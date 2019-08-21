33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Вокруг Чернышевской: старинные доходные дома

Погрузиться в мир старого фонда Петербурга

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Мы, команда молодых архитекторов и влюбленных в Петербург гидов, познакомим вас с жилой застройкой некогда одного из самых дорогих районов города — «Золотым треугольником».

В ходе увлекательного променада, вам предстоит увидеть образцовые жилые дома рубежа XIX — ХХ веков, и полюбоваться их пышными фасадами, интерьерами, а также узнать интересные истории про судьбы их хозяев и жителей.

Мы расскажем о том, как и для кого строились дорогие «дома под жильцов», как содержались и кем обслуживались, и действительно ли иметь свой доходный дом в Петербурге было более выгодно, чем золотые прииски в Сибири? Кроме этого, только с нами вы сможете попасть внутрь знаменитого дома Бака.

А в конце программы мы пойдем на крышу.
930 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Чернышевская
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У этой экскурсии33 отзыва
4.63
Вокруг Чернышевской: старинные доходные дома
Вокруг Чернышевской: старинные доходные дома

Что вас ожидает

Программа предусматривает 2 части

1 часть: Фасады, интерьеры и их истории (пешеходная)
Мы увидим огромный жилой комплекс предводителя дворянства Анания Ратькова-Рожнова с аркой высотой в 5 этажей, дом с атлантами-германцами господина Англареса и другие менее известные широкой публике особняки, узнаем об их архитектурных особенностях и услышим истории их владельцев.

2 часть: Дом Бака
В ходе экскурсии вы попадете внутрь знаменитого дома инженера Бака с его футуристичным двором-колодцем и подвесной галереей.

Мы рассмотрим как необычные лепные элементы фасадов зданий, так и детали интерьеров шикарнейших парадных лестниц. Внутри них ещё сохраняются остатки былой роскоши: старинные витражи, чудесные кованые перила, мраморные ступени, изразцовые камины, «венецианская» штукатурка и многое другое!

В качестве дополнения к рассказам вы увидите:

  • старинные архивные чертежи и планы квартир некоторых построек
  • современные фотографии интерьеров бывших «барских» — ныне коммунальных квартир, где сохранилась уникальная лепнина, изразцовые печи или другие элементы дореволюционного декора

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Если группа не набирается, мы можем вам предложить альтернативные маршруты в других частях города.
  • Формат экскурсии — полностью пешеходный. Не везде имеются лифты, поэтому придётся немало подниматься пешком.
  • Эту экскурсию можно подарить, заказав у нас красивые подарочные сертификаты. Мы отправим их по почте, или вы можете их забрать в офисе в центре Петербурга.
  • Рекомендуем взять с собой фотоаппарат.
Вокруг Чернышевской: старинные доходные дома
Вокруг Чернышевской: старинные доходные дома
Вокруг Чернышевской: старинные доходные дома

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро Чернышевская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Мне 23 года, Петербуржец в 4-ом поколении. Я представляю агентство — экскурсию для вас проведет один из наших гидов. Все мы относимся к любимому городу с большим трепетом и обожаем делиться секретами старинных зданий, скрытых от посторонних глаз, с людьми, которые не равнодушны к историческому центру Санкт-Петербурга.
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33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 августа 2019
Экскурсию проводил Никита.Очень интересный рассказ, экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо! Большая претензия к организаторам: экскурсия продавалась как состоящая из двух частей:парадные и крыши.Никита провел первую часть.На вторую часть (крыши) оказалось мы должны ехать на другую станцию метро(с двумя пересадками).Времени у нас было 10 минут(между частями экскурсии).Естественно мы не приехали к назначенному времени. Добравшись до Петроградской с опозданием 15 минут мы экскурсовода не нашли. Деньги нам за вторую часть вернули сразу же,но настроение было испорчено.Это очень-очень обидно.Я думаю,если продаете экскурсии из двух частей надо все же подумать о стыковке.Нас было три человека-потратили 270 р.на метро и час времени просто скатавшись впустую...
22 июля 2019
Отличная экскурсия, спасибо гиду Никите.
2 июля 2019
Экскурсию проводит не Алексей, которого советовали и который указан гидом в описании. Это с ходу отталкивает.

И парадные в этой экскурсии не самые роскошные, в Питере есть более роскошные варианты. Хотя Питер всегда прекрасен - тоже некое несоответствие.
26 февраля 2019
Все очень понравилось, рекомендую сходить!
9 ноября 2018
Экскурсия НЕ понравилась. Во-первых, Алексей сам не проводит экскурсию (про него говорят, что он молодец); во-вторых, посылая за место себя не понятных экскурсоводов, он просто портит себе репутацию; в-третьих, больше НЕ кому советовать эту экскурсию не буду и сама заказывать не буду. Экскурсия была взята из-за мастерской художника, проводить они ее не могут больше, объяснили почему - ладно. Почему не предупредили, мы бы вовсе отказались от экскурсии и провели этот день более интересно!

Экскурсовод девчонка, опадала на 15, что полное не уважение к туристам! Туристы стоят и ждут экскурсовода - ужас! Постоянно с телефоном, то пишет, то звонки принимает, честно) я сдержана) но мне хотелось его выкинуть! Знание девушке КРАЙНЕ узкие. Показала дом в котором жил Маяковский, на вопрос: "один или втроем?" ответить не смогла, на этот вопрос ответили на следующей экскурсии. После этого вопросы задавать перестали, все равно ответ не знает! Считает и говорит "это моя фишка" на фразу "сейчас я вам покажу" - БРЕД. Нормальный экскурсовод показывает всегда (и показывает не на телефоне, где смотреть трудно - ни чего не видно), и на большом планшете (размера А4).

Девушка заучивает каждый дом, про который рассказывается, соответственно чуть в сторону и знаний нет. а ее некоторые фразы мы цитировали всю остальную поездку: "я не знаю", "этот дом очень красивый, но я его еще не выучила".

НЕ хотела отдавать деньги за такой низкий уровень проведения и организации экскурсии, Вам повезло что я честная и сама напомнила об оплате!


ВАЖНО!
Алексей, вы набрали себе людей, которых нельзя подпускать к туристам ВО ВСЕ! Это большой минус для Вас! И вообще вы очень сильно портите репутацию данного сайта (это мнение 4 туристов и 2 профессиональных экскурсоводов местных). Это крайнее неуважение к туристам, простое выгребание денег!!!

НЕ ходите!
6 ноября 2018
Экскурсия великолепная! Нашим гидом была Екатерина. Много что показала, рассказала и в конце экскурссии поднялись на крушу. Материал хороший, интересный. В общем довольна :)
Алла
26 октября 2018
Нам очень повезло с экскурсоводом. Лариса,настоящая петербурженка, знает и любит свой город,рассказывает замечательно, обращает внимание на интересные мелочи, узнали столько интересного... Время экскурсии пролетело просто незаметно. Если по Питеру -только с Ларисой !!!
20 сентября 2018
Экскурсию проводила Анастасия- потрясающий эрудированный, обаятельный гид!
Очень понравился маршрут и содержание! Посетила удивительные, красивые, старинные дома! Благодаря Анастасии почувствовала себя жительницей Петербурга и влюбилась в город ещё больше!
7 сентября 2018
Экскурсия Роскошные доходнве дома очень понравилась. Лариса ответила не все мои уточняющие вопросы. Видно, что экскурсовод увлечена этой темой！
11 августа 2018
Экскурсовод Лариса очень понравилась, рассказывала без скучных и занудных подробностей.
мне очень понравилось, я бы порекомендовала всем прогуляться по этим и другим местам с этим экскурсоводом.
Ещё 23 отзыва

Алексей проводит ещё 9 экскурсий

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