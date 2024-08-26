Корабль Полтава

Найдено 3 экскурсии в категории «Корабль Полтава» в Санкт-Петербурге, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Музыкальные теплоходы
На теплоходе
258 отзывов
3 часа
Водная прогулка
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: ежедневно в 23.30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 250 за человека
Прогулка под парусом по Финскому заливу
На яхте
145 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Прогулка под парусом по Финскому заливу
Начало: Набережная Мартынова 94в, Санкт-Петербург
Сегодня в 16:00
15 сен в 18:30
от 3 500 за человека
«Петровская Акватория» - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
Пешая
3 отзыва
2 часа
Билеты
«Петровская Акватория» - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
Начало: Малая Морская улица, 4/1, ТК «Адмирал»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
990 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    26 августа 2024
    Прогулка под парусом по Финскому заливу
    Очень понравился необычный для нас вид отдыха на яхте под парусом. Ребята работают на себя и соответственно более дружелюбное отношение
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    к туристам как мне показалось чем у больших компаний. Капитан был вежливый, позитивный, много рассказывал если его спрашивали и отвечал на вопросы. Выходили в финский залив, была возможность управлять самому яхтой, есть необходимые удобства на борту(но очень объёмным лучше воздержаться), на яхте комфортно в четвером. Советую брать сменную обувь либо носки, ползать в туфлях по яхте не удобно, а при волнении на корпус может попадать вода и потом ходить в мокром не очень. И если нужен wc, то он немного душноват и компактен, лучше сходить на берегу.

  • А
    Александра
    25 августа 2024
    Прогулка под парусом по Финскому заливу
    Недавно мы с друзьями решили провести вечер на парусной яхте. Поискав перспективы на вечер в интернете, все единогласно остановились на
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    данном варианте и остались в полном восторге!) Наша яхта довольно плавно скользила по воде, по мере этого появлялось ощущение, что все повседневные заботы исчезают. Яркие краски заката раскрасили небо в удивительные оттенки оранжевого, пурпурного и золотого, создавая волшебную атмосферу. На борту царила дружелюбная атмосфера: мы все смеялись, делились историями, засыпали капитана вопросами и наслаждались прогулкой. Кто-то учился управлять яхтой, кто-то пытался щупать водичку, кто-то наслаждался тишиной и видами. Нам удалось сделать красивые снимки; пересматривали их этим же вечером по дороге домой, и уже тогда скучали по нашему маленькому путешествию)) Закат, который мы наблюдали, стал самым ярким завершением нашего дня. Я абсолютно уверенно могу сказать, что прогулка на парусной яхте в закатное время – это опыт, который стоит пережить каждому. Это не только путешествие, но и возможность по-настоящему насладиться красотой вокруг и отдохнуть душой. Очень всем рекомендую и передаю отдельную благодарность организатору Елене и нашему капитану — Александру.

  • М
    Мария
    27 июля 2023
    «Петровская Акватория» - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
    Хорошая ознакомительная экскурсия! Интересные интерактивные фигурки людей, животных, подсвечиваются окна в домах. Эффект, как будто город живет.
  • И
    Ирина
    26 июня 2022
    Гонг-медитация под парусом
    Очень понравилась экскурсия. Столько заботы, тепла был направлено к нам. От всей души рекомендую экскурсию ❤ Нас было 7 человек и отзыв
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    от подруги Это было какое-то волшебное волшебство. 🥰Раннее утро, солнышко, полный штиль, чудесная компания, медитация под магические звуки гонга, лёгкое покачивание на волнах, словно ты лежишь у мамы на ручках, ласковое прикосновение заботливого ветерка… это было незабываемо! И особенно никогда не забуду Александра и Владимира, особенно их фирменное "Сними футболку!" 😄 ребята, вы лучшие!!! С вами было надёжно, радостно и незабываемо прекрасно. Much Love ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Корабль Полтава»

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  1. «Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
  2. Прогулка под парусом по Финскому заливу
  3. «Петровская Акватория» - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
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  6. Петропавловская крепость
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Финский Залив
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Корабль Полтава" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 406 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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