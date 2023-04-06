С помощью шедевров в корпусе Бенуа отвлечься от суеты и развить внимание к своим чувствам
И наша прогулка по корпусу Бенуа станет попыткой прочувствовать такое искусство, прожив его через себя, а себя через такое искусство. Сначала вы сами нарисуете мандалу, и она ляжет в основу маршрута.
А затем приготовьтесь выбирать картины, анализировать свои ощущения от них, вспоминать — и открываться новым формат опыта!
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Описание
«Если ты хочешь иметь то, что никогда не имел, тогда сделай то, чего никогда не делал».
(Носсрат Пезешкиан, основоположник метода позитивной психотерапии)
Что вас ожидает
Арт-терапии, или Особая встреча с искусством — и собой
Возможность на пару часов отвлечься от рутины, погрузиться в цвета и калейдоскоп открывающихся чувств — таким будет ваше посещение корпуса Бенуа Русского музея. Этот формат подразумевает встречу именно со своими ощущениями и с самими картинами, а арт-терапевт является организатором-проводником.
Как это будет?
В начале встречи вы нарисуете мандалу — изображение в круге, которое будет нашим компасом в путешествии по залам. Цвета и образы рисунка, а также ваши личные желания определят, какие картины мы будем смотреть. Вы будете выбирать их, а арт-терапевт задавать вопросы, направленные на ваши размышления, воспоминания и мечты.
Такая практика искусством поможет выявить и осознать ваши обычные способы поведения и реакции. А картины смогут метафорически подсказать, как справиться с той или иной ситуацией, расширить своё восприятие.
Кому подойдёт эта программа
Обратите внимание, что это не классическая экскурсия по музею, вы не услышите на ней искусствоведческую информацию. Арт-терапия для вас, если вы готовы анализировать свои чувства и хотите попробовать что-то новое!
Организационные детали
- С вами буду я или мой коллега Кирилл, также гид-психолог и арт-терапевт
- Уметь рисовать не нужно:) Бумагу и пастель мы предоставляем. Если вы хотите новый, нераспечатанный комплект пастели и бумаги, мы можем купить его заранее по вашей просьбе. Если у вас есть своя сухая пастель (не менее 48 цветов), вы можете взять ее.
Про билеты в музей
- Если вы идёте вдвоём, то вам нужно купить билет для каждого участника, включая гида
- Если вы один/одна, то вы покупаете билет в музей только для себя
- Билет можно купить на Трипстере за 350 руб. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.