Вы уже видели главные музеи Санкт-Петербурга и хотите не «ещё одну экспозицию», а красивое пространство-открытие, то эта экскурсия в Академию Штиглица попадёт точно. Здесь впечатление рождается не из витрин, а из пространств: шаг — и другое настроение. Билеты включены — вы приходите и сразу начинаете смотреть. Вы зайдёте в вестибюль — и городской шум останется снаружи. Остановитесь во дворе под стеклянным куполом: свет, воздух, отражения — как кадр из кино. Подниметесь по Римской лестнице — там хочется идти медленнее и рассматривать линии, ритм, детали. Дальше — залы, где античность, средневековье, Возрождение и барокко сменяют друг друга не «по учебнику», а как разные настроения интерьера. Именно поэтому интерьеры Академии Штиглица так цепляют тех, кто «уже всё видел». Почему стоит выбрать эту экскурсию• 1 час — и вы переключились: насыщенно, без усталости.

Редкий доступ - лучше выбрать удобное время заранее.

Всё просто: билеты включены, встреча в вестибюле - пришли и сразу внутри маршрута. Маршрут собран из точных акцентов: Итальянская галерея, двор под стеклянным куполом, Римская лестница, зал изразцовых печей и зал Медичи с резной мебелью. В этой экскурсии в Академию Штиглица всё складывается в аккуратный сюжет — короткий, цельный, очень визуальный. Формат редкий, даты часто раскупают — лучше выбрать удобное время заранее. Важная информация:.

