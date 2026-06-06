Это один из самых кинематографичных и фотогеничных особняков Петербурга.
Мягкий свет, фактура стен, зеркала и лепнина создают кадры, которые выглядят как сцены из исторического кино. Сюда приходят не только за историей, но и за атмосферой. Вы увидите дом без масштабной реставрации.
Такой Петербург постепенно исчезает, и возможность увидеть его в подлинном виде становится всё более редкой.
Мягкий свет, фактура стен, зеркала и лепнина создают кадры, которые выглядят как сцены из исторического кино. Сюда приходят не только за историей, но и за атмосферой. Вы увидите дом без масштабной реставрации.
Такой Петербург постепенно исчезает, и возможность увидеть его в подлинном виде становится всё более редкой.
Описание экскурсии
Вы окажетесь внутри пространства, где сохранились лепнина, мрамор, дубовая резьба и шёлковая обивка стен конца 19 века. Без реставрации, без стилизации, с живой фактурой времени.
И увидите:
- Белый танцевальный зал с позолотой и мраморным камином, пространство балов и светских приёмов
- Легендарное зеркало Дракулы, вокруг которого сложились городские мифы
- Курительную в мавританском стиле, один из редчайших восточных интерьеров Петербурга
- Гостиную с подлинной шёлковой обивкой 19 века
- Парадную лестницу с мрамором и кариатидами
- Зимний сад и вход в оранжерею
- Английскую расписную раковину 19 века, чудом пережившую советский период
- Детали, прошедшие через революцию, конторы и склады
Факты и детали
- Особняк прошёл через революцию, советские учреждения и десятилетия запустения. Его не адаптировали под туристический поток. Именно поэтому здесь ощущается подлинная история
- Дом принадлежал кожевенным магнатам, чьи фабрики снабжали пол-России и Европу. Три брата превратили его в демонстрацию статуса и вкуса. Каждый зал выглядит как сцена из исторического фильма
- Особняк называют «бриллиантом без огранки». И это точное определение. Видна судьба дома. Следы времени не скрыты, и именно это производит гораздо более сильное впечатление, чем идеально восстановленный дворец
Организационные детали
- Во время экскурсии внутри находится только наша группа. Формат камерный, без толп и случайных посетителей
- Экскурсия не подойдёт детям младше 10 лет и не рекомендуется гостям с ограниченной мобильностью — в здании много лестниц и узких проходов
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник в 16:00, 17:30 и 19:00, в среду в 12:00, 13:30 и 15:00, в четверг в 14:00 и 15:30, в пятницу в 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30, в субботу в 14:00, 15:30 и 17:00, в воскресенье в 11:00, 12:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3695 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в особняк
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 16:00, 17:30 и 19:00, в среду в 12:00, 13:30 и 15:00, в четверг в 14:00 и 15:30, в пятницу в 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30, в субботу в 14:00, 15:30 и 17:00, в воскресенье в 11:00, 12:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 81518 туристов
Я петербуржец в четвёртом поколении — и все гиды моей команды отлично знают город, как и я. Мы трепетно относимся к характеру Петербурга и любим делиться секретами исторического центра. Влюблённым в город гостям расскажем, что таится за роскошными фасадами, и покажем, как проникнуть в нетривиальные парадные и эпатажные коммуналки.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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