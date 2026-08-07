Базовый причал: набережная Фонтанки 43 ✔ Закрытый салон: Есть ✔ Длина салона: 16 м.

Теплоход Мы продумали свой теплоход так, чтобы минуты вашего досуга на нем запомнились как самые яркие, и ничто не омрачило плавание. Выбирайте наш маленький, но очень уютный теплоход для ваших праздников. Экипаж позаботится о безопасном и комфортном плавании, а команда поваров и официантов организует банкет или фуршет. Мы предоставляем теплоход в аренду на любое время и по любому маршруту на ваш выбор. При необходимости организуем украшение салона, банкет или фуршет.