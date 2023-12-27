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Арт-терапия авангардом в Русском музее

С помощью шедевров в корпусе Бенуа отвлечься от суеты и развить внимание к своим чувствам
Русское искусство 20 века, символизм и авангард — это живопись, где сюжет уступает цвету, форме, впечатлению.

И наша прогулка по корпусу Бенуа станет попыткой прочувствовать такое искусство, прожив его через себя, а себя через такое искусство.
4
1 отзыв
Арт-терапия авангардом в Русском музее
Арт-терапия авангардом в Русском музее
Арт-терапия авангардом в Русском музее

Описание экскурсии

«Если ты хочешь иметь то, что никогда не имел, тогда сделай то, чего никогда не делал».
(Носсрат Пезешкиан, основоположник метода позитивной психотерапии)

Что вас ожидает

Арт-терапии, или Особая встреча с искусством — и собой

Возможность на пару часов отвлечься от рутины, погрузиться в цвета и калейдоскоп открывающихся чувств — таким будет ваше посещение корпуса Бенуа Русского музея. Этот формат подразумевает встречу именно со своими ощущениями и с самими картинами, а арт-терапевт является организатором-проводником.

Как это будет?

В начале встречи вы нарисуете мандалу — изображение в круге, которое будет нашим компасом в путешествии по залам. Цвета и образы рисунка, а также ваши личные желания определят, какие картины мы будем смотреть. Вы будете выбирать их, а арт-терапевт задавать вопросы, направленные на ваши размышления, воспоминания и мечты.

Такая практика искусством поможет выявить и осознать ваши обычные способы поведения и реакции. А картины смогут метафорически подсказать, как справиться с той или иной ситуацией, расширить своё восприятие.

Кому подойдёт эта программа

Обратите внимание, что это не классическая экскурсия по музею, вы не услышите на ней искусствоведческую информацию. Арт-терапия для вас, если вы готовы анализировать свои чувства и хотите попробовать что-то новое!

Организационные детали

  • С вами буду я или мой коллега Кирилл, также гид-психолог и арт-терапевт
  • Уметь рисовать не нужно:) Бумагу и пастель мы предоставляем. Если вы хотите новый, нераспечатанный комплект пастели и бумаги, мы можем купить его заранее по вашей просьбе. Если у вас есть своя сухая пастель (не менее 48 цветов), вы можете взять ее.

Про билеты в музей

  • Билеты в Русский музей оплачиваются дополнительно: 700 ₽ — взрослые, 500 ₽ — школьники от 14 лет, студенты и пенсионеры, 200 ₽ — дети 7-13 лет. Дети до 7 лет и инвалиды I и II группы — бесплатно
  • Купить билеты лучше на официальном сайте музея заранее на выбранное время, иначе билетов может не оказаться
  • Если вы идёте вдвоём, то вам нужно купить билет для каждого участника, включая гида
  • Если вы один/одна, то вы покупаете билет в музей только для себя

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле корпуса Бенуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 10822 туристов
Я искусствовед и психолог. До 2019 года я работала гидом-переводчиком. Я принимала иностранных туристов со всего света и показывала им Санкт-Петербург и другие города. Наша команда состоит из гидов-переводчиков с
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большим стажем работы и искусствоведческим образованием. Наш прежний опыт очень помогает нам сейчас — ведь многие иностранцы совершенно не знают наших реалий и очень ждут понятных, впечатляющих историй о Санкт-Петербурге, его дворцах, о том, что они видят вокруг себя. Навык адаптировать рассказ для китайца, англичанина, мексиканца, индийца очень пригождается нам в работе с детьми и проведении экскурсий на простом и ясном языке.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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Тем,кто не прочь поразмышлять о себе, своем восприятии полотна и соотношении его с жизнью и вымыслом, но не всегда владеет подходами и техникой такового восприятия, настоятельно рекомендую пройти сеанс терапии с замечательным психологом Алиной. Уверен, это будет интересно, увлекательно и поучительно.
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