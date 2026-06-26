Парадный дворец графа Румянцева сохранил старинные интерьеры. Лепнина, мрамор, хрусталь, дуб будто переносят в аристократический Петербург 19 века. А высокие окна создают мягкий свет — идеально для атмосферных и эстетичных кадров.
Но фотопрогулка — это, в первую очередь, о вас! Поймаю в объектив настроение, лучший ракурс и мгновение, где вы — часть изысканной эпохи.
Но фотопрогулка — это, в первую очередь, о вас! Поймаю в объектив настроение, лучший ракурс и мгновение, где вы — часть изысканной эпохи.
Описание фото-прогулки
Мы встретимся в особняке Румянцева, пройдём по залам и сделаем стильные кадры в интерьерах с историей. Возможен любой формат: классический портрет, камерная съёмка для влюблённых или нежная свадебная фотосессия. Я помогу с позированием, ракурсами, образом и сохраню ваши эмоции на снимках. Будьте уверены, наша прогулка будет лёгкой и комфортной и станет тёплым воспоминанием о Санкт-Петербурге.
Организационные детали
- Снимаю на Canon 5D mark III и Canon r6 mark II
- На следующий день после съёмки отправлю все исходники, в течение недели — 40 кадров в авторской обработке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У особняка Румянцева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я занимаюсь фотографией более 8 лет. Приглашаю окунуться в мир ярких эмоций и запечатлеть важные моменты. Я не просто делаю красивые кадры, я ловлю настроение и внутренний свет и раскрываю
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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