Вас ожидает знакомство с одним из некогда самых дорогих районов столичного Петербурга: роскошные фасады и интерьеры старинных парадных, включая проход по уникальной подвесной галерее дома Бака и посещение квартиры в этом доме.

В маршрут входят великолепные творения архитекторов Петербурга. Мы увидим прекрасные фасады снаружи и изнутри: со старинными витражами, мраморными ступенями и метлахской плиткой. В этих стенах вы почувствуете дыхание старого Петербурга.