5 часов
Групповая
Экскурсия по Нижнему Парку Петергофа и Большому Дворцу в мини-группе
Начало: Санкт-Петербург, площадь Искусств
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
4 600₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Петергоф к фонтанам на автомобиле с профессиональным гидом
Начало: Невский проспект, 35 (СТ.М. Гостиный двор)
Расписание: Ежедневно по запросу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 400₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Водная прогулка
В знаменитый парк Петергофа - Александрию на комфортабельном автомобиле
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
13 700₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Водная прогулка
Два знаменитых парка Петергофа за один день на автомобиле
Начало: Гид подъедет за вами в отель (аэропорт, на вокзал)
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
17 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛемберский6 августа 2024Экскурсию рекомендую. В кратце, что понравилось: 1. Начали вовремя и быстро доехали на хорошем микроавтобусе до Петергофа. 2. Гид Нина понравилась, фоткала,
- ССветлана4 августа 2024Красота неописуемая! Огромное спасибо Нине- самому замечательному гиду с Чебурашкой 😁
- ММарина25 июля 2024Очень удобно, комфортно, без очередей.
- ААнна1 июля 2024Здравствуйте, Иван, всё оооочень понравилось!!! Впечатлений море!! Спасибо за экскурсию. В следующий свой приезд обязательно ещё вам наберу, съездим в Кронштадт
- ЛЛилия28 мая 2024Иван - это находка для меня!!! Всем рекомендую!!! Знаток своего дела! Приехала в Питер первый раз, сразу созвонились с Иваном,
- ЯЯна27 января 2024Нам понравилось! Родители после Петергофа устали очень,потому автопрогулка была просто в тему. Более того, по всему городу Иван прокатил,столько рассказал,интереснЫХ фактов. Ставим 5!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Парк Александрия»
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