Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Чем живет исторический район сегодня? Основная тема прогулки –

независимые проекты, сделанные людьми для людей. В зимней и весенней

программе экскурсии 🧭 «Негласный Литейный» изучаем артефакты

района с его парадными, комиссионными магазины и современным

благоустройством. Кульминация — посещение доходного дома Юлиана

Бака, с его подвесными галереями снаружи и внутр. Гостевой

визит в одну из исторических квартир: планировка с эркерами, 5

-метровые потолки и предметы интерьера начала XX века заворожат

всех без исключения.

В отличие от летнего и осеннего маршрут будет не замкнутый:

встречаемся у кафе «Кофе на кухне» на Фонтанке, 17, заканчиваем

у метро 🚇 Чернышевская. Одеваемся тепло, не забываем маски и

боевой настрой любознательного горожанина.

Подробнее о маршруте: увидим пример тактического урбанизма —

посидим на скамейке, построенной на набережной Фонтанки

активистами без согласований. На другой стороне реки зайдем в

кофейню, которая придумала проект распродажи коллекционных

картин, а также заглянем в местную колоритную комиссионку.

Затем насладимся проходными дворами, ведущими с Фонтанки на ул.

Пестеля и с Моховой телепортируемся на Литейный проспект, где

зайдем погреться в кофейню в исторической парадной. Узнаем, чем

хороша библиотека на Литейном проспекте, пересечем

Преображенскую площадь, вспомним, что здесь жил Иосиф Бродский

и историю 📖 создания музея «Полторы комнаты». Добавим истории 📖 про

местный активизм и сообщество жителей Литейного округа. На

протяжении экскурсии 🧭 вас ждет много рассказов про традиции и

тренды сохранения культурного наследия.