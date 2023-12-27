«Если ты хочешь иметь то, что никогда не имел, тогда сделай то, чего никогда не делал». (Носсрат Пезешкиан, основоположник метода позитивной психотерапии)
Что вас ожидает
Арт-терапии, или Особая встреча с искусством — и собой
Возможность на пару часов отвлечься от рутины, погрузиться в цвета и калейдоскоп открывающихся чувств — таким будет ваше посещение корпуса Бенуа Русского музея. Этот формат подразумевает встречу именно со своими ощущениями и с самими картинами, а арт-терапевт является организатором-проводником.
Как это будет?
В начале встречи вы нарисуете мандалу — изображение в круге, которое будет нашим компасом в путешествии по залам. Цвета и образы рисунка, а также ваши личные желания определят, какие картины мы будем смотреть. Вы будете выбирать их, а арт-терапевт задавать вопросы, направленные на ваши размышления, воспоминания и мечты.
Такая практика искусством поможет выявить и осознать ваши обычные способы поведения и реакции. А картины смогут метафорически подсказать, как справиться с той или иной ситуацией, расширить своё восприятие.
Кому подойдёт эта программа
Обратите внимание, что это не классическая экскурсия по музею, вы не услышите на ней искусствоведческую информацию. Арт-терапия для вас, если вы готовы анализировать свои чувства и хотите попробовать что-то новое!
Организационные детали
С вами буду я или мой коллега Кирилл, также гид-психолог и арт-терапевт
Уметь рисовать не нужно:) Бумагу и пастель мы предоставляем. Если вы хотите новый, нераспечатанный комплект пастели и бумаги, мы можем купить его заранее по вашей просьбе. Если у вас есть своя сухая пастель (не менее 48 цветов), вы можете взять ее.
Про билеты в музей
Билеты в Русский музей оплачиваются дополнительно: 700 ₽ — взрослые, 500 ₽ — школьники от 14 лет, студенты и пенсионеры, 200 ₽ — дети 7-13 лет. Дети до 7 лет и инвалиды I и II группы — бесплатно
Купить билеты лучше на официальном сайте музея заранее на выбранное время, иначе билетов может не оказаться
Если вы идёте вдвоём, то вам нужно купить билет для каждого участника, включая гида
Если вы один/одна, то вы покупаете билет в музей только для себя
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле корпуса Бенуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 10822 туристов
Я искусствовед и психолог. До 2019 года я работала гидом-переводчиком. Я принимала иностранных туристов со всего света и показывала им Санкт-Петербург и другие города. Наша команда состоит из гидов-переводчиков с читать дальшеуменьшить
большим стажем работы и искусствоведческим образованием.
Наш прежний опыт очень помогает нам сейчас — ведь многие иностранцы совершенно не знают наших реалий и очень ждут понятных, впечатляющих историй о Санкт-Петербурге, его дворцах, о том, что они видят вокруг себя. Навык адаптировать рассказ для китайца, англичанина, мексиканца, индийца очень пригождается нам в работе с детьми и проведении экскурсий на простом и ясном языке.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Стоклицкий
Тем,кто не прочь поразмышлять о себе, своем восприятии полотна и соотношении его с жизнью и вымыслом, но не всегда владеет подходами и техникой такового восприятия, настоятельно рекомендую пройти сеанс терапии с замечательным психологом Алиной. Уверен, это будет интересно, увлекательно и поучительно.
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