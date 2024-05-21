Есенин – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Есенин» в Санкт-Петербурге, цены от 850 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Санкт-Петербург Есенина в компании поэта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Санкт-Петербург Есенина в компании поэта
О личностном и творческом становлении великого поэта на экскурсии по местам его славы
Начало: В районе метро Чернышевская
«Экскурсия посвящена самому народному поэту России — Сергею Есенину»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
2 670 за всё до 6 чел.
Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
2 отзыва
Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема
Групповая экскурсия по следам Маяковского, Есенина, Цветаевой, Ахматовой и других нашумевших творцов
Начало: у метро Чернышевская
«Мы пройдём маршрутами Владимира Маяковского, Осипа и Лили Брик, Сергея Есенина, Льва Бакста, Зинаиды Гиппиус, Дмитрия Мережковского, Михаила Кузмина, Рюрика Ивнева и, конечно же, Марины Цветаевой и Анны Ахматовой»
Расписание: в четверг в 11:00, в субботу в 18:30
13 июня в 11:00
15 июня в 18:30
1000850 за человека
Петербург Есенина: авторская экскурсия по местам и фактам из жизни поэта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Петербург Есенина: авторская экскурсия по местам и фактам из жизни поэта
Неизвестные истории известных стихотворений и многое другое - то, что не рассказывают в школе
Начало: на улице Пестеля
«Вас ждут настоящие истории из жизни и творчества Есенина
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
2 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    21 мая 2024
    Санкт-Петербург Есенина в компании поэта
    Прекрасная прогулка с чтением стихов. Эмоционально, увлекательно! Интересные факты, стихи, разговоры - время пролетело очень быстро и незаметно!
  • М
    Мария
    11 мая 2024
    Петербург Есенина: авторская экскурсия по местам и фактам из жизни поэта
    Очень понравилась экскурсия с Александром! Было интересно, увлекательно. Гид профессионал своего дела, отлично знает биографию, произведения великого поэта. Рекомендуем, не пожалеете!
  • И
    Ирина
    9 мая 2024
    Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема
    Большое спасибо за экскурсию организатору и экскурсоводу Анжелике. Очень понравился маршрут и подача материала. Рассказ о серебряном веке включал не только всем известные имена, но и забытые по разным причинам. Было интересно.
  • М
    Мила
    26 апреля 2024
    Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема
    Спасибо Анжелике за погружение в серебряный век! У Маяковского хотелось плакать, у Гиппиус хотелось краснеть, у Есенина - злиться. Я
    читать дальше

    не знала некоторых имён, но гид так корректно и интересно описывала каждого, что не было ощущения, что чего-то не знаешь. Теперь буду читать Кузмина. Маршрут понравился и моему мужу, который не особенно любит литературу, потому что было много необычных дворов, мест, атлантов, и очень яркие истории в формате мыльных опер), а ещё так много картинок и фотографий! Вот вам описывают "козлоногую", и сразу архивное фото! Красота. Мы не сразу нашли место встречи, нам помог Администратор по телефону. Но если следовать рекомендациям и инструкциям команды, то в целом все просто, там и карта есть. Теперь пойду к ребятам на золотой век! Спасибо за такую чудесную и тёплую прогулку.

  • Т
    Татьяна
    25 апреля 2024
    Санкт-Петербург Есенина в компании поэта
    Несмотря на прохладную дождливую погоду экскурсия с Иваном прошла на одном дыхании! Содержательный рассказ с цитированием стихов шел от экскурсовода от сердца! Спасибо большое, было очень интересно, время просто пролетело незаметно! Обязательно буду рекомендовать знакомым!
  • Я
    Яна
    13 октября 2023
    Санкт-Петербург Есенина в компании поэта
    Ёмко, душевно, любителям личности и творчества Есенина точно ты рекомендации))

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Есенин»

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  3. Петербург Есенина: авторская экскурсия по местам и фактам из жизни поэта
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  2. Набережная
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  6. Петергоф
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  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Есенин" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 2 670 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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