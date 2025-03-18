Арт-бранч «Архитектор и императрица»: удивительная жизнь графа де Растрелли

Обсудить наследие архитектора в атмосферном ресторане Санкт-Петербурга
Предлагаю вам знакомство с Петербургом в новом формате.

Мы встретимся в уютном заведении, поднимем бокал вина или чашку чая и вспомним одного из создателей Северной столицы.

Вы узнаете, что привело итальянца Франческо Растрелли в Россию времён Петра I и как ему удалось оставаться востребованным вплоть до прихода к власти Екатерины II.
Арт-бранч «Архитектор и императрица»: удивительная жизнь графа де Растрелли
Арт-бранч «Архитектор и императрица»: удивительная жизнь графа де Растрелли
Арт-бранч «Архитектор и императрица»: удивительная жизнь графа де Растрелли
Ближайшие даты:
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Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

За ужином и душевной беседой вы посмотрите на сооружения, знакомые миллионам людей всего мира. Это проекты Франческо Растрелли, которые стали визитной карточкой города и сделали его одним из красивейших в мире.

Растрелли — яркий представитель эпохи барокко. Мы вспомним Смольный собор, Большой дворец в Петергофе, Екатерининский дворец в Царском Селе, которые по сей день поражают гостей роскошью и затейливым оформлением. Вы погрузитесь в историю главного творения зодчего — Зимнего дворца. Как развивались отношения между заказчиком и исполнителем? И чьи пожелания Растрелли в итоге воплощал в жизнь?

Вы услышите:

  • что побудило семью Растрелли переехать в Россию
  • как складывались отношения Растрелли с коллегами на новом месте
  • как к архитектору относились власть имущие
  • как мастер работал в непростую эпоху дворцовых переворотов

Кому подойдёт экскурсия

Культурные бранчи подойдут для гостей, ценящих эстетическую составляющую. Наши встречи всегда проходят в красивейших ресторанах Петербурга.

Если вы предпочитаете знакомиться с городом в тепле и комфорте, этот формат идеально вам подойдёт.

Организационные детали

  • В стоимость включена только лекция, свой заказ вы оплатите по меню (средний чек — 3000 ₽)
  • Для бранчей мы выбираем роскошные рестораны, в которых есть дресс-код — smart casual
  • Место для бранча мы также можем обсудить в переписке
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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