Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Чем живет исторический район сегодня? Основная тема прогулки –
независимые проекты, сделанные людьми для людей. В зимней и весенней
программе экскурсии 🧭 «Негласный Литейный» изучаем артефакты
района с его парадными, комиссионными магазины и современным
благоустройством. Кульминация — посещение доходного дома Юлиана
Бака, с его подвесными галереями снаружи и внутр. Гостевой
визит в одну из исторических квартир: планировка с эркерами, 5
-метровые потолки и предметы интерьера начала XX века заворожат
всех без исключения.
В отличие от летнего и осеннего маршрут будет не замкнутый:
встречаемся у кафе «Кофе на кухне» на Фонтанке, 17, заканчиваем
у метро 🚇 Чернышевская. Одеваемся тепло, не забываем маски и
боевой настрой любознательного горожанина.
Подробнее о маршруте: увидим пример тактического урбанизма —
посидим на скамейке, построенной на набережной Фонтанки
активистами без согласований. На другой стороне реки зайдем в
кофейню, которая придумала проект распродажи коллекционных
картин, а также заглянем в местную колоритную комиссионку.
Затем насладимся проходными дворами, ведущими с Фонтанки на ул.
Пестеля и с Моховой телепортируемся на Литейный проспект, где
зайдем погреться в кофейню в исторической парадной. Узнаем, чем
хороша библиотека на Литейном проспекте, пересечем
Преображенскую площадь, вспомним, что здесь жил Иосиф Бродский
и историю 📖 создания музея «Полторы комнаты». Добавим истории 📖 про
местный активизм и сообщество жителей Литейного округа. На
протяжении экскурсии 🧭 вас ждет много рассказов про традиции и
тренды сохранения культурного наследия.