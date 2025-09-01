Мои заказы

«7 масок Сергея Есенина» - экскурсия в стиле журналистского расследования

Раскрыть все грани личной, творческой и духовной жизни поэта
Сергей Есенин — кто он? Хулиган и скандалист? Щёголь и бабник? А может, наоборот, невинный ангелок и царевич из русской сказки? Самобытный литературный гений или гениальный плагиатор? Моя экскурсия в стиле журналистского расследования поможет понять: каким был поэт на самом деле. Мы сравним образы Есенина на разных этапах творчества. И конечно, не обойдём вниманием перипетии личной жизни.
Ближайшие даты:
14
сен18
сен19
сен20
сен21
сен22
сен23
сен
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

На экскурсии мы:

  • Попробуем найти окна двух Есенинских квартир в типичных дворах-колодцах.
  • Узнаем, на какой сцене Петрограда состоялся дебют поэта.
  • Рассмотрим оригинальные двери складов типографии, напечатавшей первый сборник стихов Есенина.
  • Поднимемся на башню Городской Думы и проследим путь, по которому поклонницы несли своего любимца на руках после концерта.
  • Заглянем в самый старый из сохранившихся книжных магазинов города.

И обсудим:

  • Литературное окружение Сергея Александровича.
  • Отношение к нему со стороны Блока, Ахматовой, Маяковского, Клюева, Сологуба и других представителей Серебряного века.
  • Три брака и бесчисленные увлечения главного «красавчика» молодой страны Советов.
  • За что Есенин требовал выпороть розгами свою первую любовь, как женился на любимой женщине лучшего друга, и действительно ли царская дочка кормила его сметаной.
  • Сколько книг Есенин «проедал» за ужином в ресторанах и сколько он мог зарабатывать.
  • И конечно, не обойдем вниманием посмертную маску поэта и обсудим варианты развития событий в «Англетере».

Организационные детали

  • Экскурсия расчитана на взрослых и подростков не младше 14 лет. Будет полезна школьникам средних и старших классов.
  • Дополнительные расходы (по желанию):
    — кофе-брейк/обед
    — билеты на смотровую площадку Думской башни.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Преображенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 775 туристов
Я филолог, тележурналист и любитель рассказывать истории. Побродить маршрутами литературных героев, заглянуть в окна писательской квартиры, пообедать в заведении, где бывали гении. Узнать, кто же они — прототипы известных всему
читать дальше

миру героев. Заглянуть в письма и воспоминания современников. Услышать такие подробности частной жизни великих людей, о которых вам никогда не расскажут учителя. Все это я предлагаю вам на своих маршрутах по «самому умышленному городу мира» — Литературному Петербургу.

Отзывы и рейтинг

Алямовская
Алямовская
1 сен 2025
Юлия - совершенно волшебный рассказчик. Я о Есенине узнала больше за эти 4 часа, чем за всю предыдущую жизнь 🫣
Интересный рассказ, красивые дворы и улочки Петербурга, мы погрузились в начало 20го века. Это было очень здорово.
Спасибо Юле, нестандартная эта экскурсия мне оооочень понравилась 💞

