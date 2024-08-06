Парк Александрия – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Парк Александрия» в Санкт-Петербурге, цены от 4 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия по Нижнему Парку Петергофа и Большому Дворцу в мини-группе
На автобусе
32 отзыва
5 часов
Групповая
Экскурсия по Нижнему Парку Петергофа и Большому Дворцу в мини-группе
Начало: Санкт-Петербург, площадь Искусств
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
4 600 за человека
В Петергоф к фонтанам на автомобиле с профессиональным гидом
На машине
7 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Петергоф к фонтанам на автомобиле с профессиональным гидом
Начало: Невский проспект, 35 (СТ.М. Гостиный двор)
Расписание: Ежедневно по запросу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 400 за всё до 4 чел.
В знаменитый парк Петергофа - Александрию на комфортабельном автомобиле
На машине
5 часов
Водная прогулка
В знаменитый парк Петергофа - Александрию на комфортабельном автомобиле
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
13 700 за всё до 4 чел.
Два знаменитых парка Петергофа за один день на автомобиле
Пешая
На машине
На автобусе
7 часов
Водная прогулка
Два знаменитых парка Петергофа за один день на автомобиле
Начало: Гид подъедет за вами в отель (аэропорт, на вокзал)
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
17 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Парк Александрия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия по Нижнему Парку Петергофа и Большому Дворцу в мини-группе
  2. В Петергоф к фонтанам на автомобиле с профессиональным гидом
  3. В знаменитый парк Петергофа - Александрию на комфортабельном автомобиле
  4. Два знаменитых парка Петергофа за один день на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Парк Александрия" можно забронировать 4 экскурсии от 4 600 до 17 700. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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