Легкий и в то же время запоминающийся средиземноморский дизайн делает Сицилию безупречной для прогулок по рекам и каналам, небольших свадеб, празднований дня рождения или выпускного вечера. Панорамные окна салона визуально увеличивают пространство.
Внутри удачно сочетаются светлое дерево пола и синяя кожаная обшивка бортов, выделяются два удобных обтянутых белой кожей дивана в носовой части.
Внутри удачно сочетаются светлое дерево пола и синяя кожаная обшивка бортов, выделяются два удобных обтянутых белой кожей дивана в носовой части.
Описание экскурсии
Теплоход Мы продумали свой теплоход так, чтобы минуты вашего досуга на нем запомнились как самые яркие, и ничто не омрачило плавание. Выбирайте наш маленький, но очень уютный теплоход для ваших праздников. Экипаж позаботится о безопасном и комфортном плавании, а команда поваров и официантов организует банкет или фуршет. Мы предоставляем теплоход в аренду на любое время и по любому маршруту на ваш выбор. При необходимости организуем украшение салона, банкет или фуршет.
Базовый причал: набережная Фонтанки 43 ✔ Закрытый салон: Есть ✔ Длина салона: 16 м.
- Год постройки: 2016 ✔ Открытая палуба: Есть ✔ Ширина салона: 4 м.
- Розетка: 220 В ✔ Аудиосистема: Есть ✔ wi-fi: Нет ✔ Холодильник: Нет ✔ Туалет: Есть ✔ Вместимость: банкет - 18 человек, фуршет - 35 человек, прогулка/экскурсия - 35 человек ✔ Вы можете принести на теплоход свои напитки/закуски Важно знать:.
- Организатор не гарантирует развод мостов в день экскурсии. Актуальную информацию об изменениях в графике развода мостов смотрите на официальном сайте Мостотреста ссылка
ежедневно 24/7
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Реки и каналы Петербурга
- Все главные достопримечательности города с воды
- Акватория Невы
- Развод мостов
Что включено
- Аренда теплохода с экипажем
- Удобная посадка на причалах в центре города
- Возможность заказать кейтеринг, либо взять еду и напитки самостоятельно
- Возможность заказать гида
- Возможность заказать звук, свет, dj и ведущего
- Возможность украсить салон шариками и цветами.
Место начала и завершения?
Мойка 12, Фонтанка 43, пристань Кронверкский мост
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 24/7
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 35 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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