1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Исследовать район Чернышевской снаружи и изнутри, побывать в легендарном доме и сделать топовые фото
Начало: У метро «Чернышевская»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
Увидеть парящие галереи, узнать, как устроены доходные дома, и получить на память атмосферные снимки
Начало: Выход из метро Чернышевская
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
9 300₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Чернышевская: доходные дома, дворы, парадные
Начало: Литейный проспект, 17-19
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
890₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек
Не просто увидеть архитектурную достопримечательность Петербурга, но и побывать внутри
Начало: У метро «Чернышевская»
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
2 200₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
Серебряный век в Петербурге: декаданс, пожар, богема
Групповая экскурсия по следам Маяковского, Есенина, Цветаевой, Ахматовой и других нашумевших творцов
Начало: у метро Чернышевская
Расписание: в четверг в 11:00, в субботу в 18:30
13 июня в 11:00
15 июня в 18:30
1000850₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Экскурсия «Чернышевская 3 в 1»: дворы, парадные, дом Бака
Погрузитесь в атмосферу старинного Петербурга, исследуя легендарные дворы и парадные, полные историй и архитектурных шедевров
Начало: Литейный проспект, 17-19, рядом с каменными китайс...
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
990891₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- DDansarun21 мая 2024Очень интересно было, гид Денис все подробно рассказал и показал,
- ИИрина20 мая 2024Все было интересно и понятно 👌🏼 Денис -молодец 👍🏻 Придем на другие
- ИИрина9 мая 2024Большое спасибо за экскурсию организатору и экскурсоводу Анжелике. Очень понравился маршрут и подача материала. Рассказ о серебряном веке включал не только всем известные имена, но и забытые по разным причинам. Было интересно.
- ЕЕкатерина6 мая 2024Доброжелательный приятный гид. Пожелание - немного удлинить прогулку до 2 часов, посмотреть больше объектов.
- ЕЕкатерина4 мая 2024Понравилась экскурсия. Гид Денис очень интересно и увлеченно провел экскуросию, узнали много интересного. Спасибо!
- ААнастасия28 апреля 2024Замечательная экскурсия! Людмила прекрасный гид. Организаторы на высоте - позвонили, спросили: все ли в порядке. Приятно. Маршрут продуман. Рада, что выбрала. Надо будет и другие маршруты посетить. Спасибо!
- ММила26 апреля 2024Спасибо Анжелике за погружение в серебряный век! У Маяковского хотелось плакать, у Гиппиус хотелось краснеть, у Есенина - злиться. Я
- ООльга22 апреля 2024Огромное спасибо экскурсоводу Марине за удивительную встречу с историей! Побывали на данной экскурсии в "нелётную"погоду,минигруппой из трёх человек. Но на
- ИИрина12 апреля 2024Были очень довольны, понравилось взаимодействие рассказчика с нами. Задавались вопросы для рассуждения, интересно было подумать, что и для чего были придуманы разные вещи. Получили то, за чем шли) история, архитектура, прогулка, общение, спасибо!
- ЕЕлена17 марта 2024Уютная неспешная экскурсия, ограниченная пространством одной комнаты в доме Бака. Комната сохранила в себе атмрсферу разных поколений. Чудом в комнате
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дом Бака»
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