Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Артефакты Литейного округа с посещением квартиры в доходном доме Бака

4.8
13 отзывов
Тома К.
Тома К. – Гид из Санкт-Петербурга
Исследуем центральную часть Литейного округа с его переулками, зелеными оазисами и потайными местами.
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Экскурсия

1 200 ₽ за человека

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Артефакты Литейного округа с посещением квартиры в доходном доме Бака
Артефакты Литейного округа с посещением квартиры в доходном доме Бака
Чем живет исторический район сегодня? Основная тема прогулки –
независимые проекты, сделанные людьми для людей. В зимней и весенней
программе экскурсии 🧭 «Негласный Литейный» изучаем артефакты
района с его парадными, комиссионными магазины и современным
благоустройством. Кульминация — посещение доходного дома Юлиана
Бака, с его подвесными галереями снаружи и внутр. Гостевой
визит в одну из исторических квартир: планировка с эркерами, 5
-метровые потолки и предметы интерьера начала XX века заворожат
всех без исключения.

В отличие от летнего и осеннего маршрут будет не замкнутый:

    встречаемся у кафе «Кофе на кухне» на Фонтанке, 17, заканчиваем
    у метро 🚇 Чернышевская. Одеваемся тепло, не забываем маски и
    боевой настрой любознательного горожанина.
    Подробнее о маршруте: увидим пример тактического урбанизма —
    посидим на скамейке, построенной на набережной Фонтанки
    активистами без согласований. На другой стороне реки зайдем в
    кофейню, которая придумала проект распродажи коллекционных
    картин, а также заглянем в местную колоритную комиссионку.
    Затем насладимся проходными дворами, ведущими с Фонтанки на ул.
    Пестеля и с Моховой телепортируемся на Литейный проспект, где
    зайдем погреться в кофейню в исторической парадной. Узнаем, чем
    хороша библиотека на Литейном проспекте, пересечем
    Преображенскую площадь, вспомним, что здесь жил Иосиф Бродский
    и историю 📖 создания музея «Полторы комнаты». Добавим истории 📖 про
    местный активизм и сообщество жителей Литейного округа. На
    протяжении экскурсии 🧭 вас ждет много рассказов про традиции и
    тренды сохранения культурного наследия.
    +Что входит
    • Посещение квартиры с оригинальными интерьерами в доходном доме Бака (начало XX века)
    Начало
    🚩 Наб. реки Фонтанки, 17, у кафе "Кофе на кухне"
    Место завершения
    🏁 м. Чернышевская
    Артефакты Литейного округа с посещением квартиры в доходном доме Бака
    Артефакты Литейного округа с посещением квартиры в доходном доме Бака
    Артефакты Литейного округа с посещением квартиры в доходном доме Бака
    Артефакты Литейного округа с посещением квартиры в доходном доме Бака
    Артефакты Литейного округа с посещением квартиры в доходном доме Бака
    Артефакты Литейного округа с посещением квартиры в доходном доме Бака

    Экскурсия проводится Суббота 13:00, воскресенье 13:00

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Тома К.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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