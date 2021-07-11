Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Экскурсия по Академии Штиглица: наглядная история искусства

Впечатлиться интерьерами и экспозицией музея и разобраться в особенностях художественных стилей

4.7
6 отзывов
Этот музей задумывался как учебное пособие для студентов: каждый зал оформлен в отдельном стиле.

Античность, романика и готика, Ренессанс, барокко: вы отыщете их элементы и проникнетесь духом времени.

Полюбуетесь предметами декоративно-прикладного искусства — от костюмов до мебели и изразцовых печей.

И раскроете историю этого учебного заведения с непростой судьбой.
Экскурсия по Академии Штиглица: наглядная история искусства
Экскурсия по Академии Штиглица: наглядная история искусства
Экскурсия по Академии Штиглица: наглядная история искусства
Экскурсия по Академии Штиглица: наглядная история искусства
Экскурсия по Академии Штиглица: наглядная история искусства
Экскурсия по Академии Штиглица: наглядная история искусства
Экскурсия по Академии Штиглица: наглядная история искусства
Экскурсия по Академии Штиглица: наглядная история искусства

С 10 по 25 июля в Академии будут проходить экзамены, поэтому в этот период в маршрут не входит посещение Большого выставочного зала, Папской галереи и Римской лестницы. Продолжительность экскурсии: 1 час. Стоимость — 1300 руб. /чел.

Что вас ожидает

Дворцовые интерьеры
Попасть сюда не так просто, так как это действующее образовательное учреждение. Но у вас есть такая возможность! В составе группы вы пройдете по 10 залам и услышите об их архитектуре. Расписные потолки, мраморные и резные лестницы, барельефы и украшенные колоннами галереи станут порталом в разные эпохи.

Мир прикладного искусства
3 тысячи экспонатов — вы познакомитесь с этой богатой коллекцией. В зале «Теремок» приглядитесь к деталям русского костюма и полюбуетесь этнографическими куклами. В Итальянских галереях увидите предметы мебели различных периодов. Впечатлитесь росписью изразцов в Зале печей. Западноевропейская керамика и фарфор, скульптура, изделия из кованого металла, образцы советских тканей — вы поразитесь мастерством работы и услышите любопытные истории из их прошлого.

Хроники Академии
И отдельно поговорим о самой Академии: о меценатах Александре Штиглице и его зяте Александре Половцеве. О зодчем Максимилиане Месмахере, возглавлявшем заведение 20 лет. Вы поймете, как отразились исторические катаклизмы на судьбе образовательного учреждения — и услышите о его нынешней жизни.

Организационные детали

  • Билет входит в стоимость
  • Экскурсию проведет гид Академии Штиглица
  • На экскурсии разрешена фотосъемка
🚩 Начало и место завершения: в районе метро Чернышевская
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юлия
Юлия
Когда мы были детьми, мы любили гулять по крышам, а когда выросли — решили сделать это своим делом. Ведь взрослым иногда так не хватает этих детских эмоций и впечатлений! И мы с радостью ими поделимся с вами :) Ещё мы любим историю. .. и Петербург. .. и историю Петербурга. А главное — умеем преподнести ее интересно, без россыпи дат и фамилий, которые почти сразу вылетают из головы. Уже три года мы проводим нестандартные экскурсии по Петербургу. С нами вы сможете погрузиться в атмосферу руферства и побороть страх высоты, подарить своей половинке свидание на крыше или понаблюдать за разведением мостов с высоты птичьего полёта. Заглянуть за закрытые двери доходных домов и особняков, а также повеселиться и найти новых друзей, гуляя с нами по барам. А ещё нам доверяют звезды: наши экскурсии посещали такие известные персоны, как группа «Каста», «Franz Ferdinand» и «Therr Maitz».
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6 реальных отзывов от туристов

А
11 июля 2021
Одна из лучших экскурсий в Питере!!!
Е
8 июля 2021
Советую всем! Очень интересно и познавательно. Отличный экскурсовод. Экскурсии так же можно заказать через саму Академию, но заказывать нужно заранее по телефону и дольше ждать
Ю
9 июня 2021
Мы купили индивидуальную экскурсию за 3500 руб. по факту оказалось, что экскурсия групповая. Особенно неприятно, что люди, купившие экскурсию на месте, оплитили по 900 руб. Гид вообще была музейная. При чем здесь гид Триадвизора? Она просто собирала с нас деньги?
Юлия
Ответ гида:
Юлия, доброго дня! Вы купили 2 места в группе, а не индивидуальную экскурсию) О том, что экскурсия групповая здесь написано!) Юлия- представитель агентства, о чем тоже здесь написано) На месте кто-то мог доплатить 900 рублей, так как человек покупал экскурсию не здесь и предоплату внёс не 20%, а больше.
Н
8 июня 2021
Все было замечательно
О
30 мая 2021
Академия Штиглица - это «вау» место! Музей, который необходимо посещать и простым людям, не знакомым с деталями декоративно-прикладного искусства, и искусствоведам. И посещать не один раз!
Н
21 мая 2021
Впечатления превзошли ожидания. Огромное спасибо!

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