Окунитесь в атмосферу светской жизни Петербурга конца XIX–начала ХХ вв. и познакомьтесь с «Бриллиантовой улицей» города. Именно на Большой Морской располагались самые дорогие магазины, а также дома, где жили и работали Карл Фаберже, его мастера и конкуренты.

На экскурсии 🧭 вы увидите места, которые были свидетелями золотого века столицы ⭐️ империи. Начнем путешествие у гостиницы «Астория», которая считалась самой современной в начале XX века. Вы познакомитесь с историей 📖 магазина серебряных изделий фирмы Овчинникова, а также Общества поощрения художников, в школе которого в свое время преподавал Шишкин. Мы покажем вам, где располагалось здание фирмы Сазикова — одного из старейших ювелирных предприятий России, магазин золотых и бриллиантовых дел мастера Фридриха-Даниэля Бутца, и, конечно, дом-студию самого Карла Фаберже.

Многие из этих ювелиров носили почетное звание Поставщика Двора Его Императорского Величества и поставляли свои изделия членам императорской семьи. Вам открывается уникальная возможность узнать историю их успеха, как они создавали свои работы, где учились ювелирному мастерству.

В качестве приятного бонуса мы добавили в экскурсию ⛳ фото изделий именитых ювелиров, чтобы вы могли не только послушать об их мастерстве, но и увидеть их работы своими глазами.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт.

Организационные детали: