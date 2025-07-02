Вы познакомитесь с архитектурными символами Санкт-Петербурга в сопровождении Франческо Бартоломео Растрелли, Карло Росси, Огюста Монферрана и Фёдора Лидваля. Узнаете, кого Александр Дюма называл «северным Микеланджело». И разберётесь в удивительном архитектурном конструкторе, из которого сложился неповторимый облик города.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Главными героями и нашими мысленными спутниками станут зодчие. Благодаря их стараниям Петербург сочетает в себе великие достижения русского барокко, русского ампира и северного модерна. Эпохи и стили по-прежнему ведут постоянный диалог на городских улицах, демонстрируя резкие, но гармоничные переходы. На прогулке вы узнаете, какой вклад в формирование облика города внёс каждый из его архитекторов.

Вы увидите:

Ансамбль Исаакиевской площади. Огромный вклад в его создание внёс Огюст Монферран. Строительству Исаакиевского собора он отдал более 40 лет.

Ансамбль Дворцовой площади, частью которого являются творения Растрелли, Росси и Монферрана.

Ансамбли площади Искусств и площади Островского, воплощённые гениальным Карло Росси.

Здания в духе северного модерна, построенные Фёдором Лидвалем. Мы будем встречать их на протяжении всей прогулки.

Организационные детали

Возможно проведение фотосъёмки во время экскурсии с участием профессионального фотографа. Подробности уточняйте в переписке с гидом.