Теплоход Абсолютно новый корабль, спущенный на воду в 2018 году. Особенность интерьера теплохода — панорамный светящийся потолок, способный поддержать сказочную атмосферу путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Материалы отделки салона — кожа, дерево, латунь. Предусмотрена полноценная барная стойка. Корсика относится к классу «Фонтанка» и рассчитана на 50 пассажиров. На таком судне можно стильно и с комфортом отметить любой праздник. И даже обычная прогулка по рекам и каналам на таком корабле станет незабываемым приключением. Мы предоставляем теплоход в аренду на любое время и по любому маршруту на ваш выбор. При необходимости организуем украшение салона, банкет или фуршет.

Базовый причал: набережная Фонтанки 43 ✔ Закрытый салон: Есть ✔ Длина салона: 20 м.