Салонная встреча: от эрмитажных собраний до тайных обществ
Ощутить дух творческого Петербурга в галерее под куполом - за бокалом игристого и светскими беседами
На проект меня вдохновила 12-летняя дружба с художницей и волшебная мастерская, которую она создала фактически на чердаке.
Атмосферой это места хочется делиться, и мы подумали, что здесь идеально было бы возродить читать дальшеуменьшить
традиции салонов: культурных встреч по интересам.
В окружении мольбертов, с бокалом вина и закусками мы поговорим о первых коллекциях Эрмитажа, лучших мастерах империи, современном искусстве. И увидим в Его Величестве Творчестве верного спутника Северной Венеции.
Описание экскурсии
Гармония классики и современности, или обаяние старины без нафталина
В былую эпоху в высшем обществе любили устраивать салонные встречи по интересам. Представители знати и буржуазии общались с творческой интеллигенцией, обмениваясь мнениями и новостями из мира культуры. И хотя мода на подобные собрания ушла вместе с эпохой, все чаще кажется, что таких встреч, со своей с эстетикой церемониальности не хватает в наше время. Мы попробовали возродить этот формат, но с поправкой на реальность, иначе наше мероприятие обрело бы музейную искусственность. Итак, мы будем рады принять вас в чудесной двухъярусной галерее-мансарде с видом на северную часть Петербурга.
Креативное пространство под куполом
Заглянув в самое сердце купола, мастерскую, вы понаблюдаете за процессом создания работ и рассмотрите готовые произведения. Некоторые из них отобрали для участия в престижном конкурсе «Российская Премия Искусств». Вы увидите, как на берегах Невы рождается эпатажный модерн-арт, задумаетесь над символикой картин, возможно, что-то заставит вас переосмыслить некоторые вещи. А если одно из произведений «откликнется», оно сможет украсить вашу жизнь и ваше жизненное пространство.
Петербург и Творчество
Мы побеседуем о теме, неразрывно связанной с этим городом и его духом: ведь именно Северная Венеция стала в свое время прибежищем первых «отшельников» (вспомним перевод слова «эрмитаж»), а также вдохновением для самых талантливых художников, архитекторов и скульпторов Российской империи, которые, будучи членами тайных обществ, воплощали свои самые смелые идеи на ее благо. Обсудим, как появились первые эрмитажные коллекции, а также почему именно в эпоху классицизма в России, как грибы после дождя, плодились тайные общества, литературные и политические салоны, и к чему это все привело.
🥂 Небольшой комплимент в виде бокала белого/игристого, а также легкие закуски к нему, надеемся, будут приятным дополнением к нашей встрече.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Озерки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 283 туристов
Всем привет, я Юля — аккредитованный гид по Петербургу и Ленобласти. Родилась и выросла на Карельском перешейке, на берегу брутально-прекрасного Ладожского озера. Провела свое детство в средневековой крепости Приозерска, а читать дальшеуменьшить
в юности танцевала в стенах лютеранской кирхи. Закончила филфак СПбГУ, кафедру германских языков. Говорю на английском, немецком и немного на шведском. Открываю новые подробности истории города, изучая оригинальные документы Национального Архива Швеции. Объясню этимологию слова Skär, покажу самый узкий пролив Ладоги, развею миф о том, что 300 лет тому назад Петербург был основан на пустынных болотах — и это далеко не все, что вы узнаете на экскурсиях со мной. Жду встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
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Андрей
Интересное и необычное мероприятие во всех аспектах: начиная с самой лекции, содержательно, подаётся в увлекательной форме, интересная информация и местами не без юмора; необычная площадка, которая стоила посещения и сама по себе; и наконец приятное сопровождение в виде бокала игристого как можно увидеть на фото) Всё вместе создаёт особенную атмосферу, рекомендую!
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Марина
Это Петербург, который знает редкий петербуржец. История салона, как интеллектуального центра города, где ключевые персонажи (знакомые нам со школы - Екатерина 2, ее ближайшее окружение, литераторы, политики…) придумывают и обсуждают идеи, создавшие самый лучший образ России. Россию Золотого и Серебряного веков. Все это при свечах, на высоте 140 метров (панорамный лофт-мастерская художников), за бокалом хорошего вина. Очень рекомендую!
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Т
Татьяна
Самый прекрасный формат для питерского бессезонья. Необычный и интересный вечер. Спасибо Юлии, получили массу удовольствия и от места и от беседы. Очень рекомендую, а виды там такие, что дух захватывает.
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