Вас ожидает знакомство с одним из некогда самых дорогих районов столичного Петербурга: роскошные фасады и интерьеры старинных парадных, включая проход по уникальной подвесной галерее дома Бака и посещение квартиры в этом доме.
В маршрут входят великолепные творения архитекторов Петербурга. Мы увидим прекрасные фасады снаружи и изнутри: со старинными витражами, мраморными ступенями и метлахской плиткой. В этих стенах вы почувствуете дыхание старого Петербурга.
И, конечно, мы отправимся в путешествие в знаменитый доходный Дом Юлиана Бака, русского инженера путей сообщения. А в нём посетим квартиру, которая когда-то принадлежала петербургскому миллионеру дореволюционного времени, в ней сохранился оригинальный декор и даже действующий камин! Этот дом имеет невероятную историю 📖, которую мы расскажем вам на экскурсии 🧭 вокруг метро 🚇 Чернышевская украшен целой россыпью доходных домов:
Огромный жилой комплекс предводителя дворянства Анания Ратькова-Рожнова с аркой высотой в 5 этажей.
Знаменитый Египетский дом.
Другие, менее известные широкой публике особняки. Мы узнаем об их архитектурных особенностях и услышим истории известных жильцов.
Только с нами вы сможете попасть внутрь знаменитого дома Ю. Б. Бака с его просторным двором-колодцем и подвесной галереей.
Гид расскажет вам о судьбе бывших роскошных квартир в доходных домах, вы узнаете подробности дореволюционного быта и историю жильцов. Вы сможете почувствовать себя самым настоящим путешественником во времени! Также мы ответим на интересующий многих вопрос: сколько стоит квадратный метр в старом фонде с изразцовой печкой и лепниной.
В качестве дополнения к прогулке 👣 вы увидите:
старинные архивные чертежи и планы квартир некоторых построек,
современные фотографии 📸 интерьеров бывших «барских» — ныне коммунальных квартир, где сохранилась уникальная лепнина, изразцовые печи или другие элементы дореволюционного декора.
в квартире дома Бака вы услышите старинные пластинки на граммофоне с ручным заводом!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 ст. м. Чернышевская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 16 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.