор популярных мест куда можно сходить погулять, выпить 🍹, расслабиться, потанцевать 💃 и попробовать что-то из местной и мировой кухонь 🥧. Мы собрали хороший список именно тех мест, где действительно будет приятно провести время. Фото, описание, адреса и сайты прилагаются

Ресторан Terrassa, Санкт-Петербург

Санкт-Петербург является не только одним из красивейших мест на планете, но так же может похвастаться и огромной базой кафе, ресторанов, баров и клубов. Не просто так название города можно часто услышать в песнях с повествованием о ночной и праздной жизни. В Питере действительно есть чем заняться и куда сходить!

ХорошоТАМ подготовил для вас список различным мест для проведения досуга по нескольким критериям, включая средний чек.

Кафе и Рестораны Санкт-Петербурга

Ресторан Палкинъ

Заведения общественного питания в городе варьируются от уютных кафе-бистро и обеденных столовых до роскошных банкетных залов. Меню расширилось далеко за пределы традиционной русской кухни, современные кафе и рестораны предлагают блюда мексиканской, немецкой, итальянской, японской, французской и индийской кухни.

Обратите внимание, что некоторые модные рестораны, работающие как ночные клубы, используют «фейс-контроль», чтобы обеспечить приём самым гламурным посетителям — поэтому стоит позаботиться о внешнем виде

Приведенные ниже рестораны Санкт-Петербурга, мы сгруппировали в три ценовые категории:

дорогие (более 80$);

средние (от 30 до 80$);

дешевые (до 30$).

В стоимость мы включили ужин из 3-х блюд и бутылку вина, или его эквивалента, включая НДС и обслуживание в размере 10%.

Дорогие

Ресторан Bellevue (кухня русская и французская) — отель Кемпински, предлагает всю мыслимую и немыслимую роскошь, и это распространяется на меню ресторана, который расположился на крыши. Пивной ресторан Bellevue предлагает роскошное меню русских деликатесов, от икры до камчатского краба, также он может похвастаться шикарным панорамным видом. Цены, тем не менее могут опустошить самый "толстый кошелек".

Ресторан Bellevue, Санкт-Петербург, Россия

Европа (кухня русская и французская) — этот стильный ресторан предлагает идеальное сочетание элегантности в стиле модерн, безупречное обслуживание и креативную русскую гастрономию. Под потрясающим витражным потолком, вы можете поужинать оригинальной русско-французской кухней, в том числе искусно приготовленной осетриной и икрой, а также насладиться изысканным воскресным джаз-бранчем.

Ресторан Европа, Санкт-Петербург, Россия

Ресторан Палкинъ (русская кухня) — если вы хотите провести вечер в утонченной обстановке, советуем посетить ресторан Палкин, некогда любимое место Чайковского и Достоевского. Этот исторический ресторан расположен в престижном месте на Невском проспекте и предлагает впечатляющее меню русских деликатесов, от икры белуги до баранины фламбе, сопровождении изысканных русских вин и водки. Важное значение имеет ваш внешний вид.

Ресторан Палкинъ, Санкт-Петербург, Россия

Средние

Кафе Ботаника (кухня европейская, русская, азиатская) — редкая находка для вегетарианцев, так как местные жители большие любители мясных блюд. Здесь вам предложат душевный выбор вкусных супов, салатов, сэндвичей и вторых блюд.

Кафе Ботаника, Санкт-Петербург, Россия

Авторский ресторан Эривань(армянская) — Эривань славится изобилием домашних блюд, основанных на рыбе, мясе, сезонных овощах, а также хлебе и лапше ручной работы. Ресторан напоминает больше загородную столовую, чем официальный ресторан, это гостеприимное место, где так божественно звучит дудук.

Ресторан Эривань, Санкт-Петербург, Россия

Ресторан Идиотъ (кухня: русская) — вдохновленный романом Достоевского, "Идиот" завлекает гостей своим причудливым декором и уютной домашней кухней. Среди мясных блюд, вы найдете множество вегетарианских. Ресторан расположился в подвальном помещении, интерьер заполнен старинной мебелью и картинами маслом.

Официальный сайт: http://idiot-spb.com/

Тел: +7 812 946-51-73

Идиотъ, набережная реки Мойки, Санкт-Петербург, Россия

Дешевые

Ресторан Marketplace (русская и интернациональная) — эта небольшая сеть в Санкт-Петербурге пользуется особой популярностью у молодых жителей за счет своих низких цен и здорового питания. Концепция ресторана представляет собой современную версию старомодной советской столовой с огромным ассортиментом бутербродов, рулетов, салатов, макаронных изделий и много другого. Филиалы ресторана разбросаны по всему городу.

Marketplace. Ресторан-маркет, Санкт-Петербург, Россия

OBED BUFET (русская, европейская и азиатская кухня) — еда кафетерия, это не только кулинария советских времен. Obet Bufet, отличное место для творческого ланча или быстрой, сытной тарелке супа. Обычно в меню присутствует множество салатов, супов и бутербродов, а также сытных мясных блюд, пиццы и азиатского жаркого.

OBED BUFET, Санкт-Петербург, Россия

Кафе Штолле (русская кухня) — это старомодное кафе, расположенное рядом с Храмом Спас на Крови, специализируется только на одном блюде — традиционном русском пироге Штолле, начиненном фруктовыми, овощными или мясными начинками. По городу расположены филиалы, в том числе оригинальная пекарня Штолле на Васильевском острове.

Кафе Штолле, Санкт-Петербург, Россия

А что делать ночью в Санкт-Петербурге

Бар "Ломоносов", Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге ночная жизнь бьет ключом, а что ещё можно ожидать от исторической европейской столицы. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете сходить на балет, посетить оперу или спектакль или же протанцевать до утра в многочисленных барах, клубах или концертных залах.

Билет на концерты и шоу, можно приобрести онлайн, в театральных кассах или уличных киосках, расположеных по всему городу. Многие из них расположенны на Невском проспекте, у развязки с Михайловской улицей.

Бары Санкт-Петербурга

Union Bar and Grill, Санкт-Петербург, Россия

Бар 812 — если хочешь по-настоящему отдохнуть, отвлечься от грустных мыслей и побыть в кругу интересных людей-путь тебе в 812! Заходишь и видишь приятную веселую публику, слышишь качественную, хорошую музыку и сразу хочется вдарить по вкуснейшему коктейльчику, а то и не одному!

— если хочешь по-настоящему отдохнуть, отвлечься от грустных мыслей и побыть в кругу интересных людей-путь тебе в 812! Заходишь и видишь приятную веселую публику, слышишь качественную, хорошую музыку и сразу хочется вдарить по вкуснейшему коктейльчику, а то и не одному! Стирка 40° — холодное пиво, ди-джеи, красивые люди и ... прачечная? Добро пожаловать в Стирка 40°, частично бар, частично арт-кафе и частично прачечная. Атмосферное заведение с приятной богемной тусовкой. Наряду с диджейскими сетами, иногда проводятся живые выступления, от рок-групп до поэзии.

— холодное пиво, ди-джеи, красивые люди и ... прачечная? Добро пожаловать в Стирка 40°, частично бар, частично арт-кафе и частично прачечная. Атмосферное заведение с приятной богемной тусовкой. Наряду с диджейскими сетами, иногда проводятся живые выступления, от рок-групп до поэзии. UNION Bar & Grill — питерские хипстеры тщательно укладывают свою бороду, прежде чем посетить этот популярный бар 🧔🍺 Вкусные коктейли и крафтовое пиво радуют посетителей, по выходным тут становится жарко, так как в бар стекается достаточно много людей.

Ночные клубы Санкт-Петербурга

Клуб Грибоедов, Санкт-Петербург, Россия

Эфир — место электронной музыки и дом для лучших питерских диджеев. Этот клуб любят посещать иностранные туристы. Инновационные визуальные эффекты, мерцающий танцпол, все это и многое другое заставят вас отрываться здесь до самого утра.

— место электронной музыки и дом для лучших питерских диджеев. Этот клуб любят посещать иностранные туристы. Инновационные визуальные эффекты, мерцающий танцпол, все это и многое другое заставят вас отрываться здесь до самого утра. Грибоедов — это заведение является центром петербургской андеграундной сцены. Он хорошо известен своими недорогими напитками, громкой музыкой и своеобразной пронизывающей атмосферой. На сцене проходит всё: от рок-музыки до хардкор-техно и даже домашних вечеров, а по выходным тут собираются энергичные местные жители, чтобы послушать русскую поэзию.

— это заведение является центром петербургской андеграундной сцены. Он хорошо известен своими недорогими напитками, громкой музыкой и своеобразной пронизывающей атмосферой. На сцене проходит всё: от рок-музыки до хардкор-техно и даже домашних вечеров, а по выходным тут собираются энергичные местные жители, чтобы послушать русскую поэзию. Клуб Jesus— в этом ночном клубе полно хауса и техно, которые привлекают сюда известных диджеев со всей России и Европы. Здесь есть два танцпола и множество красивых людей, но дресс-код достаточно строгий, поэтому вам нужно приложить максимум усилий, чтобы пройти фейс-контроль.

Караоке-бары Санкт-Петербурга

Клуб FISH FABRIQUE, Санкт-Петербург, Россия

Fish Fabrique — в этом клубе постоянно собирается многочисленная толпа, чтобы послушать новейшие петербургские рок-группы, поиграть в настольный футбол и просто провести шумный вечерок с друзьями. Это маленькое, но очень дружелюбное место, которое позволяет приобщиться к альтернативной сцене Санкт-Петербурга.

— в этом клубе постоянно собирается многочисленная толпа, чтобы послушать новейшие петербургские рок-группы, поиграть в настольный футбол и просто провести шумный вечерок с друзьями. Это маленькое, но очень дружелюбное место, которое позволяет приобщиться к альтернативной сцене Санкт-Петербурга. Филармония джазовой музыки — основанное легендарным джазовым скрипачом Давидом Голощекиным, это ведущее место джаза и блюза в Петербурге, здесь можно послушать всё — от диксиленда до регтайма и блюза биг-бэндов. Закажите столик в первых рядах, для лучшего вида.

— основанное легендарным джазовым скрипачом Давидом Голощекиным, это ведущее место джаза и блюза в Петербурге, здесь можно послушать всё — от диксиленда до регтайма и блюза биг-бэндов. Закажите столик в первых рядах, для лучшего вида. Money Honey — привнося атмосферу 1950 годов и намёк на Дикий Запад, Money Honey — лучшее место, чтобы услышать русское рокабилли — возможно, самую сюрреалистическую сцену в России. Обязательно посетите Money Honey, но лучше сделайте это в пятницу или субботу, в эти дни тут самые зажигательные вечера.