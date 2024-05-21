1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Санкт-Петербург Есенина в компании поэта
О личностном и творческом становлении великого поэта на экскурсии по местам его славы
Начало: В районе метро Чернышевская
«Экскурсия посвящена самому народному поэту России — Сергею Есенину»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
2 670₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема
Групповая экскурсия по следам Маяковского, Есенина, Цветаевой, Ахматовой и других нашумевших творцов
Начало: у метро Чернышевская
«Мы пройдём маршрутами Владимира Маяковского, Осипа и Лили Брик, Сергея Есенина, Льва Бакста, Зинаиды Гиппиус, Дмитрия Мережковского, Михаила Кузмина, Рюрика Ивнева и, конечно же, Марины Цветаевой и Анны Ахматовой»
Расписание: в четверг в 11:00, в субботу в 18:30
13 июня в 11:00
15 июня в 18:30
1000850₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петербург Есенина: авторская экскурсия по местам и фактам из жизни поэта
Неизвестные истории известных стихотворений и многое другое - то, что не рассказывают в школе
Начало: на улице Пестеля
«Вас ждут настоящие истории из жизни и творчества Есенина:»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
2 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей21 мая 2024Прекрасная прогулка с чтением стихов. Эмоционально, увлекательно! Интересные факты, стихи, разговоры - время пролетело очень быстро и незаметно!
- ММария11 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Александром! Было интересно, увлекательно. Гид профессионал своего дела, отлично знает биографию, произведения великого поэта. Рекомендуем, не пожалеете!
- ИИрина9 мая 2024Большое спасибо за экскурсию организатору и экскурсоводу Анжелике. Очень понравился маршрут и подача материала. Рассказ о серебряном веке включал не только всем известные имена, но и забытые по разным причинам. Было интересно.
- ММила26 апреля 2024Спасибо Анжелике за погружение в серебряный век! У Маяковского хотелось плакать, у Гиппиус хотелось краснеть, у Есенина - злиться. Я
- ТТатьяна25 апреля 2024Несмотря на прохладную дождливую погоду экскурсия с Иваном прошла на одном дыхании! Содержательный рассказ с цитированием стихов шел от экскурсовода от сердца! Спасибо большое, было очень интересно, время просто пролетело незаметно! Обязательно буду рекомендовать знакомым!
- ЯЯна13 октября 2023Ёмко, душевно, любителям личности и творчества Есенина точно ты рекомендации))
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Есенин»
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