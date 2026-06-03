Это здание в Соляном переулке — одно из самых красивых в Петербурге.
Внутри спрятаны настоящий итальянский палаццо, уникальные экспонаты и залы, каждый из которых оформлен в стиле своей эпохи — от
Внутри спрятаны настоящий итальянский палаццо, уникальные экспонаты и залы, каждый из которых оформлен в стиле своей эпохи — от
Описание билета
Что вы увидите:
- Итальянский палаццо за закрытыми дверями. Двор под стеклянным куполом, арки, балюстрады, верхний свет — пространство, которое создаёт полное ощущение Италии в самом центре Петербурга.
- Большой зал под двойным стеклянным куполом, который открывается через неприметную дверь в аванзале, — о его существовании невозможно догадаться снаружи. Это скрытое пространство высотой с пятиэтажный дом, масштаб которого не передаёт ни одна фотография.
- Зал «Теремок» — единственный в России интерьер такого рода: расписные своды с растительными орнаментами в русском стиле, резной декор и старинные костюмы.
- Фарфоровых кукол возрастом более ста лет, которые хранятся в фондах музея и достаются только для экскурсий.
- Зал изразцовых печей. Печи собраны из дворянских особняков со всей России: каждая уникальна, у каждой своё происхождение и своя история.
- Романскую галерею с витражными арками — один из самых фотогеничных интерьеров города.
- Рафаэлевскую галерею в духе ватиканских лоджий, зал Медичи с резной мебелью и копию фриза Пергамского алтаря.
- Аудитории академии. Если в день экскурсии они будут открыты, вы увидите, как студенты-художники занимаются прямо в дворцовых интерьерах.
Темы
- Почему роспись на Римской лестнице выглядит как настоящее окно в Рим.
- Как барон Штиглиц завещал академии 5 748 329 рублей 29 копеек и почему эта сумма до последней копейки вошла в историю.
Организационные детали
- Бесплатно: дети до 7 лет.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|2450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Чернышевская
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 81132 туристов
Я петербуржец в четвёртом поколении — и все гиды моей команды отлично знают город, как и я. Мы трепетно относимся к характеру Петербурга и любим делиться секретами исторического центра. Влюблённым в город гостям расскажем, что таится за роскошными фасадами, и покажем, как проникнуть в нетривиальные парадные и эпатажные коммуналки.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Академия Штиглица: закрытый музей в центре Петербурга (билеты включены)»
Групповая
до 20 чел.
Закрытые парадные и дворы-колодцы: Петербург, куда не попасть просто так
Узнать город с неочевидной стороны и попасть в места, недоступные на обычных экскурсиях
Начало: Около станции метро Владимирская
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:00
667 ₽ за человека
Индивидуальная
Знакомство с Петербургом: обзорная экскурсия + Эрмитаж (билеты включены)
Увидеть главные достопримечательности города и посетить великолепный музей
Начало: На площади Искусств или в любом удобном месте в це...
Завтра в 10:00
5 июн в 10:00
от 23 600 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборЗнакомство с центром Петербурга + посещение Эрмитажа (билет включён)
Увидеть визитные карточки города из окна автобуса и побывать в легендарном музее
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
12 июн в 13:00
13 июн в 09:45
2400 ₽ за человека
Билеты
Академия Штиглица: закрытый музей в центре Петербурга (билеты включены)
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Соляной переулок, 15
5 июн в 16:30
11 июн в 16:30
3000 ₽ за билет
2450 ₽ за человека