325 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Секретный Петербург: прогулка с фотографом

Увидеть знаковые и нетуристические места, сохранить моменты и эмоции на профессиональных снимках

Если вы хотите увезти из Санкт-Петербурга не только воспоминания, но и чудесные фотографии, приглашаю вместе прогуляться по этому таинственному и прекрасному городу. Я проведу вас по мощеным улицам, наполненным духом легенд и историй, расскажу о петербургской культуре и поделюсь своей любовью к северной столице. И, конечно, сфотографирую вас не только в знаковых местах Петербурга — но и там, где вы никогда бы не оказались, не будучи местным жителем.