Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Сергей Есенин — кто он? Хулиган и скандалист? Щёголь и бабник? А может, наоборот, невинный ангелок и царевич из русской сказки? Самобытный литературный гений или гениальный плагиатор? Моя экскурсия в стиле журналистского расследования поможет понять: каким был поэт на самом деле. Мы сравним образы Есенина на разных этапах творчества. И конечно, не обойдём вниманием перипетии личной жизни.