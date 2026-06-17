Северная столица после заката — сама по себе сплошная достопримечательность.
Меньше людей, больше тёплых огней, их мерцание в воде рек и каналов… А ещё, конечно, поднятые мосты! Вы всем этим насладитесь и не устанете, ведь будете на палубе нашего теплохода, который прокатит вас по центру под рассказы аудиогида.
Меньше людей, больше тёплых огней, их мерцание в воде рек и каналов… А ещё, конечно, поднятые мосты! Вы всем этим насладитесь и не устанете, ведь будете на палубе нашего теплохода, который прокатит вас по центру под рассказы аудиогида.
Описание экскурсии
- Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
Прогулка проходит на одном из судов: однопалубные теплоходы «Талисман», «Фестиваль», двухпалубный теплоход
«Алёнка». На каждом теплоходе панорамное остекление.
Достопримечательности на маршруте
- Дворцовый, Троицкий, Сампсониевский, Гренадерский, Литейный, Большеохтинский и Благовещенский мосты
- Адмиралтейство
- Эрмитаж
- Петропавловская крепость
- Нахимовское училище
- Крейсер «Аврора»
- Кунсткамера
- Корабль «Летучий Голландец»
Организационные детали
Продолжительность прогулки 1 ч 45 мин.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1950 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Спуск со львами»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 68 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астра Марин — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 5809 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
В конце октября решили посмотреть развод мостов с Невой. На нижней палубе нашего кораблика было тепло, что очень порадовало в осенний период. Верхняя палуба открытая и просторная. Уведили развод мостов, такое зрелище реально завораживает. Мы плыли спокойно синхронно с открытием каждого моста. Аудиогид ассказывал про достопримечательности, которые проходим, все было отлично синхронизировано с маршрутом. Большое спасибо!!
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Е
Я ездил на водные экскурсии в Санкт-Петербурге и остался доволен. Перевозки на катерах и прогулки по воде здесь организованы хорошо. Особенно запомнились именно экскурсии с музыкой, особая атмосфера. Еще тут проводят разные мероприятия на воде, иногда с участием официальных лиц, что добавляет особый колорит. В общем, впечатления приятные, рекомендую
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Н
Прогулка по Неве оставила отличные впечатления! Теплоход был удобный, с большими окнами, через которые открывался шикарный вид на город. Гид делился интересными фактами и историями, было очень познавательно. С воды Петербург смотрится совсем по-другому — очень красиво и необычно. Настоящее удовольствие провести время так.
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А
Мы с семьей отправились в прогулку на теплоходе, и остались очень довольны. Еда была действительно вкусная, а панорамные окна открывали просто потрясающие виды. Персонал был очень приветливый, обслуживание выше всяких похвал. В общем впечатления только положительные.
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Л
Все было продумано - от отличной организации до живой музыки, вкусного вина и еды. На высшем уровне, честно! Спасибо большое! Как только снова окажемся в Питере, точно будем заказывать у вас кораблики!
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И
Погода была на нашей стороне, поэтому решили прокатиться по питерским каналам. Впечатления остались очень хорошие, капитану спасибо отдельное
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