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Опережая время: корпус Бенуа Русского музея

Исследуйте величие русского искусства от конца 19 века до 60-х годов в уникальной индивидуальной экскурсии
Приглашаем вас на эксклюзивное путешествие по корпусу Бенуа, где каждый зал расскажет свою уникальную историю.

Откройте для себя творчество великих мастеров, которые предвосхитили и определили ход истории своими работами.

Экскурсия в корпусе
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Бенуа - это не просто осмотр экспонатов, это погружение в мир искусства, где каждая картина и каждый художник имеют свою неповторимую историю.

Вместе с опытным гидом вы пройдете путь от полотен Врубеля до советского реализма Герасимова, узнаете о влиянии идей и стилей, которые сформировали лицо русского искусства.

Экскурсия обогатит ваше понимание культуры и искусства, и вы увидите, как искусство отражает и трансформирует реальность.

Входные билеты в музей и услуги гида оплачиваются отдельно, но это инвестиция в незабываемый опыт, который останется с вами на всю жизнь

4.9
39 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🖼 Погружение в исторический контекст
  • 🎨 Многоголосие идей и стилей
  • 🖌 Иллюстрации судьб художников
  • 📜 Дополнение живописи стихами
  • 🖼 Уникальные экспонаты корпуса Бенуа
Опережая время: корпус Бенуа Русского музея
Опережая время: корпус Бенуа Русского музея
Опережая время: корпус Бенуа Русского музея

Что можно увидеть

  • Корпус Бенуа
  • Михайловский дворец

Описание экскурсии

Погружение в исторический контекст

На два часа русское искусство выхватит вас из суеты повседневности и перенесет в эпоху Империи и Советского Союза. Иллюстрациями к ней станут сюжеты полотен и судьбы художников. А если вы не чужды поэзии, живопись мы дополним стихами, посвященными как мастерам, так и их произведениям.

Многоголосие идей и стилей

В залах корпуса Бенуа перед вами предстанут самобытные Нестеров и Кустодиев и далёкий от них Татлин. Вы увидите, как прекрасно уживается пронзительная эмоциональность Петрова-Водкина и Филонова — этих трагических гениев Петербурга — с энтузиазмом и восторгом первых пятилеток в полотнах Дейнеки и Самохвалова. Разберетесь в особенностях движений «Мир Искусства» и «Бубновый Валет» и оцените пластические экзерсисы футуристов и супрематистов. Я помогу не запутаться в «-измах» и понять, какие идеи легли в основу знаменитых картин.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в корпус Бенуа, в том числе для гида. По предоплате могу приобрести билеты на всю группу — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
вестибюль корп. Бенуа, наб. канала Грибоедова, 2;
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Темур
Темур — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3365 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Темур и я представляю команду гидов с городской аккредитацией и лицензиями в предлагаемых музеях. Сам я работаю гидом более 10 лет. Все гиды, проводящие экскурсии, — профи,
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работающие в культурной столице на разных языках. Обстоятельства последних лет сложились так, что гиды-переводчики предлагают свои знания туристам из России. На экскурсиях мы держимся фактов. Я не рассказываю анекдоты и байки (увы), об этом же прошу своих коллег: без «воды» — в приоритете знания.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
2
3
1
2
1
Е
спасибо большое за содержательное мероприятия. очень интересный рассказ, умение ориентироваться по ситуации: картины в музее менялись, но это не смущало нашего гида, он хорошо владеет предметом.
спасибо большое за содержательное мероприятия. очень интересный рассказ, умение ориентироваться по ситуации: картины в музее менялись,
спасибо большое за содержательное мероприятия. очень интересный рассказ, умение ориентироваться по ситуации: картины в музее менялись,
спасибо большое за содержательное мероприятия. очень интересный рассказ, умение ориентироваться по ситуации: картины в музее менялись,
спасибо большое за содержательное мероприятия. очень интересный рассказ, умение ориентироваться по ситуации: картины в музее менялись,
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Ольга
Благодарны за профессионализм и компетентность)
Благодарны за профессионализм и компетентность)
Благодарны за профессионализм и компетентность)
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О
Посещение экспозиции «Опережая время» в корпусе Бенуа Русского музея произвело на нас большое впечатление. И в этом не последнюю роль сыграл наш гид Темур… Не считаясь со временем, он кропотливо,
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с большим знанием дела и энтузиазмом провел нас по хитросплетениям Русского авангарда, сквозь многочисленные течения и их представителей. Мы покидали галерею с огромным желанием вернуться туда еще раз! Огромное спасибо Темуру - прекрасному гиду и профессионалу!

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О
Наше небольшая группа, чрезвычайна довольна нашим экскурсоводом по выставке «Наш Авангард». Хотя так называть Темура экскурсоводом, полагаем, неверно) Скорее искусствовед в сопровождение. Эта была не только констатация фактов, а именно
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интригующий рассказ, анализ, сравнение. Забавно, что в тот день, когда мы пришли на выставку «Наш Авангард», экспозиция поменялась. Часть картин кураторы выставки убрали, часть перевесили на другие места и не успели приложить или поменять таблички с названиями и авторами. Получился некий квест) Но разве может смутить данный факт искусствоведа? Скорее позабавил. Мы прекрасно провели время и не заметили, как пролетели 2 часа встречи. Несомненно, рекомендуем воспользоваться шансом, вместе с Тимуром посетить выставку и посетить музей.

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А
Не первый раз с Темуром на экскурсии) Русский музей прекрасен не только своими произведениями искусств, но и гидами Санкт-Петербурга! Спасибо за интересную, познавательную экскурсию!
Не первый раз с Темуром на экскурсии) Русский музей прекрасен не только своими произведениями искусств, но
Не первый раз с Темуром на экскурсии) Русский музей прекрасен не только своими произведениями искусств, но
Не первый раз с Темуром на экскурсии) Русский музей прекрасен не только своими произведениями искусств, но
Не первый раз с Темуром на экскурсии) Русский музей прекрасен не только своими произведениями искусств, но
Не первый раз с Темуром на экскурсии) Русский музей прекрасен не только своими произведениями искусств, но
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А
Очень насыщенная и интересная программа, Темур не просто познакомил нас с развитием русского авангарда, но и рассказал любопытные истории из жизни художников. Однозначно рекомендую!!!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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