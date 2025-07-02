Мои заказы

Архитектурные чудеса Петербурга: город и его великие зодчие

Расслышать диалог эпох и стилей в музее под открытым небом
Вы познакомитесь с архитектурными символами Санкт-Петербурга в сопровождении Франческо Бартоломео Растрелли, Карло Росси, Огюста Монферрана и Фёдора Лидваля. Узнаете, кого Александр Дюма называл «северным Микеланджело».

И разберётесь в удивительном архитектурном конструкторе, из которого сложился неповторимый облик города.
Архитектурные чудеса Петербурга: город и его великие зодчие
Архитектурные чудеса Петербурга: город и его великие зодчие
Архитектурные чудеса Петербурга: город и его великие зодчие
Ближайшие даты:
2
июл3
июл5
июл6
июл7
июл8
июл9
июл
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Главными героями и нашими мысленными спутниками станут зодчие. Благодаря их стараниям Петербург сочетает в себе великие достижения русского барокко, русского ампира и северного модерна. Эпохи и стили по-прежнему ведут постоянный диалог на городских улицах, демонстрируя резкие, но гармоничные переходы. На прогулке вы узнаете, какой вклад в формирование облика города внёс каждый из его архитекторов.

Вы увидите:

Ансамбль Исаакиевской площади. Огромный вклад в его создание внёс Огюст Монферран. Строительству Исаакиевского собора он отдал более 40 лет.

Ансамбль Дворцовой площади, частью которого являются творения Растрелли, Росси и Монферрана.

Ансамбли площади Искусств и площади Островского, воплощённые гениальным Карло Росси.

Здания в духе северного модерна, построенные Фёдором Лидвалем. Мы будем встречать их на протяжении всей прогулки.

Организационные детали

Возможно проведение фотосъёмки во время экскурсии с участием профессионального фотографа. Подробности уточняйте в переписке с гидом.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Кронштадт - музей под открытым небом: экскурсия на минивэне
На машине
На микроавтобусе
5 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Кронштадт - музей под открытым небом
Индивидуальная поездка на минивэне по Кронштадту: форт Константин, история флота и уникальные достопримечательности. Узнайте больше за один день
Начало: В любом удобном месте для гостей в пределах города
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
12 500 ₽ за всё до 7 чел.
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Пешая
2.5 часа
118 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по историческим и архитектурным памятникам Петербурга
Узнайте, как исторические события и технологии формировали облик Санкт-Петербурга. Прогулка от Исаакиевского собора до Академии Штиглица с искусствоведом
Начало: На Сенатской площади
Завтра в 16:00
3 июл в 11:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Петербург в стиле модерн
На машине
3.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Петербург в стиле модерн
Ритмы, моды и правила имперской столицы рубежа XIX-XX веков на авто-экскурсии
Начало: В районе метро «Пушкинская»
4 июл в 10:00
5 июл в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге