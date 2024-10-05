Приглашаем пройтись по многогранному Петербургу и поговорить об искусстве, исторических и культурных событиях, которые происходили здесь в разные годы. Вы увидите музеи, театры и знаковые памятники.
Мы расскажем, где собирались сливки столичного общества и остроумные гении Серебряного века, кто был голосом блокадного Ленинграда и как Дягилев прославил наших артистов.
Мы расскажем, где собирались сливки столичного общества и остроумные гении Серебряного века, кто был голосом блокадного Ленинграда и как Дягилев прославил наших артистов.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Петербургский Парнас — так называют площадь Искусств с её музеями, театрами, филармонией и «Подвалом Бродячей собаки». Мы начнём прогулку именно здесь — вы рассмотрите здания театров и музеев, услышите о судьбах творческих людей и их шедеврах:
- «Сто двадцать пять блокадных грамм с огнём и кровью пополам» раскрываются на Манежной площади у Дома Радио, откуда вещала блокадная Мадонна Ольга Берггольц — голос осаждённого Ленинграда
- Дань памяти отдадим великим зодчим — итальянцам Растрелли, Ринальди, Кваренги, Росси. Их бюсты украшают сквер на Манежной площади
- Дворцы Шереметевский, Шуваловский, Белосельских-Белозерских, Аничков — мы расскажем о головокружительной светской жизни блистательного императорского Петербурга
- Не забудем Анну Ахматову — королеву Серебряного века и совесть своего поколения
- Вспомним легендарного импресарио Сергея Дягилева, который покорил Европу русским театральным и изобразительным искусством
- У памятника Екатерине II вы узнаете об эпохе просвещения в России. А ещё рассмотрите культурные символы города — Академию русского балета, Российскую национальную библиотеку и Театральный музей
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
|Дети до 16 лет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 14231 туриста
Мы стремимся вывести сферу туризма в России и Казахстане на новый уровень и сделать каждое путешествие по этим странам особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.Задать вопрос
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