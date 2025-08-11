Если вы устали от толпы и ищете редкое красивое место, эта экскурсия в Академию Штиглица — точное попадание. За 1 час вы пройдёте несколько залов разных эпох без длинных лекций. Здесь не «экспозиция», а пространства, которые меняют настроение.
Описание экскурсии
Вы уже видели главные музеи Санкт-Петербурга и хотите не «ещё одну экспозицию», а красивое пространство-открытие, то эта экскурсия в Академию Штиглица попадёт точно. Здесь впечатление рождается не из витрин, а из пространств: шаг — и другое настроение. Билеты включены — вы приходите и сразу начинаете смотреть. Вы зайдёте в вестибюль — и городской шум останется снаружи. Остановитесь во дворе под стеклянным куполом: свет, воздух, отражения — как кадр из кино. Подниметесь по Римской лестнице — там хочется идти медленнее и рассматривать линии, ритм, детали. Дальше — залы, где античность, средневековье, Возрождение и барокко сменяют друг друга не «по учебнику», а как разные настроения интерьера. Именно поэтому интерьеры Академии Штиглица так цепляют тех, кто «уже всё видел». Почему стоит выбрать эту экскурсию• 1 час — и вы переключились: насыщенно, без усталости.
Редкий доступ - лучше выбрать удобное время заранее.
Всё просто: билеты включены, встреча в вестибюле - пришли и сразу внутри маршрута. Маршрут собран из точных акцентов: Итальянская галерея, двор под стеклянным куполом, Римская лестница, зал изразцовых печей и зал Медичи с резной мебелью. В этой экскурсии в Академию Штиглица всё складывается в аккуратный сюжет — короткий, цельный, очень визуальный. Формат редкий, даты часто раскупают — лучше выбрать удобное время заранее. Важная информация:.
- Пожалуйста, не опаздывайте, догнать группу не получится.
- После подтверждения брони, просим оплатить экскурсию полностью, после оплаты билеты в музей будут выкуплены для вас.
- Полный список льгот: школьники, студенты, пенсионеры, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры орденов Славы, ветераны ВОВ, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", жители блокадного Ленинграда, инвалиды I, II, и III групп, ветераны боевых действий, сотрудники музеев РФ, члены творческих союзов РФ, члены Международного совета музеев (ИКОМ), многодетные семьи при предъявлении документов, подтверждающих принадлежность к перечисленным категориям.
- Бесплатно: дети до 7 лет.
- Не забудьте взять с собой документы, подтверждающие льготу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Билеты в музей
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Соляной переулок, 15
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 59 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
11 авг 2025
Рекомендую! Понравилась экскурсия! Увлекательно, интересно!
Т
Татьяна
25 июн 2025
Прекрасная экскурсия с экскурсоводом Александрой! Нам были подробно представлены основные помещения академии- музея. Очень интересный рассказ об истории академии и музея, об уникальных экспонатах.
Н
Наталья
25 июн 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия, рекомендую
А
Алла
23 июн 2025
Спасибо гиду за познавательную экскурсию. Ушли под большим впечатлением от коллекции предметов искусства и красоты.
А
Анна
23 июн 2025
Роскошное здание академии! Каждый сантиметр - искусство, вдохновение и история! «Муха» абсолютно прекрасна, особенно если дождь за окном - то такая экскурсия - точно то, что нужно!!! Однозначно рекомендую для тех, кто мечтает и готов увидеть Питер немножко с другой стороны и приоткрыть завесу художественного искусства, попадая в его святая святых!
А
Андрей
21 июн 2025
Понравилось абсолютно всё. Масса впечатлений. Экскурсовод просто выше всяких похвал. Человек абсолютно влюблённый в своё дело, бесконечно преданный духу и идее музея Штиглица.
Л
Лариса
18 июн 2025
Экскурсия интересная. Хотелось бы еще попасть, но цены 2.700 это дорого для пенсионера. Было бы приятно узнать, что есть льготы.
Е
Елена
9 июн 2025
Очень интересно экскурсовод Николай рассказывал. Спасибо!
G
Gulfiya.nizamova.98
7 июн 2025
Очень красивые залы, старинная мебель, понравилось как вёл экскурсию гид, отвечал на вопросы, непринуждённо рассказывал. Были на итальянской лестнице. Студенты учатся не только в главном корпусе академии Штиглица, но и выполняют свои работы в музее. В само учебное заведение поступают учится не только школьники после сдачи экзаменов, но и дети, и пенсионеры, и все желающие, существуют разные курсы.
И
Ирина
30 мая 2025
Давно хотелось посетить это уникальное учреждение. Все ожидания оправдались. Здание, экспонаты, атмосфера создают особое настроение причастности к прекрасному. Спасибо экскурсоводу за обстоятельный рассказ об истории создания академии, ее создателе, задачах учебного заведения от истоков до наших дней. Цена билета не маленькая, но учитывая, что это действующее уникальное учебное учреждение, надеемся, что это наш взнос в его развитие.
А
Астапович
30 мая 2025
Это потрясающая экскурсия, открывающая потрясающий вклад барона Штиглица в копилку сокровищ России. Невероятный калейдоскоп стилей и жанров архитектуры и росписи интерьера дополнен чудесами мебельного искусства. Эту роскошь дополняют молодые студенты-художники работающие прямо у вас на глазах. Это должен видеть каждый!
С
София
24 мая 2025
Безусловно здание прекрасно как снаружи так и внутри, но цена билетов не оправдана! Если вы не архитектор, реставратор, художник или не меценат, то делать там нечего. Вся экскурсия строится на посещение 5 залов с мебелью и рассказами о мебели и ее реставрации. Но если уж все видели в культурной столице, то можете посетить данную экскурсию для галочки!
О
Ольга
17 мая 2025
Отличная экскурсия, насыщенная, увлекательная. Дарья Лактионова прекрасный, интересный гид.
М
Мокринская
17 мая 2025
Прекрасная экскурсия, замечательная Екатерина, масса впечатлений! Рекомендуем!!!
Л
Лариса
15 мая 2025
Очень понравился экскурсовод, умничка, очень интересно рассказывала, много, молодец.
