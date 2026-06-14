Приглашаем вас на эксклюзивное путешествие по корпусу Бенуа, где каждый зал расскажет свою уникальную историю.Откройте для себя творчество великих мастеров, которые предвосхитили и определили ход истории своими работами.Экскурсия в корпусе

Бенуа - это не просто осмотр экспонатов, это погружение в мир искусства, где каждая картина и каждый художник имеют свою неповторимую историю. Вместе с опытным гидом вы пройдете путь от полотен Врубеля до советского реализма Герасимова, узнаете о влиянии идей и стилей, которые сформировали лицо русского искусства. Экскурсия обогатит ваше понимание культуры и искусства, и вы увидите, как искусство отражает и трансформирует реальность. Входные билеты в музей и услуги гида оплачиваются отдельно, но это инвестиция в незабываемый опыт, который останется с вами на всю жизнь

Описание экскурсии

Погружение в исторический контекст

На два часа русское искусство выхватит вас из суеты повседневности и перенесет в эпоху Империи и Советского Союза. Иллюстрациями к ней станут сюжеты полотен и судьбы художников. А если вы не чужды поэзии, живопись мы дополним стихами, посвященными как мастерам, так и их произведениям.

Многоголосие идей и стилей

В залах корпуса Бенуа перед вами предстанут самобытные Нестеров и Кустодиев и далёкий от них Татлин. Вы увидите, как прекрасно уживается пронзительная эмоциональность Петрова-Водкина и Филонова — этих трагических гениев Петербурга — с энтузиазмом и восторгом первых пятилеток в полотнах Дейнеки и Самохвалова. Разберетесь в особенностях движений «Мир Искусства» и «Бубновый Валет» и оцените пластические экзерсисы футуристов и супрематистов. Я помогу не запутаться в «-измах» и понять, какие идеи легли в основу знаменитых картин.

Организационные детали