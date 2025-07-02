Архитектурные чудеса Петербурга: город и его великие зодчие
Расслышать диалог эпох и стилей в музее под открытым небом
Вы познакомитесь с архитектурными символами Санкт-Петербурга в сопровождении Франческо Бартоломео Растрелли, Карло Росси, Огюста Монферрана и Фёдора Лидваля. Узнаете, кого Александр Дюма называл «северным Микеланджело».
И разберётесь в удивительном архитектурном конструкторе, из которого сложился неповторимый облик города.
Главными героями и нашими мысленными спутниками станут зодчие. Благодаря их стараниям Петербург сочетает в себе великие достижения русского барокко, русского ампира и северного модерна. Эпохи и стили по-прежнему ведут постоянный диалог на городских улицах, демонстрируя резкие, но гармоничные переходы. На прогулке вы узнаете, какой вклад в формирование облика города внёс каждый из его архитекторов.
Вы увидите:
Ансамбль Исаакиевской площади. Огромный вклад в его создание внёс Огюст Монферран. Строительству Исаакиевского собора он отдал более 40 лет.
Ансамбль Дворцовой площади, частью которого являются творения Растрелли, Росси и Монферрана.
Ансамбли площади Искусств и площади Островского, воплощённые гениальным Карло Росси.
Здания в духе северного модерна, построенные Фёдором Лидвалем. Мы будем встречать их на протяжении всей прогулки.
Организационные детали
Возможно проведение фотосъёмки во время экскурсии с участием профессионального фотографа. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ари — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 970 туристов
Меня зовут Ари. Я работаю гидом в Санкт-Петербурге. Обожаю свою работу. Влюблён в произведения ювелиров эпохи Фаберже. Если вы хотите получить эстетическое удовольствие от произведений русского ювелирного искусства, то я с удовольствием стану вашим проводником в блистательный век Фаберже.