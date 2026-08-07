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Аренда теплохода «Сицилия» на 35 человек

Индивидуальная прогулка на теплоходе в Санкт-Петербурге: маршрут на ваш выбор
Легкий и в то же время запоминающийся средиземноморский дизайн делает Сицилию безупречной для прогулок по рекам и каналам, небольших свадеб, празднований дня рождения или выпускного вечера. Панорамные окна салона визуально увеличивают пространство.

Внутри удачно сочетаются светлое дерево пола и синяя кожаная обшивка бортов, выделяются два удобных обтянутых белой кожей дивана в носовой части.
Аренда теплохода «Сицилия» на 35 человек
Аренда теплохода «Сицилия» на 35 человек
Аренда теплохода «Сицилия» на 35 человек

Описание экскурсии

Теплоход Мы продумали свой теплоход так, чтобы минуты вашего досуга на нем запомнились как самые яркие, и ничто не омрачило плавание. Выбирайте наш маленький, но очень уютный теплоход для ваших праздников. Экипаж позаботится о безопасном и комфортном плавании, а команда поваров и официантов организует банкет или фуршет. Мы предоставляем теплоход в аренду на любое время и по любому маршруту на ваш выбор. При необходимости организуем украшение салона, банкет или фуршет.
Базовый причал: набережная Фонтанки 43 ✔ Закрытый салон: Есть ✔ Длина салона: 16 м.
  • Год постройки: 2016 ✔ Открытая палуба: Есть ✔ Ширина салона: 4 м.
  • Розетка: 220 В ✔ Аудиосистема: Есть ✔ wi-fi: Нет ✔ Холодильник: Нет ✔ Туалет: Есть ✔ Вместимость: банкет - 18 человек, фуршет - 35 человек, прогулка/экскурсия - 35 человек ✔ Вы можете принести на теплоход свои напитки/закуски Важно знать:.
  • Организатор не гарантирует развод мостов в день экскурсии. Актуальную информацию об изменениях в графике развода мостов смотрите на официальном сайте Мостотреста ссылка

ежедневно 24/7

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Реки и каналы Петербурга
  • Все главные достопримечательности города с воды
  • Акватория Невы
  • Развод мостов
Что включено
  • Аренда теплохода с экипажем
  • Удобная посадка на причалах в центре города
  • Возможность заказать кейтеринг, либо взять еду и напитки самостоятельно
  • Возможность заказать гида
  • Возможность заказать звук, свет, dj и ведущего
  • Возможность украсить салон шариками и цветами.
Место начала и завершения?
Мойка 12, Фонтанка 43, пристань Кронверкский мост
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 24/7
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 35 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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