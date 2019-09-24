325 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Доходные дома Петербурга: побывать на крышах и внутри

Рассмотреть красоту старинных построек с разных ракурсов и прогуляться по нескольким крышам города

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Эта прогулка 👣 — возможность увидеть городскую застройку сразу с нескольких ракурсов: снизу, изнутри и сверху.

Вы познакомитесь с историей 📖 и богатым убранством старинных жилых домов Санкт-Петербурга, узнаете об их владельцах и жильцах, услышите легенды, которые обитают в стенах.

А затем подниметесь на самую высокую панорамную крышу Петербурга, откуда открывается великолепный вид на все городские достопримечательности 🏛️.
1500 ₽
1350 за человека
скидка10%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Владимирская
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У этой экскурсии325 отзывов
4.66
Доходные дома Петербурга: побывать на крышах и внутри
Доходные дома Петербурга: побывать на крышах и внутри

Что вас ожидает

  • На экскурсии я объясню вам, что такое доходный жилой дом, расскажу, кто в них жил, кто их строил и почему вообще они появились.
  • Вы узнаете о внутреннем убранстве домов, о том, как оно выглядело до революции, что поменялось в советские времена и что добавилось в наши.
  • Услышите множество историй о знаменитых и простых хозяевах и жильцах, о странных, веселых и мрачных событиях, здесь происходивших.
  • В маршрут входит посещение 5-7 самых интересных и добротных «домов под жильцов», представляющих несомненную культурную и художественную ценность.

Маршрут

  • Наше путешествие начнётся у станции метро Владимирская и продолжится на тихих улочках старинного округа, недалеко от метро. Вы увидите самые пышные фасады, оформленные в стилях модерн, неоренессанс и других, и обязательно заглянете в закрытые парадные с широкими лестницами, где сохранились остатки былой роскоши. Я очень люблю показывать детали, рассказывать о мелочах, на которые почти никто не обращает внимания. Например, на сохранившиеся с XIX века именные таблички или на витиеватые шпингалеты в окнах чьих-то квартир… Вы поймете, как эти дома «приспосабливались» под разные эпохи.
  • Вы непременно погуляете по таинственным проходным дворикам-колодцам, где царит своя уникальная атмосфера. Затем подниметесь на безопасную крышу, с которой увидите соседние постройки и перспективу городских крыш, фактурные ржавые мансарды художников и интересный лепной декор, который находится так высоко, что его сложно рассмотреть снизу. Но и это еще не всё! В теплую походу мы поднимемся на самую высокую крышу в самом сердце Петербурга, откуда вы сможете насладиться великолепным видом и сделать отличные фотографии. Либо же можно посетить сразу несколько крыш, где вы будете переходить с одного дома на следующий по системе соединенных зданий (2-3 дома), однако — как и у всех домов, где на крышах есть переходы — панорама здесь открывается не настолько обширная. Если вы желаете выбрать такой вариант, уточните, пожалуйста, о его возможности у гида при бронировании.
  • Гуляя по таким местам, вы прикоснетесь к прекрасной истории, буквально рассмотрите её со всех сторон. Увидите остатки дореволюционной роскоши и советского быта, проникнетесь атмосферой времен петербургской интеллигенции, насладитесь городом с высоты и поймете, что фасад дома — это лишь обложка книги.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия состоит из пешеходной прогулки и часовой прогулки по крыше
  • В программу включено время трансфера
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов-историков нашей команды

Обратите внимание

  • Маршрут может меняться в зависимости от времени года, погоды и ваших предпочтений
  • Вы можете забронировать экскурсию для подарка и получить подарочный сертификат. Подробности уточняйте при бронировании.

Фотографии предоставлены Иваном Смеловым и Ириной Северовой.

Доходные дома Петербурга: побывать на крышах и внутри
Доходные дома Петербурга: побывать на крышах и внутри
Доходные дома Петербурга: побывать на крышах и внутри
Доходные дома Петербурга: побывать на крышах и внутри
Доходные дома Петербурга: побывать на крышах и внутри
Доходные дома Петербурга: побывать на крышах и внутри
Доходные дома Петербурга: побывать на крышах и внутри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро Владимирская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Мне 23 года, Петербуржец в 4-ом поколении. Я представляю агентство — экскурсию для вас проведет один из наших гидов. Все мы относимся к любимому городу с большим трепетом и обожаем делиться секретами старинных зданий, скрытых от посторонних глаз, с людьми, которые не равнодушны к историческому центру Санкт-Петербурга.
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325 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 сентября 2019
Очень понравилась экскурсия по доходным домам, которую проводил Михаил. Интересно, увлекательно и познавательно! Очень рада таким образом познакомиться с историей Петербурга.
20 сентября 2019
Были на экскурсии 19.09.2019,экскурсия очень интересная,Сначала была пешеходная экскурсия по доходным домам,экскурсовод Михаил,профессионал высокого класса,искренне увлечённый темой.Так удивительно,всегда ,когда бываем в Санкт-Петербурге,видим только экстерьер домов,а тут была возможность оказаться внутри.Рассказ о домах был очень увлекательный ,время пролетело незаметно.Дальше мы поехали на метро на экскурсию на крышу,экскурсовод Георгий,очень обаятельный и интересный рассказчик,ответил на все вопросы по теме и не по теме тоже,сразу видно,что Георгий знает про город очень много.Спасибо за отличную экскурсию,вернёмся ещё не раз.И будем советовать всем друзьям👏
11 сентября 2019
Экскурсия о доходных домах Петербурга, их посещение и рассказ экскурсовода Михаила были очень познавательные и интересные. Впечатлили сами дома, их внешнее и внутреннее убранство. Входя внутрь дома, видя их парадные, погружаешься во временные рамки и то время, когда они были построены и там жили люди и снимали эти дома. Посетили дома, архитекторами которых были Никонов, Херов. Особенно впечатлил дом Ф. М. Достоевского, где он часто останавливался в Петербурге и написал своих знаменитых " Братьев Карамазовых ". Особенное спасибо экскурсоводу Михаилу за интересный, живой, неформальный рассказ и общение.
1 сентября 2019
Было очень интересно и познавательно. Полтора часа экскурсии прошли незаметно. Единственная накладка произошла, когда мы не успели доехать вовремя до экскурсии на крыше. Там тоже очень понравилось — открывается красивый вид на город. Но обувь лучше надевать супер удобную, потому что даже наши кеды скользили.
25 августа 2019
Получили огромное удовольствие. Очень приятные гиды. Спасибо.
24 августа 2019
Понравилась гид Мария. Интересно рассказывает. Посетили 3 дома, внутренние дворы и парадные. Чтобы залезть на крышу , надо бы ехать на другую станцию метро, там с гидом Алексеем забрались на 1 крышу, походили там, все не страшно, безопасно. Он интересно рассказывает. Прошли чёрной лестницей и чердаком.... вид нельзя сказать, что захватывающий, наверно с исаакия лучше, но это было тоже очень необычно. Не жалеем, что сходили.
19 августа 2019
Добрый день! Экскурсия очень интересная и познавательная, Питер стал ближе и приобрёл совсем другие очертания...спасибо гиду Михаила за глубокое, но ненавязчивое погружение в загадочные тайны города..
15 августа 2019
мы ходили на экскурсию группой 9 человек, экскурсия была на английском, поскольку с нами были иностранцы. экскурсия всех впечатлила и оставила прекрасные воспоминания. гид рассказывал очень интересно и на хорошем английском. я буду рекомендовать эту экскурсию друзьям. много интересных фактов, красивых видов и я ничуть не жалею что выбрала именно эту команду. спасибо вам большое!
12 августа 2019
На маршруте два экскурсовода. По парадным и дворам понравилось больше во всех отношениях - и рассказчик, и маршрут. Посетили три подъезда (у экскурсовода были ключи от домофона) и несколько дворов, послушали рассказ об устройстве жизни конца 19 века. Экскурсия на крышу - просто поднялись на одну из крыш и осмотрели виды. Гид пробовал рассказывать, но его особо не слушали, на вопросы отвечал хорошо (подробно и по делу). Ждали от экскурсии большего
5 августа 2019
Экскурсовод Эвелина понравилась. Информативно, маршрут составлен интересно.Подробная визуализация парадных от остатков блеска до низшего достатка живущих в городе людей. Плюс интересный рассказ о каждом объекте . Спасибо.
Ещё 315 отзывов

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