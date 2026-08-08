Базовый причал: набережная Фонтанки 43 ✔ Закрытый салон: Есть ✔ Длина салона: 20 м.

Теплоход Наш теплоход назван в честь солнечного уголка Греции. Кассандра — небольшая часть Халкидики. Имя Кассандра полуостров получил не в честь древнегреческой пророчицы, а в честь зятя Александра Македонского — царя Кассандра. Мифы и легенды утверждают что Кассандра — это земля Гигантов и именно здесь родился первый — Алкионей, сын Неба и Земли. Такая же атмосфера царит на нашем теплоходе. Солнечная, праздничная и теплая. Настоящий кусочек жаркой Греции на реках Петербурга! Арендуя этот теплоход вы можете быть уверены в том, что ваше мероприятие пройдет безупречно, на самом высоком уровне. Мы предоставляем теплоход в аренду на любое время и по любому маршруту на ваш выбор. При необходимости организуем украшение салона, банкет или фуршет.