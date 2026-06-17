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А Антон В конце октября решили посмотреть развод мостов с Невой. На нижней палубе нашего кораблика было тепло, что очень порадовало в осенний период. Верхняя палуба открытая и просторная. Уведили развод мостов, такое зрелище реально завораживает. Мы плыли спокойно синхронно с открытием каждого моста. Аудиогид ассказывал про достопримечательности, которые проходим, все было отлично синхронизировано с маршрутом. Большое спасибо!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Я ездил на водные экскурсии в Санкт-Петербурге и остался доволен. Перевозки на катерах и прогулки по воде здесь организованы хорошо. Особенно запомнились именно экскурсии с музыкой, особая атмосфера. Еще тут проводят разные мероприятия на воде, иногда с участием официальных лиц, что добавляет особый колорит. В общем, впечатления приятные, рекомендую Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Надежда Прогулка по Неве оставила отличные впечатления! Теплоход был удобный, с большими окнами, через которые открывался шикарный вид на город. Гид делился интересными фактами и историями, было очень познавательно. С воды Петербург смотрится совсем по-другому — очень красиво и необычно. Настоящее удовольствие провести время так. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Арина Мы с семьей отправились в прогулку на теплоходе, и остались очень довольны. Еда была действительно вкусная, а панорамные окна открывали просто потрясающие виды. Персонал был очень приветливый, обслуживание выше всяких похвал. В общем впечатления только положительные. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Леонид Все было продумано - от отличной организации до живой музыки, вкусного вина и еды. На высшем уровне, честно! Спасибо большое! Как только снова окажемся в Питере, точно будем заказывать у вас кораблики! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет