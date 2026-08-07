Светлый, яркий теплоход Корсика построен по уникальному дизайн-проекту. Внутри стены обиты белой кожей. Столы и стулья из натурального дерева. Теплоход напоминает средиземноморскую яхту.
Благодаря светлым тонам салон кажется еще более просторным, солнечный свет, проникающий через панорамные окна, выгодно играет на латунных элементах обрамления.
Верхняя открытая палуба разместит гостей на удобных стульях, а контрастный ковер изумрудного цвета добавит настроения даже в пасмурные дни.
Благодаря светлым тонам салон кажется еще более просторным, солнечный свет, проникающий через панорамные окна, выгодно играет на латунных элементах обрамления.
Верхняя открытая палуба разместит гостей на удобных стульях, а контрастный ковер изумрудного цвета добавит настроения даже в пасмурные дни.
Описание экскурсии
Теплоход Абсолютно новый корабль, спущенный на воду в 2018 году. Особенность интерьера теплохода — панорамный светящийся потолок, способный поддержать сказочную атмосферу путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Материалы отделки салона — кожа, дерево, латунь. Предусмотрена полноценная барная стойка. Корсика относится к классу «Фонтанка» и рассчитана на 50 пассажиров. На таком судне можно стильно и с комфортом отметить любой праздник. И даже обычная прогулка по рекам и каналам на таком корабле станет незабываемым приключением. Мы предоставляем теплоход в аренду на любое время и по любому маршруту на ваш выбор. При необходимости организуем украшение салона, банкет или фуршет.
Базовый причал: набережная Фонтанки 43 ✔ Закрытый салон: Есть ✔ Длина салона: 20 м.
- Год постройки: 2016 ✔ Открытая палуба: Есть ✔ Ширина салона: 5 м.
- Розетка: 220 В ✔ Аудиосистема: есть ✔ WI-FI: Нет ✔ Холодильник: нет ✔ Туалет: Есть ✔ Вместимость: банкет — 36 человек, фуршет — 50 человек, прогулка/экскурсия — 50 человек.
✔ Вы можете принести на теплоход свои напитки/закуски Важно знать:
Организатор не гарантирует развод мостов в день экскурсии. Актуальную информацию об изменениях в графике развода мостов смотрите на официальном сайте Мостотреста ссылка
ежедневно 24/7
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Реки и каналы Петербурга
- Все главные достопримечательности города с воды
- Акватория Невы
- Развод мостов
Что включено
- Аренда теплохода с экипажем
- Удобная посадка на причалах в центре города
- Возможность заказать кейтеринг, либо взять еду и напитки самостоятельно
- Возможность заказать гида
- Возможность заказать звук, свет, dj и ведущего
- Возможность украсить салон шариками и цветами.
Место начала и завершения?
Мойка 12, Фонтанка 43, пристань Кронверкский мост
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 24/7
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Аренда теплохода «Корсика» на 50 человек»
Групповая
Ночная прогулка на теплоходе «Романтичный саксофон»
Прокатиться на однопалубном теплоходе в сопровождении саксофониста
Начало: На причале "Аничков мост" или "Мост Ломоносова" (н...
Сегодня в 23:50
Завтра в 23:50
2400 ₽ за человека
Групповая
Истории разводных мостов на теплоходе
Круиз по ночному Петербургу
Начало: На причале «Спуск со львами»
Завтра в 00:50
9 авг в 00:50
1950 ₽ за человека
Групповая
Прогулка на теплоходе «Ночной саксофон»
Парадные набережные, развод мостов и чарующие виды под звуки музыки
Начало: На причале "Сенатская пристань" или "Дворцовая при...
Завтра в 00:05
9 авг в 00:05
2500 ₽ за человека
Групповая
Прогулка на теплоходе «Уходим на закат»
Прокатиться вечером на двухпалубном теплоходе по Неве с выходом в Финский залив
Начало: На причале "Дворцовая пристань" или "Румянцевский ...
Сегодня в 20:00
Завтра в 19:55
2100 ₽ за человека
14 500 ₽ за экскурсию