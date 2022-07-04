Базовый причал: набережная Фонтанки 43 ✔ Закрытый салон: Есть ✔ Длина салона: 16 м.

Очаровательный, небольшой теплоход Сардиния. Дизайн интерьера выполнен в стиле прованс. Использовались преимущественно натуральные материалы светлых тонов: кремовая пробка и светлое дерево. Мягкие стулья песочного цвета в салоне помогут комфортно провести часы прогулки в пасмурную погоду. А удобные диваны, обитые темной кожей, станут отличным местом для долгих разговоров после праздничного застолья. Романтика и уют французской провинции – вот истинный дух этого теплохода. Это идеальное место для проведения небольших праздников, например, свадеб на теплоходе для самых близких гостей. Также Сардиния отлично подходит для выпускных. Мы предоставляем теплоход в аренду на любое время и по любому маршруту на ваш выбор. При необходимости организуем украшение салона, банкет или фуршет.