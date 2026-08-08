Роскошный интерьер теплохода в приятных светлых тонах, оформление в греческом стиле, великолепная, удобная мебель. Зеркальный потолок, светлый пол с декором в виде классического меандра.
Абсолютно новый теплоход класса люкс идеально подойдет как для торжественных мероприятий и веселых праздников, так и для деловых встреч.
Абсолютно новый теплоход класса люкс идеально подойдет как для торжественных мероприятий и веселых праздников, так и для деловых встреч.
Описание экскурсии
Теплоход Наш теплоход назван в честь солнечного уголка Греции. Кассандра — небольшая часть Халкидики. Имя Кассандра полуостров получил не в честь древнегреческой пророчицы, а в честь зятя Александра Македонского — царя Кассандра. Мифы и легенды утверждают что Кассандра — это земля Гигантов и именно здесь родился первый — Алкионей, сын Неба и Земли. Такая же атмосфера царит на нашем теплоходе. Солнечная, праздничная и теплая. Настоящий кусочек жаркой Греции на реках Петербурга! Арендуя этот теплоход вы можете быть уверены в том, что ваше мероприятие пройдет безупречно, на самом высоком уровне. Мы предоставляем теплоход в аренду на любое время и по любому маршруту на ваш выбор. При необходимости организуем украшение салона, банкет или фуршет.
Базовый причал: набережная Фонтанки 43 ✔ Закрытый салон: Есть ✔ Длина салона: 20 м.
- Год постройки: 2019 ✔ Открытая палуба: Есть ✔ Ширина салона: 5 м.
- Розетка: 220 В ✔ Аудиосистема: есть ✔ WI-FI: Нет ✔ Холодильник: нет ✔ Туалет: Есть ✔ Вместимость: банкет — 36 человек, фуршет — 50 человек, прогулка/экскурсия — 50 человек.
- Вы можете принести на теплоход свои напитки/закуски Важно знать: Организатор не гарантирует развод мостов в день экскурсии. Актуальную информацию об изменениях в графике развода мостов смотрите на официальном сайте Мостотреста ссылка
ежедневно 24/7
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Реки и каналы Петербурга
- Все главные достопримечательности города с воды
- Акватория Невы
- Развод мостов
Что включено
- Аренда теплохода с экипажем
- Удобная посадка на причалах в центре города
- Возможность заказать кейтеринг, либо взять еду и напитки самостоятельно
- Возможность заказать гида
- Возможность заказать звук, свет, dj и ведущего
- Возможность украсить салон шариками и цветами.
Место начала и завершения?
Мойка 12, Фонтанка 43, пристань Кронверкский мост
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 24/7
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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