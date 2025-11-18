Сделайте роскошные фотографии на борту элегантной парусной яхты! Профессиональная фотосессия подарит вам незабываемые кадры в морской атмосфере. Выберите удобный вариант для вас: фотосессия у причала или с выходом в Финский залив.
Описание фото-прогулкиФотосессия на парусной яхте Приглашаем вас на фотосессию на нашей потрясающей яхте. Представьте себя на борту элегантной парусной яхты, где каждый кадр от нашего профессионального фотографа становится произведением искусства. Мы создали идеальное предложение для тех, кто мечтает о роскошной фотосессии в морской атмосфере. Выберите удобный вариант для вас: фотосессия у причала (1 час) или с выходом в Финский залив (2 часа).
Время по согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Петровская коса 5
Когда и сколько длится?
Когда: Время по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
15%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия на питерских улочках и крыше
Атмосферные профессиональные кадры вас и Петербурга, а также истории о городе
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4845 ₽
5700 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
15-минутная фотосессия в лучших локациях Петербурга
Профессиональная фотосессия в Санкт-Петербурге за 15 минут. Выберите один из живописных маршрутов и получите качественные фото уже на следующий день
20 ноя в 10:00
21 ноя в 10:30
3200 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Эрмитаже
Сделать профессиональные снимки среди интерьеров величественного музея
Начало: Возле Эрмитажа
Сегодня в 11:00
20 ноя в 11:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.