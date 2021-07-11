Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

С 10 по 25 июля в Академии будут проходить экзамены, поэтому в этот период в маршрут не входит посещение Большого выставочного зала, Папской галереи и Римской лестницы. Продолжительность экскурсии: 1 час. Стоимость — 1300 руб. /чел.

Что вас ожидает

Дворцовые интерьеры

Попасть сюда не так просто, так как это действующее образовательное учреждение. Но у вас есть такая возможность! В составе группы вы пройдете по 10 залам и услышите об их архитектуре. Расписные потолки, мраморные и резные лестницы, барельефы и украшенные колоннами галереи станут порталом в разные эпохи.

Мир прикладного искусства

3 тысячи экспонатов — вы познакомитесь с этой богатой коллекцией. В зале «Теремок» приглядитесь к деталям русского костюма и полюбуетесь этнографическими куклами. В Итальянских галереях увидите предметы мебели различных периодов. Впечатлитесь росписью изразцов в Зале печей. Западноевропейская керамика и фарфор, скульптура, изделия из кованого металла, образцы советских тканей — вы поразитесь мастерством работы и услышите любопытные истории из их прошлого.

Хроники Академии

И отдельно поговорим о самой Академии: о меценатах Александре Штиглице и его зяте Александре Половцеве. О зодчем Максимилиане Месмахере, возглавлявшем заведение 20 лет. Вы поймете, как отразились исторические катаклизмы на судьбе образовательного учреждения — и услышите о его нынешней жизни.

Организационные детали