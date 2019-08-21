33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия НЕ понравилась. Во-первых, Алексей сам не проводит экскурсию (про него говорят, что он молодец); во-вторых, посылая за место себя не понятных экскурсоводов, он просто портит себе репутацию; в-третьих, больше НЕ кому советовать эту экскурсию не буду и сама заказывать не буду. Экскурсия была взята из-за мастерской художника, проводить они ее не могут больше, объяснили почему - ладно. Почему не предупредили, мы бы вовсе отказались от экскурсии и провели этот день более интересно!



Экскурсовод девчонка, опадала на 15, что полное не уважение к туристам! Туристы стоят и ждут экскурсовода - ужас! Постоянно с телефоном, то пишет, то звонки принимает, честно) я сдержана) но мне хотелось его выкинуть! Знание девушке КРАЙНЕ узкие. Показала дом в котором жил Маяковский, на вопрос: "один или втроем?" ответить не смогла, на этот вопрос ответили на следующей экскурсии. После этого вопросы задавать перестали, все равно ответ не знает! Считает и говорит "это моя фишка" на фразу "сейчас я вам покажу" - БРЕД. Нормальный экскурсовод показывает всегда (и показывает не на телефоне, где смотреть трудно - ни чего не видно), и на большом планшете (размера А4).



Девушка заучивает каждый дом, про который рассказывается, соответственно чуть в сторону и знаний нет. а ее некоторые фразы мы цитировали всю остальную поездку: "я не знаю", "этот дом очень красивый, но я его еще не выучила".



НЕ хотела отдавать деньги за такой низкий уровень проведения и организации экскурсии, Вам повезло что я честная и сама напомнила об оплате!





ВАЖНО!

Алексей, вы набрали себе людей, которых нельзя подпускать к туристам ВО ВСЕ! Это большой минус для Вас! И вообще вы очень сильно портите репутацию данного сайта (это мнение 4 туристов и 2 профессиональных экскурсоводов местных). Это крайнее неуважение к туристам, простое выгребание денег!!!



НЕ ходите!