Эта выставка рассказывает не только о бароне Штиглице и созданном им Центральном училище технического рисования, но и о том, как формировался художественный вкус будущих мастеров. Я покажу вам проекты одного из самых красивых зданий Петербурга и уникальные экспонаты, охватывающие более 2000 лет истории — от античности до начала 20 века.

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Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание билета

Мы посетим выставку в Манеже Малого Эрмитажа — она посвящена истории Центрального училища технического рисования барона Штиглица

— она посвящена истории Центрального училища технического рисования барона Штиглица Рассмотрим проекты и рисунки внутреннего убранства знаменитого здания училища, построенного специально для будущих художников и мастеров

знаменитого здания училища, построенного специально для будущих художников и мастеров Познакомимся с богатейшей музейной коллекцией, в которую вошли произведения искусства разных эпох и культур

Вы увидите:

античную керамику возрастом более 2000 лет

предметы прикладного искусства Древней Греции и коптского Египта

средневековые ткани, мебель и предметы быта Европы

китайские курильницы и предметы обихода

витражи ар-нуво, часы, мебель, посуду и произведения декоративного искусства эпох барокко, рококо и модерна

Во время экскурсии мы проследим, как менялись художественные стили, обсудим взаимное влияние разных культур и разберёмся, каким образом эта коллекция помогала формировать авторский стиль будущих российских художников.

Организационные детали

Вам нужно самостоятельно купить билеты в Эрмитаж на время начала экскурсии — от 700 ₽ в зависимости от категории посетителя. Билет для гида покупать не нужно.