Ребята погрузятся в мифологическую историю 📖 Древней Греции и Древнего Рима. Рассматривая площади, улицы и здания, говоря об истории их создания, их облике, мы покажем таких богов и героев античности, как Афина и Ника, Нептун и Меркурий, Геракл и Флора, Аид и Персефона, Гигиея и Медуза Горгона, Поллукс и Кастор, Ахиллес и Александр Македонский...
Античные мифы будут оживать у Вас на глазах прямо под открытым небом!
Школьники увидят самых маленьких сфинксов города, которых не видело подавляющее большинство горожан и гостей. И, конечно, мы постараемся посчитать общее количество сфинксов.
Важно знать
- Экскурсия проводится для групп от 20 человек.
- Один взрослый сопровождающий (учитель) на группу 20-39 детей - бесплатно! Два взрослых сопровождающих на группу от 40 человек - бесплатно.
- Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.
- С нами безопасно путешествовать! В соответствии с Федеральным Законом наша компания заключила договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.