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Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 990 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга

Что вы увидите

  • Гостиница «Астория», считавшаяся инновационной в начале XX века
  • Здание самого известного частного страхового общества «Россия»
  • Магазин Павла Овчинникова, прославившийся своими изделиями из серебра
  • Здание Общества поощрения художников, в школе которого учились некоторые мастера и художники Фаберже, а также его конкуренты
  • Здание фирмы Сазикова, одного из старейших ювелирных предприятий России
  • Дом Фаберже, где находилась не только квартира ювелира, но и магазин с мастерскими
  • И многое другое!
Окунитесь в атмосферу светской жизни Петербурга конца XIX–начала ХХ вв. и познакомьтесь с «Бриллиантовой улицей» города. Именно на Большой Морской располагались самые дорогие магазины, а также дома, где жили и работали Карл Фаберже, его мастера и конкуренты.
На экскурсии 🧭 вы увидите места, которые были свидетелями золотого века столицы ⭐️ империи. Начнем путешествие у гостиницы «Астория», которая считалась самой современной в начале XX века. Вы познакомитесь с историей 📖 магазина серебряных изделий фирмы Овчинникова, а также Общества поощрения художников, в школе которого в свое время преподавал Шишкин. Мы покажем вам, где располагалось здание фирмы Сазикова — одного из старейших ювелирных предприятий России, магазин золотых и бриллиантовых дел мастера Фридриха-Даниэля Бутца, и, конечно, дом-студию самого Карла Фаберже.
Многие из этих ювелиров носили почетное звание Поставщика Двора Его Императорского Величества и поставляли свои изделия членам императорской семьи. Вам открывается уникальная возможность узнать историю их успеха, как они создавали свои работы, где учились ювелирному мастерству.
В качестве приятного бонуса мы добавили в экскурсию ⛳ фото изделий именитых ювелиров, чтобы вы могли не только послушать об их мастерстве, но и увидеть их работы своими глазами.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт.

Организационные детали:

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
  • Рекомендуем взять с собой наушники.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Гостиница «Астория»
Место завершения
🏁 Торговый дом «Победа»
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга
Аудиоэкскурсия: Истории ювелирных домов Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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