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Античные мифы Петербурга

ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Великий Новгород — древний город 🏙️ Руси, колыбель российской государственности и место призвания Рюрика.

Этот город не подвергался монгольскому нашествию, поэтому Великий Новгород — единственный город, где можно увидеть древние памятники архитектуры в их первозданной красоте.

Вас ждет обзорная прогулка 👣 по выдающимся памятникам архитектуры и старинным площадям, а также посещение уникального архитектурного комплекса — Ярославово дворище.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-55 человек

  • 1 150 ₽ за экскурсию

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Античные мифы Петербурга
Античные мифы Петербурга

Что вы увидите

  • обзорная экскурсия по городу
Ребята погрузятся в мифологическую историю 📖 Древней Греции и Древнего Рима. Рассматривая площади, улицы и здания, говоря об истории их создания, их облике, мы покажем таких богов и героев античности, как Афина и Ника, Нептун и Меркурий, Геракл и Флора, Аид и Персефона, Гигиея и Медуза Горгона, Поллукс и Кастор, Ахиллес и Александр Македонский...
Античные мифы будут оживать у Вас на глазах прямо под открытым небом!
Школьники увидят самых маленьких сфинксов города, которых не видело подавляющее большинство горожан и гостей. И, конечно, мы постараемся посчитать общее количество сфинксов.
Важно знать
  • Экскурсия проводится для групп от 20 человек.
  • Один взрослый сопровождающий (учитель) на группу 20-39 детей - бесплатно! Два взрослых сопровождающих на группу от 40 человек - бесплатно.
  • Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.
  • С нами безопасно путешествовать! В соответствии с Федеральным Законом наша компания заключила договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
Что входит
  • транспортное обслуживание от школы до школы (школа в черте КАД)
  • обслуживание экскурсоводом по маршруту и в музее
  • входные билеты в музеи по программе
  • оформление документов в ГИБДД
Что не входит
  • личные расходы
  • Дополнительно понадобится заплатить за трансфер, если школа удалена от центра СПБ – 1300 руб. (школа в Кудрово, Мурино, Рыбацкое).
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Античные мифы Петербурга
Античные мифы Петербурга
Античные мифы Петербурга
Античные мифы Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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