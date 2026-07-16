Эта выставка рассказывает не только о бароне Штиглице и созданном им Центральном училище технического рисования, но и о том, как формировался художественный вкус будущих мастеров.
Я покажу вам проекты одного из самых красивых зданий Петербурга и уникальные экспонаты, охватывающие более 2000 лет истории — от античности до начала 20 века.
Я покажу вам проекты одного из самых красивых зданий Петербурга и уникальные экспонаты, охватывающие более 2000 лет истории — от античности до начала 20 века.
Описание билета
- Мы посетим выставку в Манеже Малого Эрмитажа — она посвящена истории Центрального училища технического рисования барона Штиглица
- Рассмотрим проекты и рисунки внутреннего убранства знаменитого здания училища, построенного специально для будущих художников и мастеров
- Познакомимся с богатейшей музейной коллекцией, в которую вошли произведения искусства разных эпох и культур
Вы увидите:
- античную керамику возрастом более 2000 лет
- предметы прикладного искусства Древней Греции и коптского Египта
- средневековые ткани, мебель и предметы быта Европы
- китайские курильницы и предметы обихода
- витражи ар-нуво, часы, мебель, посуду и произведения декоративного искусства эпох барокко, рококо и модерна
Во время экскурсии мы проследим, как менялись художественные стили, обсудим взаимное влияние разных культур и разберёмся, каким образом эта коллекция помогала формировать авторский стиль будущих российских художников.
Организационные детали
Вам нужно самостоятельно купить билеты в Эрмитаж на время начала экскурсии — от 700 ₽ в зависимости от категории посетителя. Билет для гида покупать не нужно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В главном корпусе Эрмитажа
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2140 туристов
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Барон Штиглиц. «Подвиг просвещённой благотворительности» - в Эрмитаже»
Билеты
Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца
Познакомиться с коллекцией музея и послушать об образе жизни российских императоров
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
2950 ₽ за билет
Билеты
Эрмитаж: от Зимнего дворца до сокровищницы искусств
Осмотреть парадные и проследить эволюцию западноевропейского искусства
Начало: Около Зимнего дворца
Завтра в 11:00
18 июл в 11:00
от 8500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Жизнь во дворце и мир искусства: обзорная экскурсия по Эрмитажу
Побывать в резиденции царской семьи и императорском музее
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 14:00
18 июл в 13:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Итальянские шедевры Эрмитажа
Открыть готику, Ренессанс, барокко во вдохновляющем путешествии-исследовании
18 июл в 11:30
19 июл в 11:30
от 9400 ₽ за всё до 4 чел.
от 5400 ₽ за группу