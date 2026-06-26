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их на снимках. Помогу расслабиться и раскрыться перед камерой, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно и получали удовольствие от процесса. Мы вместе найдём идеальный фон: величественные дворцы, атмосферные улочки или живописные набережные. Учту все пожелания, чтобы идеально отразить ваш стиль и настроение. На прогулке по волшебному Санкт-Петербургу мы создадим естественные и эмоциональные снимки, которые расскажут вашу историю и останутся с вами на долгие годы.