Шум города остаётся на берегу, а впереди — острова, дворцы и сады.
Эта водная прогулка по северной части Петербурга проведёт вас мимо Ботанического сада, Елагина острова и Каменноостровского дворца, откроет вид на Финский залив и покажет, как в одном маршруте встречаются история и современность. А аудиогид поможет не просто любоваться панорамами, но и узнать историю этих мест.
Описание аудиогида
- Вы пройдёте по Карповке, Большой, Средней и Малой Невке, увидите Петроградскую сторону, Аптекарский, Каменный, Елагин и Крестовский острова.
- По пути рассмотрите Иоанновский монастырь, Каменноостровский и Елагин дворцы, Лопухинский сад и Ботанический сад Петра Великого. Северные острова хранят атмосферу Старого Петербурга, где природа и архитектура гармонично сосуществуют.
- Сможете разглядеть «Лахта Центр» и «Газпром Арену» — современные символы города.
- Один из самых эффектных моментов прогулки — участок у Елагина острова, где открывается вид на Финский залив.
Организационные детали
- Прогулка проходит на однопалубном теплоходе с открытой палубой и панорамным салоном. Внутри есть столы и стулья, на борту работает гальюн. Перед отправлением по громкой связи транслируется инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасжилеты, у судна есть необходимые лицензии.
- Это прогулка с аудиогидом на русском языке, без наушников. Внутри салона рассказ будет слышно лучше.
- В высокий сезон возможна небольшая задержка отправления.
- Пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического или иного вида опьянения на борт судна не допускаются.
- На борт судна по санитарно-эпидемиологическим нормам не разрешено брать свои еду и напитки.
- Животные на борт судна не допускаются.
в четверг, пятницу и воскресенье в 12:00, в субботу в 12:00 и 16:00
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1360 ₽
|Дети до 12 лет
|1200 ₽
|Дети до 3 лет
|8 ₽
|Студенты
|1280 ₽
|Школьники
|1280 ₽
|Пенсионеры
|1280 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу и воскресенье в 12:00, в субботу в 12:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 2507 туристов
Мы с командой уже много лет открываем для своих гостей Петербург в самых ярких красках. Одно из самых интересных направлений в городе — это экскурсии и прогулки, которые раскрывают виды Северной Венеции с воды. Добро пожаловать на удивительные, необычные и запоминающиеся прогулки!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Прогулка просто супер! Остались в полном восторге. Маршрут очень красивый, столько классных видов, что телефон буквально не убирался из рук. Елагин остров с воды выглядит просто потрясающе, плюс по пути
A
Прекрасный маршрут! Очень интересная экскурсия и кто первый раз в городе и тем кто уже все стандартное видел, например, Я) можно узнавать наш безграничный город вновь и вновь!
Спасибо большое за комфорт и гостеприимство
