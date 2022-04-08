Опережая время: корпус Бенуа Русского музея

Ощутить дух эпохи через картины русских и советских гениев

Индивидуальная
Экспозиция корпуса Бенуа охватывает период с конца 19 века до 60-х годов; эта короткая эпоха оказалась необычайно богата на художественные эксперименты.

Вместе мы исследуем творения тех времен, от полотен Врубеля до работ Герасимова, титана советского стиля.

Вы убедитесь, что творчество не только созвучно своему времени, но даже предчувствует и определяет перемены в истории.
Опережая время: корпус Бенуа Русского музея
Опережая время: корпус Бенуа Русского музея
Опережая время: корпус Бенуа Русского музея
Опережая время: корпус Бенуа Русского музея
Опережая время: корпус Бенуа Русского музея
Опережая время: корпус Бенуа Русского музея
Опережая время: корпус Бенуа Русского музея
Опережая время: корпус Бенуа Русского музея
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Погружение в исторический контекст

На два часа русское искусство выхватит вас из суеты повседневности и перенесет в эпоху Империи и Советского Союза. Иллюстрациями к ней станут сюжеты полотен и судьбы художников. А если вы не чужды поэзии, живопись мы дополним стихами, посвященными как мастерам, так и их произведениям.

Многоголосие идей и стилей

В залах корпуса Бенуа перед вами предстанут самобытные Нестеров и Кустодиев и далёкий от них Татлин. Вы увидите, как прекрасно уживается пронзительная эмоциональность Петрова-Водкина и Филонова — этих трагических гениев Петербурга — с энтузиазмом и восторгом первых пятилеток в полотнах Дейнеки и Самохвалова. Разберетесь в особенностях движений «Мир Искусства» и «Бубновый Валет» и оцените пластические экзерсисы футуристов и супрематистов. Я помогу не запутаться в «-измах» и понять, какие идеи легли в основу знаменитых картин.

Организационные детали

Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно на месте, в кассе: 300 руб. взрослый, есть льготы студентам, пенсионерам; дети до 16 — бесплатно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Невский проспект
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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