3 часа
Водная прогулка
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: ежедневно в 23.30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 250₽ за человека
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Прогулка под парусом по Финскому заливу
Начало: Набережная Мартынова 94в, Санкт-Петербург
Сегодня в 16:00
15 сен в 18:30
от 3 500₽ за человека
2 часа
Билеты
«Петровская Акватория» - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
Начало: Малая Морская улица, 4/1, ТК «Адмирал»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
990₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор26 августа 2024Очень понравился необычный для нас вид отдыха на яхте под парусом. Ребята работают на себя и соответственно более дружелюбное отношение
- ААлександра25 августа 2024Недавно мы с друзьями решили провести вечер на парусной яхте. Поискав перспективы на вечер в интернете, все единогласно остановились на
- ММария27 июля 2023Хорошая ознакомительная экскурсия! Интересные интерактивные фигурки людей, животных, подсвечиваются окна в домах. Эффект, как будто город живет.
- ИИрина26 июня 2022Гонг-медитация под парусомОчень понравилась экскурсия. Столько заботы, тепла был направлено к нам. От всей души рекомендую экскурсию ❤ Нас было 7 человек и отзыв
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Корабль Полтава»
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