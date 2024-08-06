читать дальше он составил план наших экскурсии. Было очень интересно, увлекательно, не передать словами!!! Друзья, не раздумывайте, звоните, не пожалеете!!! Ивану, в свою очередь, желаю удачи и успехов в работе!!!

Иван - это находка для меня!!! Всем рекомендую!!! Знаток своего дела! Приехала в Питер первый раз, сразу созвонились с Иваном,