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Приглашаем пройтись по многогранному Петербургу и поговорить об искусстве, исторических и культурных событиях, которые происходили здесь в разные годы. Вы увидите музеи, театры и знаковые памятники.



Мы расскажем, где собирались сливки столичного общества и остроумные гении Серебряного века, кто был голосом блокадного Ленинграда и как Дягилев прославил наших артистов.