Ребята погрузятся в мифологическую историю 📖 Древней Греции и Древнего Рима. Рассматривая площади, улицы и здания, говоря об истории их создания, их облике, мы покажем таких богов и героев античности, как Афина и Ника, Нептун и Меркурий, Геракл и Флора, Аид и Персефона, Гигиея и Медуза Горгона, Поллукс и Кастор, Ахиллес и Александр Македонский...

Античные мифы будут оживать у Вас на глазах прямо под открытым небом!

Школьники увидят самых маленьких сфинксов города, которых не видело подавляющее большинство горожан и гостей. И, конечно, мы постараемся посчитать общее количество сфинксов.

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