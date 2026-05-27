Наверное, у каждого периодически возникает желание попробовать что-то новое и снова испытать то чувство, когда захватывает дух.
А, может быть, вы уже увлекаетесь скалолазанием и хотите провести выходные, занимаясь любимым делом? Тогда наша поездка на Малые скалы — то, что вам нужно! В программе — тренировка с опытным инструктором, купание в озере Вуокса, походная атмосфера и отдых в кругу единомышленников.
Описание экскурсии
Мы отправимся в великолепный уголок природы, до которого невозможно добраться на машине, только пешком, на электричке или по воде. Именно Малые скалы, найденные ленинградскими альпинистами в начале 1950-х годов, дали толчок к развитию в области спортивного скалолазания. Итак, в программе:
- 7:00 — встречаемся на Финляндском вокзале, знакомимся с инструктором и группой
- 7:25 — отправляемся на электричке в сторону Приозёрска
- 10:14 — выходим в Капеасалми:
— Немного идём пешком до скал и места нашего лагеря
— Приходим, распределяем снаряжение, провешиваем страховки, разбиваемся на тренировочные команды
— Слушаем инструктаж по безопасности на скалах. Вы узнаете, как устроена страховка, познакомитесь с основными узлами и техническими скалолазными хитростями, которые помогут добраться до топа легче обычного — и вперёд, на скалы!
— Обязательно делаем перерыв на готовку и обед
— После продолжаем лазить или купаться и любоваться Вуоксой. Можно сплавать на ближайший необитаемый островок или сходить на родник за свежей питьевой водой
- 20:40 — выезжаем на электричке обратно в Петербург
- 23:36 — возвращение в город
Организационные детали
- Программа подойдёт участникам с 6 лет — для детей берём специальные детские обвязки. О возрасте участников сообщите заранее
- До места старта поедем на электричке. От станции Капеасалми мы пройдём до стоянки 2,5 км. Потребуются рюкзаки от 30 л. В рюкзаках ваши личные вещи + мы распределим групповую еду и снаряжение. В лагере уже передвигаемся налегке
- В стоимость входит: групповое снаряжение (верёвки, обвязки, спусковые устройства, петли и карабины, а также котлы, топоры, костровое оборудование и аптечка), походная пища (обед и ходовой перекус), услуги опытных инструкторов, уроки скалолазания для начинающих
- Отдельно оплачивается дорога до станции Капеасалми и обратно (на электричке или своей машине)
- С вами поедет опытный инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3900 ₽
|Дети с 6 до 12 лет
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Финляндском вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 40 туристов
Делаем путешествия, о которых говорят: «Это огонь!». Мы команда профессиональных путешественников, влюблённых в своё дело. Мы показываем красоту нашей планеты и помогаем каждому человеку поверить в себя.
