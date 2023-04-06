Русское искусство 20 века, символизм и авангард — это живопись, где сюжет уступает цвету, форме, впечатлению. И наша прогулка по корпусу Бенуа станет попыткой прочувствовать такое искусство, прожив его через себя, а себя через такое искусство. Сначала вы сами нарисуете мандалу, и она ляжет в основу маршрута. А затем приготовьтесь выбирать картины, анализировать свои ощущения от них, вспоминать — и открываться новым формат опыта!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

«Если ты хочешь иметь то, что никогда не имел, тогда сделай то, чего никогда не делал».

(Носсрат Пезешкиан, основоположник метода позитивной психотерапии)

Что вас ожидает

Арт-терапии, или Особая встреча с искусством — и собой

Возможность на пару часов отвлечься от рутины, погрузиться в цвета и калейдоскоп открывающихся чувств — таким будет ваше посещение корпуса Бенуа Русского музея. Этот формат подразумевает встречу именно со своими ощущениями и с самими картинами, а арт-терапевт является организатором-проводником.

Как это будет?

В начале встречи вы нарисуете мандалу — изображение в круге, которое будет нашим компасом в путешествии по залам. Цвета и образы рисунка, а также ваши личные желания определят, какие картины мы будем смотреть. Вы будете выбирать их, а арт-терапевт задавать вопросы, направленные на ваши размышления, воспоминания и мечты.

Такая практика искусством поможет выявить и осознать ваши обычные способы поведения и реакции. А картины смогут метафорически подсказать, как справиться с той или иной ситуацией, расширить своё восприятие.

Кому подойдёт эта программа

Обратите внимание, что это не классическая экскурсия по музею, вы не услышите на ней искусствоведческую информацию. Арт-терапия для вас, если вы готовы анализировать свои чувства и хотите попробовать что-то новое!

Организационные детали

С вами буду я или мой коллега Кирилл, также гид-психолог и арт-терапевт

Уметь рисовать не нужно:) Бумагу и пастель мы предоставляем. Если вы хотите новый, нераспечатанный комплект пастели и бумаги, мы можем купить его заранее по вашей просьбе. Если у вас есть своя сухая пастель (не менее 48 цветов), вы можете взять ее.

Про билеты в музей