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Академия Штиглица: закрытый музей в центре Петербурга (билеты включены)

Купол высотой с пятиэтажный дом, расписные галереи и залы, куда без экскурсии не попасть
Это здание в Соляном переулке — одно из самых красивых в Петербурге.

Внутри спрятаны настоящий итальянский палаццо, уникальные экспонаты и залы, каждый из которых оформлен в стиле своей эпохи — от
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античности до барокко. На экскурсии вы увидите интерьеры, которые хорошо знаете по кино.

А ещё услышите о трагической судьбе барона, который потратил на создание академии более 5 миллионов рублей, а на себя — ни копейки.

Академия Штиглица: закрытый музей в центре Петербурга (билеты включены)
Академия Штиглица: закрытый музей в центре Петербурга (билеты включены)
Академия Штиглица: закрытый музей в центре Петербурга (билеты включены)

Описание билета

Что вы увидите:

  • Итальянский палаццо за закрытыми дверями. Двор под стеклянным куполом, арки, балюстрады, верхний свет — пространство, которое создаёт полное ощущение Италии в самом центре Петербурга.
  • Большой зал под двойным стеклянным куполом, который открывается через неприметную дверь в аванзале, — о его существовании невозможно догадаться снаружи. Это скрытое пространство высотой с пятиэтажный дом, масштаб которого не передаёт ни одна фотография.
  • Зал «Теремок» — единственный в России интерьер такого рода: расписные своды с растительными орнаментами в русском стиле, резной декор и старинные костюмы.
  • Фарфоровых кукол возрастом более ста лет, которые хранятся в фондах музея и достаются только для экскурсий.
  • Зал изразцовых печей. Печи собраны из дворянских особняков со всей России: каждая уникальна, у каждой своё происхождение и своя история.
  • Романскую галерею с витражными арками — один из самых фотогеничных интерьеров города.
  • Рафаэлевскую галерею в духе ватиканских лоджий, зал Медичи с резной мебелью и копию фриза Пергамского алтаря.
  • Аудитории академии. Если в день экскурсии они будут открыты, вы увидите, как студенты-художники занимаются прямо в дворцовых интерьерах.

Темы

  • Почему роспись на Римской лестнице выглядит как настоящее окно в Рим.
  • Как барон Штиглиц завещал академии 5 748 329 рублей 29 копеек и почему эта сумма до последней копейки вошла в историю.

Организационные детали

  • Бесплатно: дети до 7 лет.
  • С вами будет гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Базовый билет2450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Чернышевская
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 81132 туристов
Я петербуржец в четвёртом поколении — и все гиды моей команды отлично знают город, как и я. Мы трепетно относимся к характеру Петербурга и любим делиться секретами исторического центра. Влюблённым в город гостям расскажем, что таится за роскошными фасадами, и покажем, как проникнуть в нетривиальные парадные и эпатажные коммуналки.

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