Предлагаю вам знакомство с Петербургом в новом формате. Мы встретимся в уютном заведении, поднимем бокал вина или чашку чая и вспомним одного из создателей Северной столицы. Вы узнаете, что привело итальянца Франческо Растрелли в Россию времён Петра I и как ему удалось оставаться востребованным вплоть до прихода к власти Екатерины II.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

За ужином и душевной беседой вы посмотрите на сооружения, знакомые миллионам людей всего мира. Это проекты Франческо Растрелли, которые стали визитной карточкой города и сделали его одним из красивейших в мире.

Растрелли — яркий представитель эпохи барокко. Мы вспомним Смольный собор, Большой дворец в Петергофе, Екатерининский дворец в Царском Селе, которые по сей день поражают гостей роскошью и затейливым оформлением. Вы погрузитесь в историю главного творения зодчего — Зимнего дворца. Как развивались отношения между заказчиком и исполнителем? И чьи пожелания Растрелли в итоге воплощал в жизнь?

Вы услышите:

что побудило семью Растрелли переехать в Россию

как складывались отношения Растрелли с коллегами на новом месте

как к архитектору относились власть имущие

как мастер работал в непростую эпоху дворцовых переворотов

Кому подойдёт экскурсия

Культурные бранчи подойдут для гостей, ценящих эстетическую составляющую. Наши встречи всегда проходят в красивейших ресторанах Петербурга.

Если вы предпочитаете знакомиться с городом в тепле и комфорте, этот формат идеально вам подойдёт.

Организационные детали