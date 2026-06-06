Когда: в понедельник в 16:00, 17:30 и 19:00, в среду в 12:00, 13:30 и 15:00, в четверг в 14:00 и 15:30, в пятницу в 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30, в субботу в 14:00, 15:30 и 17:00, в воскресенье в 11:00, 12:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала