За ужином и душевной беседой вы посмотрите на сооружения, знакомые миллионам людей всего мира. Это проекты Франческо Растрелли, которые стали визитной карточкой города и сделали его одним из красивейших в мире.
Растрелли — яркий представитель эпохи барокко. Мы вспомним Смольный собор, Большой дворец в Петергофе, Екатерининский дворец в Царском Селе, которые по сей день поражают гостей роскошью и затейливым оформлением. Вы погрузитесь в историю главного творения зодчего — Зимнего дворца. Как развивались отношения между заказчиком и исполнителем? И чьи пожелания Растрелли в итоге воплощал в жизнь?
Вы услышите:
что побудило семью Растрелли переехать в Россию
как складывались отношения Растрелли с коллегами на новом месте
как к архитектору относились власть имущие
как мастер работал в непростую эпоху дворцовых переворотов
Кому подойдёт экскурсия
Культурные бранчи подойдут для гостей, ценящих эстетическую составляющую. Наши встречи всегда проходят в красивейших ресторанах Петербурга.
Если вы предпочитаете знакомиться с городом в тепле и комфорте, этот формат идеально вам подойдёт.
Организационные детали
В стоимость включена только лекция, свой заказ вы оплатите по меню (средний чек — 3000 ₽)
Для бранчей мы выбираем роскошные рестораны, в которых есть дресс-код — smart casual
Место для бранча мы также можем обсудить в переписке
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16 туристов
Показывать классику Петербурга с неклассических ракурсов — именно этого принципа я придерживаюсь, выбирая темы и прокладывая маршруты своих экскурсий. Знакомить с городом и его историей через истории зодчих, создававших его, читать дальше
— один из способов взглянуть на неявную, но немаловажную сторону жизни Петербурга. Ведь именно строителям — творцам со своими представлениями о прекрасном, о том, как должно, Петербург обязан тем неповторимым узнаваемым обликом, который так нас восхищает!