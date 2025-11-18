Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Сделайте роскошные фотографии на борту элегантной парусной яхты! Профессиональная фотосессия подарит вам незабываемые кадры в морской атмосфере. Выберите удобный вариант для вас: фотосессия у причала или с выходом в Финский залив.

Описание фото-прогулки Фотосессия на парусной яхте Приглашаем вас на фотосессию на нашей потрясающей яхте. Представьте себя на борту элегантной парусной яхты, где каждый кадр от нашего профессионального фотографа становится произведением искусства. Мы создали идеальное предложение для тех, кто мечтает о роскошной фотосессии в морской атмосфере. Выберите удобный вариант для вас: фотосессия у причала (1 час) или с выходом в Финский залив (2 часа).

