325 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Были на экскурсии 19.09.2019,экскурсия очень интересная,Сначала была пешеходная экскурсия по доходным домам,экскурсовод Михаил,профессионал высокого класса,искренне увлечённый темой.Так удивительно,всегда ,когда бываем в Санкт-Петербурге,видим только экстерьер домов,а тут была возможность оказаться внутри.Рассказ о домах был очень увлекательный ,время пролетело незаметно.Дальше мы поехали на метро на экскурсию на крышу,экскурсовод Георгий,очень обаятельный и интересный рассказчик,ответил на все вопросы по теме и не по теме тоже,сразу видно,что Георгий знает про город очень много.Спасибо за отличную экскурсию,вернёмся ещё не раз.И будем советовать всем друзьям👏