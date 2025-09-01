Сергей Есенин — кто он? Хулиган и скандалист? Щёголь и бабник? А может, наоборот, невинный ангелок и царевич из русской сказки? Самобытный литературный гений или гениальный плагиатор? Моя экскурсия в стиле журналистского расследования поможет понять: каким был поэт на самом деле. Мы сравним образы Есенина на разных этапах творчества. И конечно, не обойдём вниманием перипетии личной жизни.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
На экскурсии мы:
- Попробуем найти окна двух Есенинских квартир в типичных дворах-колодцах.
- Узнаем, на какой сцене Петрограда состоялся дебют поэта.
- Рассмотрим оригинальные двери складов типографии, напечатавшей первый сборник стихов Есенина.
- Поднимемся на башню Городской Думы и проследим путь, по которому поклонницы несли своего любимца на руках после концерта.
- Заглянем в самый старый из сохранившихся книжных магазинов города.
И обсудим:
- Литературное окружение Сергея Александровича.
- Отношение к нему со стороны Блока, Ахматовой, Маяковского, Клюева, Сологуба и других представителей Серебряного века.
- Три брака и бесчисленные увлечения главного «красавчика» молодой страны Советов.
- За что Есенин требовал выпороть розгами свою первую любовь, как женился на любимой женщине лучшего друга, и действительно ли царская дочка кормила его сметаной.
- Сколько книг Есенин «проедал» за ужином в ресторанах и сколько он мог зарабатывать.
- И конечно, не обойдем вниманием посмертную маску поэта и обсудим варианты развития событий в «Англетере».
Организационные детали
- Экскурсия расчитана на взрослых и подростков не младше 14 лет. Будет полезна школьникам средних и старших классов.
- Дополнительные расходы (по желанию):
— кофе-брейк/обед
— билеты на смотровую площадку Думской башни.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Преображенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 775 туристов
Я филолог, тележурналист и любитель рассказывать истории. Побродить маршрутами литературных героев, заглянуть в окна писательской квартиры, пообедать в заведении, где бывали гении. Узнать, кто же они — прототипы известных всемуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алямовская
1 сен 2025
Юлия - совершенно волшебный рассказчик. Я о Есенине узнала больше за эти 4 часа, чем за всю предыдущую жизнь 🫣
Интересный рассказ, красивые дворы и улочки Петербурга, мы погрузились в начало 20го века. Это было очень здорово.
Спасибо Юле, нестандартная эта экскурсия мне оооочень понравилась 💞
