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данном варианте и остались в полном восторге!) Наша яхта довольно плавно скользила по воде, по мере этого появлялось ощущение, что все повседневные заботы исчезают. Яркие краски заката раскрасили небо в удивительные оттенки оранжевого, пурпурного и золотого, создавая волшебную атмосферу. На борту царила дружелюбная атмосфера: мы все смеялись, делились историями, засыпали капитана вопросами и наслаждались прогулкой. Кто-то учился управлять яхтой, кто-то пытался щупать водичку, кто-то наслаждался тишиной и видами. Нам удалось сделать красивые снимки; пересматривали их этим же вечером по дороге домой, и уже тогда скучали по нашему маленькому путешествию)) Закат, который мы наблюдали, стал самым ярким завершением нашего дня. Я абсолютно уверенно могу сказать, что прогулка на парусной яхте в закатное время – это опыт, который стоит пережить каждому. Это не только путешествие, но и возможность по-настоящему насладиться красотой вокруг и отдохнуть душой. Очень всем рекомендую и передаю отдельную благодарность организатору Елене и нашему капитану — Александру.