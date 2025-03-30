Погрузитесь в праздничную атмосферу Санкт-Петербурга с уникальной 15-минутной фотосессией.
Вас ждут яркие новогодние локации, такие как Манежная площадь с её сказочным декором, Дворцовая площадь с главной ёлкой и видами на Эрмитаж,
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 100 ярких фото
- 🎄 Новогодние декорации
- ⏱ Быстрая фотосессия
- 📅 Фото на следующий день
- 📍 Локации на выбор
- 📷 Профессиональная съемка
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Манежная площадь
- Дворцовая площадь
- Исаакиевская площадь
Описание фото-прогулки
Мы отправимся в одну из ярких новогодних локаций Питера. Например, это может быть:
- Ярмарка на Манежной площади со множеством сказочного декора
- Главная ёлка на Дворцовой площади с видами на Эрмитаж и арку Главного штаба
- Исаакиевская площадь с нарядной ёлкой в сквере, красиво оформленным Синим мостом и другими украшениями
Или любое другое место по вашему желанию!
Организационные детали
- Вы получите около 100 фото в цветокоррекции на следующий день после встречи. Я пришлю ссылку на Яндекс Диск
- Снимаю на фотоаппарат Canon RP
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1886 туристов
Я Анна. Ваш фотограф в Петербурге. Провожу короткие фотопрогулки в самых атмосферных локациях родного и любимого города. За 15 минут успеваю сделать полноценную съёмку — порядка 100 удачных кадров разногоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Айза
30 мар 2025
Анна выбирает интересные локации, делает красивые кадры, очень располагает к себе. И всё это за минимум времени. Анна, спасибо!
Т
Татьяна
18 янв 2025
Анна - приятная в общении девушка. Однако предлагаемая ею услуга - фотографии в новогодних локациях Петербурга, оказалась ни о чём. Сделанные самостоятельно до и после встречи с Анной фото на телефон в разы качественнее предоставленных ею. Увы….
Спасибо Анне за уделенное время.
Анна
Ответ организатора:
Татьяна, добрый день)
Спасибо за отзыв.
Жаль, что Вы остались недовольны результатом съемки.
Со своей стороны я проявила старания и вложилась в фотосессию
Александра
12 янв 2025
Фотосессия прошла легко и приятно. Было ощущение, что это встреча со старым добрым другом в новогодний канун сказочного Петербурга. Отличный выбор места, где много новогодних декораций, красивых фонов, да и
Aleksandr
7 янв 2025
Все отлично!
Татьяна
7 янв 2025
Всё понравилось! Большое спасибо Анне за легкую и приятную прогулку-фотосессию в новогодней локации Петербурга 🎄✨️🎄
Для 15 минут получилось очень много отличных кадров) В процессе Анна давала советы по позированию, что очень здорово.
Фотографии замечательные и получили их буквально на следующий день ♥️
Е
Екатерина
4 янв 2025
Все продуманно, и время и локации. Спасибо большое.
Б
Бундина
4 янв 2025
Анна, очень приятный и ненавязчивый фотограф. Впервые были на фотосессии, просто доверились и нисколько не пожалели!!! Спасибо, Анна!!! Обратимся еще 100%!!!☺️
И
Ирина
4 янв 2025
Невозможно не выразить слова благодарности Анне!
Профессионально, непринужденно, весело и дружелюбно!
Шикарно подобранные ракурсы!
За сказочными фото - только к Анне!
Встретимся еще и не раз!)
Благодарю за красивую память!
Евгения
26 дек 2024
У нас был план: встретиться подружками и вместо банального рестика с роллами, пойти а фотосессию))
Это был эксперимент - казалось бы, что можно успеть за 15 минут и за пару тыщ
О
Ольга
24 дек 2024
Фотосессия замечательная! Анна - большой профессионал и приятная девушка. Залог успеха - в эти 15 минут слушать Анну и быть в хорошем настроении)
Анжела
23 дек 2024
Не могла подумать, что за 15 минут можно получить столько красочных атмосферных кадров и уже на следующий день 😍 Спасибо Анне, что помогла оставить память о моей короткой встрече с Санкт-Петербургом. Вышло сказочно! ✨
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
