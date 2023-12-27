Русское искусство 20 века, символизм и авангард — это живопись, где сюжет уступает цвету, форме, впечатлению. И наша прогулка по корпусу Бенуа станет попыткой прочувствовать такое искусство, прожив его через себя, а себя через такое искусство.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Если ты хочешь иметь то, что никогда не имел, тогда сделай то, чего никогда не делал».

(Носсрат Пезешкиан, основоположник метода позитивной психотерапии)

Что вас ожидает

Арт-терапии, или Особая встреча с искусством — и собой

Возможность на пару часов отвлечься от рутины, погрузиться в цвета и калейдоскоп открывающихся чувств — таким будет ваше посещение корпуса Бенуа Русского музея. Этот формат подразумевает встречу именно со своими ощущениями и с самими картинами, а арт-терапевт является организатором-проводником.

Как это будет?

В начале встречи вы нарисуете мандалу — изображение в круге, которое будет нашим компасом в путешествии по залам. Цвета и образы рисунка, а также ваши личные желания определят, какие картины мы будем смотреть. Вы будете выбирать их, а арт-терапевт задавать вопросы, направленные на ваши размышления, воспоминания и мечты.

Такая практика искусством поможет выявить и осознать ваши обычные способы поведения и реакции. А картины смогут метафорически подсказать, как справиться с той или иной ситуацией, расширить своё восприятие.

Кому подойдёт эта программа

Обратите внимание, что это не классическая экскурсия по музею, вы не услышите на ней искусствоведческую информацию. Арт-терапия для вас, если вы готовы анализировать свои чувства и хотите попробовать что-то новое!

Организационные детали

С вами буду я или мой коллега Кирилл, также гид-психолог и арт-терапевт

Уметь рисовать не нужно:) Бумагу и пастель мы предоставляем. Если вы хотите новый, нераспечатанный комплект пастели и бумаги, мы можем купить его заранее по вашей просьбе. Если у вас есть своя сухая пастель (не менее 48 цветов), вы можете взять ее.

Про билеты в музей