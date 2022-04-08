Что вас ожидает

Погружение в исторический контекст

На два часа русское искусство выхватит вас из суеты повседневности и перенесет в эпоху Империи и Советского Союза. Иллюстрациями к ней станут сюжеты полотен и судьбы художников. А если вы не чужды поэзии, живопись мы дополним стихами, посвященными как мастерам, так и их произведениям.

Многоголосие идей и стилей

В залах корпуса Бенуа перед вами предстанут самобытные Нестеров и Кустодиев и далёкий от них Татлин. Вы увидите, как прекрасно уживается пронзительная эмоциональность Петрова-Водкина и Филонова — этих трагических гениев Петербурга — с энтузиазмом и восторгом первых пятилеток в полотнах Дейнеки и Самохвалова. Разберетесь в особенностях движений «Мир Искусства» и «Бубновый Валет» и оцените пластические экзерсисы футуристов и супрематистов. Я помогу не запутаться в «-измах» и понять, какие идеи легли в основу знаменитых картин.

Организационные детали

Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно на месте, в кассе: 300 руб. взрослый, есть льготы студентам, пенсионерам; дети до 16 — бесплатно.