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Вокруг Чернышевской: квартира в доме Ю. Б. Бака, истории доходных домов

4.5
31 отзыв
Алексей П.
Алексей П. – Гид из Санкт-Петербурга
Любуясь изысканной архитектурой, вы совершите путешествие во времени в Петербург рубежа XIX-ХХ веков.

Мы рассмотрим фасады и заглянем внутрь роскошных особняков, расскажем о том, как и для кого строились шикарные «дома под жильцов», как они содержались и кем обслуживались.

Действительно ли иметь свой доходный дом в Петербурге было более выгодно, чем золотые прииски в Сибири.

Район вокруг Чернышевской — место, куда редко добираются туристы, и очень зря — он хранит много секретов богатых жителей некогда имперской столицы ⭐️.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 16 человек

  • 850 ₽ за человека

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Вокруг Чернышевской: квартира в доме Ю. Б. Бака, истории доходных домов
Вокруг Чернышевской: квартира в доме Ю. Б. Бака, истории доходных домов

Что вы увидите

  • Дом Бака
  • Доходный дом Ратькова-Рожнова
  • Доходный дом С. Ф. Англареса
  • Другие старинные доходные дома на Чернышевской
Вас ожидает знакомство с одним из некогда самых дорогих районов столичного Петербурга: роскошные фасады и интерьеры старинных парадных, включая проход по уникальной подвесной галерее дома Бака и посещение квартиры в этом доме.
В маршрут входят великолепные творения архитекторов Петербурга. Мы увидим прекрасные фасады снаружи и изнутри: со старинными витражами, мраморными ступенями и метлахской плиткой. В этих стенах вы почувствуете дыхание старого Петербурга.
И, конечно, мы отправимся в путешествие в знаменитый доходный Дом Юлиана Бака, русского инженера путей сообщения. А в нём посетим квартиру, которая когда-то принадлежала петербургскому миллионеру дореволюционного времени, в ней сохранился оригинальный декор и даже действующий камин! Этот дом имеет невероятную историю 📖, которую мы расскажем вам на экскурсии 🧭 вокруг метро 🚇 Чернышевская украшен целой россыпью доходных домов:
  • Огромный жилой комплекс предводителя дворянства Анания Ратькова-Рожнова с аркой высотой в 5 этажей.
  • Знаменитый Египетский дом.
  • Другие, менее известные широкой публике особняки. Мы узнаем об их архитектурных особенностях и услышим истории известных жильцов.
  • Только с нами вы сможете попасть внутрь знаменитого дома Ю. Б. Бака с его просторным двором-колодцем и подвесной галереей.
  • Гид расскажет вам о судьбе бывших роскошных квартир в доходных домах, вы узнаете подробности дореволюционного быта и историю жильцов. Вы сможете почувствовать себя самым настоящим путешественником во времени! Также мы ответим на интересующий многих вопрос: сколько стоит квадратный метр в старом фонде с изразцовой печкой и лепниной.

В качестве дополнения к прогулке 👣 вы увидите:

  • старинные архивные чертежи и планы квартир некоторых построек,
  • современные фотографии 📸 интерьеров бывших «барских» — ныне коммунальных квартир, где сохранилась уникальная лепнина, изразцовые печи или другие элементы дореволюционного декора.
  • в квартире дома Бака вы услышите старинные пластинки на граммофоне с ручным заводом!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 ст. м. Чернышевская
Вокруг Чернышевской: квартира в доме Ю. Б. Бака, истории доходных домов
Вокруг Чернышевской: квартира в доме Ю. Б. Бака, истории доходных домов
Вокруг Чернышевской: квартира в доме Ю. Б. Бака, истории доходных домов
Вокруг Чернышевской: квартира в доме Ю. Б. Бака, истории доходных домов
Вокруг Чернышевской: квартира в доме Ю. Б. Бака, истории доходных домов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей П.
Алексей П.
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31 отзыв оставили туристы

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