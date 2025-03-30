Погрузитесь в праздничную атмосферу Санкт-Петербурга с уникальной 15-минутной фотосессией.Вас ждут яркие новогодние локации, такие как Манежная площадь с её сказочным декором, Дворцовая площадь с главной ёлкой и видами на Эрмитаж,

а также Исаакиевская площадь с нарядной ёлкой и Синим мостом. В течение короткого времени удастся сделать около 100 разнообразных кадров, которые вы получите уже на следующий день в цветокоррекции. Это отличная возможность сохранить волшебные моменты праздника без риска замёрзнуть

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Анна Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

Мы отправимся в одну из ярких новогодних локаций Питера. Например, это может быть:

Ярмарка на Манежной площади со множеством сказочного декора

Главная ёлка на Дворцовой площади с видами на Эрмитаж и арку Главного штаба

Исаакиевская площадь с нарядной ёлкой в сквере, красиво оформленным Синим мостом и другими украшениями

Или любое другое место по вашему желанию!

Организационные детали