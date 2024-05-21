Дом Бака – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Дом Бака» в Санкт-Петербурге, цены от 850 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
19 отзывов
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Исследовать район Чернышевской снаружи и изнутри, побывать в легендарном доме и сделать топовые фото
Начало: У метро «Чернышевская»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
24 отзыва
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
Увидеть парящие галереи, узнать, как устроены доходные дома, и получить на память атмосферные снимки
Начало: Выход из метро Чернышевская
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
9 300 за всё до 5 чел.
Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
265 отзывов
Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные
Начало: Литейный проспект, 17-19
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
890 за человека
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
20 отзывов
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек
Не просто увидеть архитектурную достопримечательность Петербурга, но и побывать внутри
Начало: У метро «Чернышевская»
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
2 200 за человека
Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
2 отзыва
Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема
Групповая экскурсия по следам Маяковского, Есенина, Цветаевой, Ахматовой и других нашумевших творцов
Начало: у метро Чернышевская
Расписание: в четверг в 11:00, в субботу в 18:30
13 июня в 11:00
15 июня в 18:30
1000850 за человека
Вокруг Чернышевской: доходные дома района «Золотой треугольник»
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
83 отзыва
Экскурсия «Чернышевская 3 в 1»: дворы, парадные, дом Бака
Погрузитесь в атмосферу старинного Петербурга, исследуя легендарные дворы и парадные, полные историй и архитектурных шедевров
Начало: Литейный проспект, 17-19, рядом с каменными китайс...
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
990891 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Dansarun
    21 мая 2024
    Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные
    Очень интересно было, гид Денис все подробно рассказал и показал,
  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные
    Все было интересно и понятно 👌🏼 Денис -молодец 👍🏻 Придем на другие
  • И
    Ирина
    9 мая 2024
    Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема
    Большое спасибо за экскурсию организатору и экскурсоводу Анжелике. Очень понравился маршрут и подача материала. Рассказ о серебряном веке включал не только всем известные имена, но и забытые по разным причинам. Было интересно.
  • Е
    Екатерина
    6 мая 2024
    Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные
    Доброжелательный приятный гид. Пожелание - немного удлинить прогулку до 2 часов, посмотреть больше объектов.
  • Е
    Екатерина
    4 мая 2024
    Вокруг Чернышевской: доходные дома района «Золотой треугольник»
    Понравилась экскурсия. Гид Денис очень интересно и увлеченно провел экскуросию, узнали много интересного. Спасибо!
  • А
    Анастасия
    28 апреля 2024
    Вокруг Чернышевской: доходные дома района «Золотой треугольник»
    Замечательная экскурсия! Людмила прекрасный гид. Организаторы на высоте - позвонили, спросили: все ли в порядке. Приятно. Маршрут продуман. Рада, что выбрала. Надо будет и другие маршруты посетить. Спасибо!
    Замечательная экскурсия! Людмила прекрасный гид. Организаторы на высоте - позвонили, спросили: все ли в порядке. Приятно
  • М
    Мила
    26 апреля 2024
    Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема
    Спасибо Анжелике за погружение в серебряный век! У Маяковского хотелось плакать, у Гиппиус хотелось краснеть, у Есенина - злиться. Я
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    не знала некоторых имён, но гид так корректно и интересно описывала каждого, что не было ощущения, что чего-то не знаешь. Теперь буду читать Кузмина. Маршрут понравился и моему мужу, который не особенно любит литературу, потому что было много необычных дворов, мест, атлантов, и очень яркие истории в формате мыльных опер), а ещё так много картинок и фотографий! Вот вам описывают "козлоногую", и сразу архивное фото! Красота. Мы не сразу нашли место встречи, нам помог Администратор по телефону. Но если следовать рекомендациям и инструкциям команды, то в целом все просто, там и карта есть. Теперь пойду к ребятам на золотой век! Спасибо за такую чудесную и тёплую прогулку.

  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
    Огромное спасибо экскурсоводу Марине за удивительную встречу с историей! Побывали на данной экскурсии в "нелётную"погоду,минигруппой из трёх человек. Но на
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    улице находились по минимуму,за это большая благодарность Марине. Очень долго осматривали комнату в доме Бака,слушали интереснейшие факты из истории этого дома,любовались сохраненным интерьером 1905 года,а также посетили и другие парадные)Информация давались легко,без заиянутости. Рекомендую всем эту экскурсию к посещению!

    Огромное спасибо экскурсоводу Марине за удивительную встречу с историей! Побывали на данной экскурсии в "нелётную"погоду,минигруппой изОгромное спасибо экскурсоводу Марине за удивительную встречу с историей! Побывали на данной экскурсии в "нелётную"погоду,минигруппой изОгромное спасибо экскурсоводу Марине за удивительную встречу с историей! Побывали на данной экскурсии в "нелётную"погоду,минигруппой изОгромное спасибо экскурсоводу Марине за удивительную встречу с историей! Побывали на данной экскурсии в "нелётную"погоду,минигруппой изОгромное спасибо экскурсоводу Марине за удивительную встречу с историей! Побывали на данной экскурсии в "нелётную"погоду,минигруппой изОгромное спасибо экскурсоводу Марине за удивительную встречу с историей! Побывали на данной экскурсии в "нелётную"погоду,минигруппой изОгромное спасибо экскурсоводу Марине за удивительную встречу с историей! Побывали на данной экскурсии в "нелётную"погоду,минигруппой изОгромное спасибо экскурсоводу Марине за удивительную встречу с историей! Побывали на данной экскурсии в "нелётную"погоду,минигруппой из
  • И
    Ирина
    12 апреля 2024
    Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
    Были очень довольны, понравилось взаимодействие рассказчика с нами. Задавались вопросы для рассуждения, интересно было подумать, что и для чего были придуманы разные вещи. Получили то, за чем шли) история, архитектура, прогулка, общение, спасибо!
  • Е
    Елена
    17 марта 2024
    Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек
    Уютная неспешная экскурсия, ограниченная пространством одной комнаты в доме Бака. Комната сохранила в себе атмрсферу разных поколений. Чудом в комнате
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    сохранили лепнину, старинный камин, другие интересные детали интерьера. Благодаря таким экскурсиям лучше понимаешь город, узнаешь его через жизнь людей. Он перестаёт быть императорской глыбой, а наполняется судьбами людей.

    Уютная неспешная экскурсия, ограниченная пространством одной комнаты в доме Бака. Комната сохранила в себе атмрсферу разных

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дом Бака»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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