Увлекательная прогулка по красивому и ценному с исторической точки зрения пейзажному парку.
Вы узнаете о непарадной жизни Романовых во дворце Коттедж, увидите шедевр неоготики – Готическую капеллу, прогуляетесь вдоль берега Финского залива.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсииАлександрия – английский пейзажный парк. Здесь нет пышных дворцов, избыточной позолоты и императорского апломба, но также нет и толп туристов, как в Нижнем парке Петергофа. Гулять здесь – сплошное удовольствие, спокойно и приятно. В ходе экскурсии вы увидите построенный в Александрии дворец Коттедж – дворец-дачу, дворец-дом, где было комфортно жить, без придворной суеты и блеска. А также полюбуетесь на шедевр неоготики – Готическую капеллу, и прогуляетесь вдоль берега Финского залива. Организационные детали:
- Экскурсия начинается в Петергофе, куда вам нужно добраться самостоятельно;
- Все объекты мы осматриваем снаружи. При желании вы можете посетить Готическую капеллу, дворец Коттедж и Фермерский дворец, экскурсию в которых для вас проведут музейные экскурсоводы.
Суббота и воскресенье, по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шедевры неоготики в Петергофе - императорские дворцовые конюшни и Готическая капелла
- Фермерский дворец - место подписания указа об отмене крепостного права
- Руинный мост
- Дворец Коттедж - любимая летняя резиденция императора Николая I
- Нижняя дача Николая II
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты в парк (в том числе для гида): стандартный - 350 руб. для граждан РФ и Беларуси (обязательно возьмите паспорт)
- Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Автобусная ост. «Дворцовая телеграфная станция»
Завершение: Петергоф, ул. Аврова, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
